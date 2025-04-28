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Страшное ДТП в Симферопольском районе - один погибший и трое пострадавших
Страшное ДТП в Симферопольском районе - один погибший и трое пострадавших - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Страшное ДТП в Симферопольском районе - один погибший и трое пострадавших
Один человек погиб и трое пострадали в ночном ДТП в Симферопольском районе Крыма. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T09:21
2025-04-28T09:21
2025-04-28T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в ночном ДТП в Симферопольском районе Крыма. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.Авария произошла в воскресенье около 23:30 на автодороге Симферополь - Николаевка, вблизи села Дубки.В результате ДТП водитель "ЗАЗ" погиб на месте. Еще два водителя и 21-летний пассажир Citroën получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус столкнулся с иномаркой под Симферополем - двое пострадавшихВ Севастополе 17-летняя девушка опрокинула на крышу чужой MercedesВ ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Страшное ДТП в Симферопольском районе - один погибший и трое пострадавших
В ДТП в Симферопольском районе Крыма один человек погиб и трое пострадали
09:21 28.04.2025 (обновлено: 09:25 28.04.2025)