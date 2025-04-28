https://crimea.ria.ru/20250428/kiev-144-raza-narushil-moratoriy-na-udary-po-energoobektam--mid-1146035441.html

Киев 144 раза нарушил мораторий на удары по энергообъектам – МИД

Киев 144 раза нарушил мораторий на удары по энергообъектам – МИД - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Киев 144 раза нарушил мораторий на удары по энергообъектам – МИД

За период действия моратория на удары по энергетическим объектам киевский режим нанес 144 удара по объектам на территории РФ. Об этом сообщил посол по особым... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T12:12

2025-04-28T12:12

2025-04-28T12:08

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мораторий на удары по энергосистеме

энергетика

обстрелы всу

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. За период действия моратория на удары по энергетическим объектам киевский режим нанес 144 удара по объектам на территории РФ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его словам, за этот период Киев практически не изменил свою преступную тактику нанесения ударов по гражданский инфраструктуре и совершил несколько "откровенно показательных ударов по крупным энергетическим объектам".Как отметил Мирошник, эти атаки "доходчиво продемонстрировали настрой Киева на полное игнорирование достигаемых договоренностей о каких-либо ограничениях на ведение военных действий".Он уточнил, что в результате обстрелов в период действия моратория были повреждены около 50 трансформаторных подстанций. В результате таких ударов на разные промежутки времени без электроснабжения оставались около 200 тысяч абонентов.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), мораторий на удары по энергосистеме, энергетика, обстрелы всу, новости, украина, россия