https://crimea.ria.ru/20250428/nelzya-zhelat-khoroshey-smeny-krymskiy-vrach-rasskazal-o-rabote-na-skoroy-1145909596.html

Нельзя желать хорошей смены: крымский врач рассказал о работе на "скорой"

Нельзя желать хорошей смены: крымский врач рассказал о работе на "скорой" - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Нельзя желать хорошей смены: крымский врач рассказал о работе на "скорой"

Отправляясь на смену, Абдулфетта Абкеримов всегда переступает порог дома с правой ноги. Это важный, обязательный ритуал. Он просит никогда не желать ему хорошей РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T09:16

2025-04-28T09:16

2025-04-28T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Отправляясь на смену, Абдулфетта Абкеримов всегда переступает порог дома с правой ноги. Это важный, обязательный ритуал. Он просит никогда не желать ему хорошей смены, уверен, что осмотр – это 80% правильного диагноза и готов к любым профессиональным вызовам. За десять лет непрерывного рабочего стажа Абдулфетта прошел путь от фельдшера до врача скорой медицинской помощи, и сейчас работает в Центре медицины катастроф анестезиологом-реаниматологом – он возвращает с того света тех, кто оказался в пограничном состоянии."Именно работа на "скорой", доступ к которой получают студенты-медики после третьего курса, когда их включают в состав врачебных или фельдшерских бригад, позволяет получить колоссальный опыт. На этом вызове ты педиатр, на следующем – акушер, еще через время хирург и немножко кардиолог", – считает Абкеримов. И добавляет: "Любой медработник должен поработать в скорой помощи, пройти через эту экстренность, чтобы в дальнейшем в профессии его уже ничем нельзя было удивить".28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи. Он был установлен постановлением правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года. До этого праздник имел неофициальный статус. Именно 28 апреля (по старому стилю) 1898 года в Москве при Сущевском и Сретенском полицейских участках появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.Был футболистом – стал фельдшеромРодился и вырос Абдулфетта в Крыму, в селе Куликовка Сакского района. Здесь же закончил среднюю образовательную школу. В детском и подростковом возрасте очень любил играть в футбол и подавал большие надежды, даже ездил на смотры в училище олимпийского резерва."С родителями договорились, что если хочу регулярно тренироваться, ездить на соревнования и сборы, то должен хорошо учиться. Вот и учился. Когда встал вопрос о выборе дальнейшей профессии, то мне хотелось выбрать такую, где учиться долго не придется, поэтому поступил в медицинский колледж", – вспоминает врач. И добавляет с улыбкой: "То, что я стал медиком – желание родителей. Мама так хотела. Я первый в семье медик".После учебы в колледже, который Абдулфетта закончил с красным дипломом, он стал работать фельдшером на "скорой". Отработав год, понял, что хочет связать жизнь с медициной, врачеванием, и поступил в медуниверситет. Подготовка в колледже и полученный на "скорой" опыт позволили сделать это без особых сложностей, в университете нужно было лишь наращивать полученные знания, говорит он."Фельдшерские бригады, в принципе, делают ту же работу, что и врачебные. Если свободна врачебная бригада, то она первично едет на экстренный вызов, если врачебные бригады заняты, то и фельдшер может приехать на этот вызов", – объясняет Абдулфетта. И добавляет: "Но фельдшер учится сейчас четыре года, а врач – шесть лет и плюс два года ординатуры. У врачей более глубокое медицинское познание".– Вы помните свой первый выезд?– Конечно. Это было падение с высоты, со второго этажа. Хорошо запомнились и этот пациент, и его первые жалобы. И то, как в стрессовой ситуации ставил внутривенный катетер, до этого только на практике это делал, а тут получилось с первого раза! Обезболили пострадавшего, поставили ему внутривенный доступ, инфузию, и привезли в 6-ю горбольницу. Потом еще бесконечно вспоминал эту ситуацию, думал и переживал, все ли сделал правильно.Ярко запомнилось молодому врачу и ДТП в Симферопольском районе, где было восемь пострадавших, из которых четверо – дети."Тогда работал фельдшером в бригаде. Нас было двое – я и водитель. Пришлось "сортировать" пациентов по критичности, решать, кому срочно помощь оказывать, а кто может подождать", – вспоминает Абдулфетта.Постоянные "клиенты" и "пьяные" пятницыВ любой ситуации врачу необходимо сохранять трезвый подход и холодную голову, а также думать о собственной безопасности, уверен собеседник.