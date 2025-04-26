https://crimea.ria.ru/20250426/v-shkolakh-rossii-khotyat-vvesti-otmetki-za-povedenie-1145980806.html
В школах России хотят ввести отметки за поведение
В школах России хотят ввести отметки за поведение - РИА Новости Крым, 26.04.2025
В школах России хотят ввести отметки за поведение
Минпросвещения России определило пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября будут апробированы варианты проставления оценок школьникам за поведение. Норму... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T08:48
2025-04-26T08:48
2025-04-26T08:48
школа
сергей кравцов
новости
минпросвещения рф
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145228568_0:190:1000:753_1920x0_80_0_0_f5cd4d8f5efabe65ddef8c3197673368.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Минпросвещения России определило пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября будут апробированы варианты проставления оценок школьникам за поведение. Норму планируют ввести с 1 января 2026 года после принятия соответствующего закона. Об этом журналистам на полях работы Всероссийского совещания региональных министров образования в Севастополе сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.По его словам, сегодня эксперты обсуждают варианты оценивания поведения учеников, чтобы с принятием соответствующего закона все очень выверено действовали."Мы планируем, что эта норма будет с 1 января 2026 года", – уточнил Кравцов.Он отметил, что итоги этой апробации будут обсуждаться с педагогическим сообществом, а также с родителями – так же, как это было до принятия решений о проведении в школах церемоний поднятия государственного флага, исполнения государственного гимна и проведения уроков "Разговоры о важном". С этого теперь начинается учебная неделя во всех школах страны, уточнил министр.И добавил, что в этом году Министерство просвещения РФ впервые направило в регионы рекомендации касательно организации последних звонков и выпускных вечеров в школах."В том числе рекомендовали исполнение песен, организацию церемоний последних звонков, поднятия государственного флага, исполнение гимна", – уточнил Кравцов.И напомнил, что с 1 сентября 2026 года по всей стране будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоКравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 мая
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145228568_0:2:1000:752_1920x0_80_0_0_1b5f3c1e48482ed6217a869c6638df1f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
школа, сергей кравцов, новости, минпросвещения рф, образование в россии
В школах России хотят ввести отметки за поведение
Варианты оценивания поведения школьников апробируют в пяти регионах России – Кравцов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Минпросвещения России определило пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября будут апробированы варианты проставления оценок школьникам за поведение. Норму планируют ввести с 1 января 2026 года после принятия соответствующего закона. Об этом журналистам на полях работы Всероссийского совещания региональных министров образования в Севастополе сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Мы определили пилотные регионы, это пять регионов, в которых с 1 сентября будет апробация различных вариантов проставления оценки за поведение. Мы берем четыре месяца на апробацию", – сказал Кравцов.
По его словам, сегодня эксперты обсуждают варианты оценивания поведения учеников, чтобы с принятием соответствующего закона все очень выверено действовали.
"Мы планируем, что эта норма будет с 1 января 2026 года", – уточнил Кравцов.
Он отметил, что итоги этой апробации будут обсуждаться с педагогическим сообществом, а также с родителями – так же, как это было до принятия решений о проведении в школах церемоний поднятия государственного флага, исполнения государственного гимна и проведения уроков "Разговоры о важном". С этого теперь начинается учебная неделя во всех школах страны, уточнил министр.
И добавил, что в этом году Министерство просвещения РФ впервые направило в регионы рекомендации касательно организации последних звонков и выпускных вечеров в школах.
"В том числе рекомендовали исполнение песен, организацию церемоний последних звонков, поднятия государственного флага, исполнение гимна", – уточнил Кравцов.
И напомнил, что с 1 сентября 2026 года по всей стране будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.
"Речь идет о календарно-урочном планировании, когда устанавливается конкретное количество часов на математику в неделю, на физику, историю. А дальше уже школа в рамках тех условий, которые она имеет, формирует свое расписание в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, чтобы не было перегрузки школьников. И фактически, переезжая из школы в другую школу, школьник обучается по той программе, по которой обучался в той школе, откуда он приехал", – пояснил министр.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: