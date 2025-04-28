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Россия может оказать военную помощь КНДР – Кремль - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Россия может оказать военную помощь КНДР – Кремль
Россия может оказать военную помощь КНДР – Кремль - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Россия может оказать военную помощь КНДР – Кремль
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что при необходимости Россия тоже может оказать военную помощь Корейской... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T11:20
2025-04-28T11:17
кндр (северная корея)
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
россия
дмитрий песков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что при необходимости Россия тоже может оказать военную помощь Корейской Народно-Демократической Республике в соответствии с договором между Москвой и Пхеньяном.На вопрос о предполагаемых контактах между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном пресс-секретарь Кремля ответил, что таких планов пока нет."Контактов с лидером КНДР у Путина в планах пока нет", – уточнил Дмитрий Песков.Утром в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от вооруженных формирований киевского режима.Путин подчеркнул, что подразделения Корейской Народной Армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерствеВ КНДР назвали честью военную помощь России в Курской областиКурская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ
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кндр (северная корея), договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, россия, дмитрий песков, новости
Россия может оказать военную помощь КНДР – Кремль

Россия может оказать военную помощь КНДР при необходимости - Песков

11:20 28.04.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что при необходимости Россия тоже может оказать военную помощь Корейской Народно-Демократической Республике в соответствии с договором между Москвой и Пхеньяном.
"Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором", – сообщает РИА Новости.
На вопрос о предполагаемых контактах между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном пресс-секретарь Кремля ответил, что таких планов пока нет.
"Контактов с лидером КНДР у Путина в планах пока нет", – уточнил Дмитрий Песков.
Утром в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от вооруженных формирований киевского режима.
Путин подчеркнул, что подразделения Корейской Народной Армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КНДР (Северная Корея)Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДРРоссияДмитрий ПесковНовости
 
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