Почти в каждой смене есть "постоянные бабушки с давлением" – для этой категории пациентов важно общение, они хотят внимания, чтобы их успокоили, кардиограмму сделали, давление пару раз измерили, рассказывает медик. Часто бывают выезды к детям с высокой температурой, с ларинготрахеитами – в этом случае также важно успокоить, но уже маму, у которой начинается паника при виде задыхающегося, а то и синеющего ребенка: важно дать понять, что врач делает все правильно."Пятница – это смена с выпившими пациентами. Люди отдыхают, но иногда не рассчитывают, случаются пьяные драки, травмы. Бывает, что мы приезжаем в самый разгар драки. Тогда приходится быть психологом, искать компромисс, чтобы эвакуировать пациента без вреда собственному здоровью. Главное – не обострять. И помнить: мы на чужой территории, пусть даже нас и позвали помочь", – говорит Абдулфетта.Если в медучреждении родственников больного могут попросить покинуть помещение, то "скорякам" приходится работать не только с больным, но и с его родственниками, потому как их не выгнать."В этом случае лучше всего помогает вовлечь человека в процесс. Дать подержать флакон физраствора, например, или попросить что-нибудь подать, чтобы он почувствовал себя сопричастным", – делится доктор опытом.Случалось Абкеримову принимать и роды. Женщина, которая уже в третий раз столкнулась с процессом деторождения, неправильно истолковала тянущие боли, и вместо того, чтобы ехать в роддом, решила полежать в ванне. Тут процесс и активизировался. Пришлось сотрудникам "скорой" на месте проводить все необходимые манипуляции под чутким руководством счастливого отца семейства."Роды – это непростой процесс, который протекает в несколько периодов. Лучше рожать под контролем специалистов в стационаре, а не в домашних условиях, где многократно возрастает риск получить осложнение, в частности, кровотечение", – напутствует врач.Ну а с "его" роженицей и младенцем все хорошо. Сейчас эта семья живет по соседству с Абкеримовыми. Такое вот совпадение.Взрыв в доме и инфаркт отца"Вызовов всегда много. За самые тяжелые сутки, за 24 часа, был 21 вызов. Хорошо, когда вызов занимает до 40 минут. Температура, давление, когда все понятно, и можно все сделать быстро. Но бывают вызовы с критическими состояниями пациента. Это кровотечения, инсульты, инфаркты. Когда нельзя просто схватить пациента и повезти в больницу, его надо стабилизировать, на это уходит время", – рассказывает Абдулфетта Редванович.Сложно в эпидсезон, когда много случаев ОРВИ, пневмонии. Особенно тяжело было работать в эпидемию ковида, в самом начале, когда никто не понимал, с чем столкнулось человечество, а число вызовов росло в геометрической прогрессии. Но когда отработали схему лечения и поняли, что делать и куда транспортировать пациентов – стало полегче, вспоминает собеседник.Однажды бригада приехала к пациентке, которая жаловалась на острые, внезапно возникшие боли в животе. Абкеримов отметил ее вынужденное положение, женщина сидела, скукожившись от боли, и в первые секунды он подумал, что это может быть язва, прободение, перфорация. При этом пульс у пациентки почему-то был низким, а кардиограмма показала инфаркт. Оказалось, атипичная его абдоминальная форма, которая проявляется болью в животе.Инфаркт перенес и отец Абдулфетты. Тогда сына рядом не оказалось. Но он контролировал работу коллег в телефонном режиме, подсказывал. Хотя признается, что сам не любит, когда кто-то из коллег вмешивается в терапию, которую он назначает. Но тут ведь с отцом беда случилась, никак не мог остаться в стороне."Головой понимаешь, что это такие же специалисты, как и ты, может даже лучше, но все равно пытаешься контролировать. Всегда стремишься помогать пациентам, но когда с родными что-то происходит, то начинаешь совершенно точно понимать, для чего так долго учился медицине и теперь умеешь правильно реагировать", – говорит врач.Бывает у "скоряков" и так, что едешь на один вызов, а на месте обстоятельства меняются."Я тогда работал фельдшером в составе врачебной бригады. Нас вызвали в час ночи в Молодежное, Симферопольский район. Было это 18 марта, в день воссоединения Крыма с Россией. Мы ехали к нашей постоянной бабушке с аритмией. Полечили ее. Собираем вещи, говорим бабушке "до свидания". И тут гремит взрыв. Что-то взорвалось в соседней пятиэтажке. Бежим на помощь, вызывая на себя дополнительные бригады", – вспоминает врач.Всего тогда было четверо пострадавших с ожогами. Также медики помогали другим жильцам дома, которые надышались углекислым газом, спасая соседей.