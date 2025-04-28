https://crimea.ria.ru/20250428/rossiya-mozhet-okazat-voennuyu-pomosch-kndr--kreml-1146033253.html

Россия может оказать военную помощь КНДР – Кремль

Россия может оказать военную помощь КНДР – Кремль - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Россия может оказать военную помощь КНДР – Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что при необходимости Россия тоже может оказать военную помощь Корейской... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T11:20

2025-04-28T11:20

2025-04-28T11:17

кндр (северная корея)

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

россия

дмитрий песков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что при необходимости Россия тоже может оказать военную помощь Корейской Народно-Демократической Республике в соответствии с договором между Москвой и Пхеньяном.На вопрос о предполагаемых контактах между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном пресс-секретарь Кремля ответил, что таких планов пока нет."Контактов с лидером КНДР у Путина в планах пока нет", – уточнил Дмитрий Песков.Утром в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от вооруженных формирований киевского режима.Путин подчеркнул, что подразделения Корейской Народной Армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерствеВ КНДР назвали честью военную помощь России в Курской областиКурская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ

кндр (северная корея)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, россия, дмитрий песков, новости