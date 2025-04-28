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Страшное ДТП в Симферопольском районе - один погибший и трое пострадавших - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Страшное ДТП в Симферопольском районе - один погибший и трое пострадавших
Страшное ДТП в Симферопольском районе - один погибший и трое пострадавших - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Страшное ДТП в Симферопольском районе - один погибший и трое пострадавших
Один человек погиб и трое пострадали в ночном ДТП в Симферопольском районе Крыма. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 28.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в ночном ДТП в Симферопольском районе Крыма. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.Авария произошла в воскресенье около 23:30 на автодороге Симферополь - Николаевка, вблизи села Дубки.В результате ДТП водитель "ЗАЗ" погиб на месте. Еще два водителя и 21-летний пассажир Citroën получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус столкнулся с иномаркой под Симферополем - двое пострадавшихВ Севастополе 17-летняя девушка опрокинула на крышу чужой MercedesВ ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60
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РИА Новости Крым
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5
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96
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Страшное ДТП в Симферопольском районе - один погибший и трое пострадавших

В ДТП в Симферопольском районе Крыма один человек погиб и трое пострадали

09:21 28.04.2025 (обновлено: 09:25 28.04.2025)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП на автодороге "Симферополь - Николаевка". 27.04.25
ДТП на автодороге Симферополь - Николаевка. 27.04.25
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в ночном ДТП в Симферопольском районе Крыма. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Авария произошла в воскресенье около 23:30 на автодороге Симферополь - Николаевка, вблизи села Дубки.

"31-летний водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс", двигаясь со стороны Николаевки в направлении Симферополя, совершая обгон Volkswagen Tiguan, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroën, который по инерции после удара врезался в Volkswagen Tiguan", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель "ЗАЗ" погиб на месте. Еще два водителя и 21-летний пассажир Citroën получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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