В Ялте пациенты радушнееВ июне 2021 года Абкеримову пришлось работать в Ялте. Симферопольские бригады тогда, после потопа, помогали местным "скорякам", также ездили по вызовам."Из того опыта запомнил, что ялтинцы доброжелательнее, чем жители Симферополя. В Ялте люди проще, что ли. Может быть оттого, что живут они высоко и рядом море, атмосфера у них теплее", – предполагает с улыбкой врач.Хотя и из симферопольской практики есть что приятного вспомнить. Бывало, люди приглашали отметить свадьбу, у гостей которой только что болели животы, или выпить за здоровье именинника, которому еще совсем недавно нездоровилось, из-за чего пришлось вызывать бригаду.А однажды, тогда еще фельдшера врачебной бригады Абкеримова хозяйка, которой медики снижали давление, угостила пирожками. Они как раз жарились, когда подъехала бригада. Вкус и аромат тех пирожков Абкеримов помнит до сих пор."У нас, у медицинских работников, и сотрудников скорой помощи в том числе, нельзя желать "хорошей смены". То есть обычно, когда приезжаешь, оказываешь помощь пациенту, и он, прощаясь, говорит "хорошей смены", значит, она будет прямо противоположной", – рассказывает Абдулфетта. И добавляет: "Но при этом, если на первом вызове пожелали хорошей смены и на следующем тоже сказали "хорошей смены", то смена будет спокойная. Не знаю как, но это работает".А еще у врачей скорой помощи нет будней и выходных, нет праздников. Есть просто рабочие и нерабочие дни."У нас с супругой, она у меня тоже медик, сейчас ординатор, врач акушер-гинеколог, пока нет деток, и она тоже работает. Те редкие моменты, когда мы видимся, это уже праздник. Бывает такое, что у нас совпадает выходной, тогда мы едем в гости к родителям, родственникам", – делится врач.Смерть как неизбежностьСлучалось и так, что на сменах Абкеримов терял своих пациентов. Вспоминая об этом, он мрачнеет, замыкается. И объясняет, что все его трагические случаи, которых было немного, "на пальцах одной руки пересчитать", относились к критическим состояниям. Реанимационные мероприятия лишь временно стабилизировали пациента, но через время все равно происходила остановка сердца и повторная реанимация уже не имела успеха."Но даже тогда ты не имеешь права остановиться, опустить руки. Конечно, потом будешь много раз "прогонять" ту ситуацию, искать возможные ошибки или думать, что мог сделать еще. Но в моменте важно переключиться и ехать дальше, на другие вызовы", – говорит врач.– Как боретесь с профессиональным выгоранием?– Знаю, что есть такое, но я с этим пока не сталкивался. Потому что, помимо профессиональной практической деятельности, еще преподаю студентам на кафедре, и это мне очень интересно. Мы разбираем интересные клинические случаи. Ведь каждый врач, вне зависимости от своего направления, обязан уметь оказать помощь при критических состояниях. Преподавание очень помогает не выгореть. А еще у меня есть хобби. Это рыбалка. Она пришлась по душе, открыл для себя мир рыбаков, и теперь в отпуск мы едем в Астрахань ловить рыбу. Туда, кстати, тоже едем коллективом врачей. (Смеется).– А медицинские сериалы на досуге смотрите?– Ой, нет! Киношные ляпы сильно "режут глаз". Непроизвольно начинаю искать ошибки в медицинской части сценария. И просто не могу смотреть, как киношные врачи ставят центральные катетеры внутривенные.– В чем видите главную проблему службы скорой помощи в Крыму сегодня?– Это большая текучка. Мало кто выдерживает этот ритм. Здесь важно не только быть закаленным, но и любить свою работу. Что касается материально-технической оснащенности, то у нас все есть, автопарк обновился. Мы получили 186 комфортабельных машин. Но работа в "скорой" – это большая нагрузка на организм, тем более сейчас, когда вызовов все больше. Могу себя вспомнить 10 лет назад: сейчас мне смены даются тяжелее, чем тогда. Наверное, соглашусь и с тем, что эта работа больше для молодых, но и у тех, кто работают давно, а такие тоже есть, многому можно поучиться.Ранее сообщалось, что укомплектованность врачами скорой медицинской помощи, а также фельдшеров и водителей неотложек, находится в Крыму на уровне 80%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В гололед и по горам: крымские медики получили 24 машины скорой помощиДля сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощиЛюдей не хватает, но машины новые: как работают скорые в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250421/medpomosch-pod-ognem-vrachi-khersonschiny-prodolzhayut-rabotat-u-linii-fronta-1145803535.html

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2025

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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