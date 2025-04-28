https://crimea.ria.ru/20250428/kak-vosstanavlivaetsya-ekosistema-chernogo-morya-posle-avarii-s-tankerami-1146029920.html

Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами

Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами

Процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно. К таким выводам пришли... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T09:30

2025-04-28T09:30

2025-04-28T09:30

черное море

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

керченский пролив

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

экология

анапа

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами "Волгонефть", проходит успешно. К таким выводам пришли специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море.По словам ученых, такое снижение объясняется как естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и активностью бентической (обитающей на дне) и бактериальной биоты, которая способствует очищению экосистемы.Специалисты определили, через два с половиной месяца после аварии в естественном развитии бентоса не произошло значительных изменений. Биомасса бентоса в затронутых районах в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии, что свидетельствует о ранней стадии восстановления экосистемы."Результаты экспедиции позволяют говорить в целом об успешном ходе процесса естественного восстановления экосистемы. Окончательные выводы делать пока рано, необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий", - сказал начальник экспедиции Петр Завьялов.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке официально признаны непригодными для купания и будут закрыты из-за разлива мазута в Черном море. При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет. При этом пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщила ранее Попова.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пяти участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазутаПобережье Севастополя очищают от мазута паромЗакрытые на Кубани пляжи показали на карте

черное море

керченский пролив

анапа

крым

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, керченский пролив, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, экология, анапа, крым, краснодарский край, новости