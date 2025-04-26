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В школах России хотят ввести отметки за поведение - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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В школах России хотят ввести отметки за поведение
В школах России хотят ввести отметки за поведение - РИА Новости Крым, 26.04.2025
В школах России хотят ввести отметки за поведение
Минпросвещения России определило пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября будут апробированы варианты проставления оценок школьникам за поведение. Норму... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T08:48
2025-04-26T08:48
школа
сергей кравцов
новости
минпросвещения рф
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Минпросвещения России определило пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября будут апробированы варианты проставления оценок школьникам за поведение. Норму планируют ввести с 1 января 2026 года после принятия соответствующего закона. Об этом журналистам на полях работы Всероссийского совещания региональных министров образования в Севастополе сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.По его словам, сегодня эксперты обсуждают варианты оценивания поведения учеников, чтобы с принятием соответствующего закона все очень выверено действовали."Мы планируем, что эта норма будет с 1 января 2026 года", – уточнил Кравцов.Он отметил, что итоги этой апробации будут обсуждаться с педагогическим сообществом, а также с родителями – так же, как это было до принятия решений о проведении в школах церемоний поднятия государственного флага, исполнения государственного гимна и проведения уроков "Разговоры о важном". С этого теперь начинается учебная неделя во всех школах страны, уточнил министр.И добавил, что в этом году Министерство просвещения РФ впервые направило в регионы рекомендации касательно организации последних звонков и выпускных вечеров в школах."В том числе рекомендовали исполнение песен, организацию церемоний последних звонков, поднятия государственного флага, исполнение гимна", – уточнил Кравцов.И напомнил, что с 1 сентября 2026 года по всей стране будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоКравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 мая
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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школа, сергей кравцов, новости, минпросвещения рф, образование в россии
В школах России хотят ввести отметки за поведение

Варианты оценивания поведения школьников апробируют в пяти регионах России – Кравцов

08:48 26.04.2025
 
© Минпросвещения РФШкольный класс
Школьный класс
© Минпросвещения РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Минпросвещения России определило пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября будут апробированы варианты проставления оценок школьникам за поведение. Норму планируют ввести с 1 января 2026 года после принятия соответствующего закона. Об этом журналистам на полях работы Всероссийского совещания региональных министров образования в Севастополе сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Мы определили пилотные регионы, это пять регионов, в которых с 1 сентября будет апробация различных вариантов проставления оценки за поведение. Мы берем четыре месяца на апробацию", – сказал Кравцов.
По его словам, сегодня эксперты обсуждают варианты оценивания поведения учеников, чтобы с принятием соответствующего закона все очень выверено действовали.
"Мы планируем, что эта норма будет с 1 января 2026 года", – уточнил Кравцов.
Он отметил, что итоги этой апробации будут обсуждаться с педагогическим сообществом, а также с родителями – так же, как это было до принятия решений о проведении в школах церемоний поднятия государственного флага, исполнения государственного гимна и проведения уроков "Разговоры о важном". С этого теперь начинается учебная неделя во всех школах страны, уточнил министр.
И добавил, что в этом году Министерство просвещения РФ впервые направило в регионы рекомендации касательно организации последних звонков и выпускных вечеров в школах.
"В том числе рекомендовали исполнение песен, организацию церемоний последних звонков, поднятия государственного флага, исполнение гимна", – уточнил Кравцов.
И напомнил, что с 1 сентября 2026 года по всей стране будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.

"Речь идет о календарно-урочном планировании, когда устанавливается конкретное количество часов на математику в неделю, на физику, историю. А дальше уже школа в рамках тех условий, которые она имеет, формирует свое расписание в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, чтобы не было перегрузки школьников. И фактически, переезжая из школы в другую школу, школьник обучается по той программе, по которой обучался в той школе, откуда он приехал", – пояснил министр.

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ШколаСергей КравцовНовостиМинпросвещения РФОбразование в России
 
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