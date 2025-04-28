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Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
Процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно. К таким выводам пришли... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T09:30
2025-04-28T09:30
2025-04-28T09:30
черное море
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
керченский пролив
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
экология
анапа
крым
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно. К таким выводам пришли специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море.По словам ученых, такое снижение объясняется как естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и активностью бентической (обитающей на дне) и бактериальной биоты, которая способствует очищению экосистемы.Специалисты определили, через два с половиной месяца после аварии в естественном развитии бентоса не произошло значительных изменений. Биомасса бентоса в затронутых районах в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии, что свидетельствует о ранней стадии восстановления экосистемы."Результаты экспедиции позволяют говорить в целом об успешном ходе процесса естественного восстановления экосистемы. Окончательные выводы делать пока рано, необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий", - сказал начальник экспедиции Петр Завьялов.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке официально признаны непригодными для купания и будут закрыты из-за разлива мазута в Черном море. При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет. При этом пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщила ранее Попова.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пяти участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазутаПобережье Севастополя очищают от мазута паромЗакрытые на Кубани пляжи показали на карте
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черное море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, керченский пролив, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, экология, анапа, крым, краснодарский край, новости
Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
Восстановление экосистемы Черного моря после аварии с танкерами идет успешно – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно. К таким выводам пришли специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море.
"Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе. Исследования выявили значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах — в среднем на 50% за прошедшее с момента аварии время", – цитирует РИА Новости сообщение института.
По словам ученых, такое снижение объясняется как естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и активностью бентической (обитающей на дне) и бактериальной биоты, которая способствует очищению экосистемы.
Специалисты определили, через два с половиной месяца после аварии в естественном развитии бентоса не произошло значительных изменений. Биомасса бентоса в затронутых районах в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии, что свидетельствует о ранней стадии восстановления экосистемы.
"Результаты экспедиции позволяют говорить в целом об успешном ходе процесса естественного восстановления экосистемы. Окончательные выводы делать пока рано, необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий", - сказал начальник экспедиции Петр Завьялов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке официально признаны непригодными для купания
и будут закрыты из-за разлива мазута в Черном море. При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет. При этом пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025
, сообщила ранее Попова.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон
, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение
танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.
Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда
на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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