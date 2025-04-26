https://crimea.ria.ru/20250426/v-shkolakh-rossii-khotyat-vvesti-otmetki-za-povedenie-1145980806.html

В школах России хотят ввести отметки за поведение

В школах России хотят ввести отметки за поведение - РИА Новости Крым, 26.04.2025

В школах России хотят ввести отметки за поведение

Минпросвещения России определило пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября будут апробированы варианты проставления оценок школьникам за поведение. Норму... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T08:48

2025-04-26T08:48

2025-04-26T08:48

школа

сергей кравцов

новости

минпросвещения рф

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Минпросвещения России определило пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября будут апробированы варианты проставления оценок школьникам за поведение. Норму планируют ввести с 1 января 2026 года после принятия соответствующего закона. Об этом журналистам на полях работы Всероссийского совещания региональных министров образования в Севастополе сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.По его словам, сегодня эксперты обсуждают варианты оценивания поведения учеников, чтобы с принятием соответствующего закона все очень выверено действовали."Мы планируем, что эта норма будет с 1 января 2026 года", – уточнил Кравцов.Он отметил, что итоги этой апробации будут обсуждаться с педагогическим сообществом, а также с родителями – так же, как это было до принятия решений о проведении в школах церемоний поднятия государственного флага, исполнения государственного гимна и проведения уроков "Разговоры о важном". С этого теперь начинается учебная неделя во всех школах страны, уточнил министр.И добавил, что в этом году Министерство просвещения РФ впервые направило в регионы рекомендации касательно организации последних звонков и выпускных вечеров в школах."В том числе рекомендовали исполнение песен, организацию церемоний последних звонков, поднятия государственного флага, исполнение гимна", – уточнил Кравцов.И напомнил, что с 1 сентября 2026 года по всей стране будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоКравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 мая

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, сергей кравцов, новости, минпросвещения рф, образование в россии