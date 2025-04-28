https://crimea.ria.ru/20250428/lavrov-priznanie-kryma--obyazatelnoe-uslovie-vozobnovleniya-peregovorov-1146033561.html

Лавров: признание Крыма – обязательное условие возобновления переговоров

Лавров: признание Крыма – обязательное условие возобновления переговоров - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Лавров: признание Крыма – обязательное условие возобновления переговоров

Признание Киевом российского статуса Крыма, Севастополя и новых регионов является обязательным условием, при котором Россия будет вести переговоры с Украиной... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T11:31

2025-04-28T11:31

2025-04-28T11:23

сергей лавров

переговоры

владимир зеленский

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политика

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Признание Киевом российского статуса Крыма, Севастополя и новых регионов является обязательным условием, при котором Россия будет вести переговоры с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo. Текст интервью размещен на официальном сайте российского дипведомства.Отвечая на вопрос журналиста о том, какие условия потребовались бы России сегодня, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной, Лавров сказал:Глава МИД России также отметил, что на повестке дня стоят задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмены санкций, судебных исков и ордеров на арест, возвращения замороженных на Западе российских активов."Мы также будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах", - добавил министр.Лавров также напомнил, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса является "одной из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса".Вторая основа – это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского – языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия, уточнил глава дипведомства.При этом он подчеркнул, что для возобновления переговоров между РФ и Украиной требуется отмена со стороны Киева запрета на эти переговоры, который ранее ввел Владимир Зеленский.Лавров указал, что Россия остается открытой для переговоров, но "мяч" не на стороне Москвы. По его словам, пока Киев не демонстрирует договороспособность, и это подтверждается тем, что ВСУ не смогли соблюсти ни 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам, ни 30-часовое пасхальное перемирие.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.Зеленский заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Чиновники Евросоюза ранее также донесли до администрации американского президента Дональда Трампа послание, что ЕС не сможет признать Крым, это является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТОСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по УкраинеВопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территорииРешающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту

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сергей лавров, переговоры, владимир зеленский, украина, крым, россия, политика, нато