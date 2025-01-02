https://crimea.ria.ru/20250102/nazvan-tochnyy-obem-popavshego-v-more-mazuta-s-tankerov-volgoneft-1143070864.html

Назван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"

Назван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть" - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Назван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"

Вследствие крушения танкеров "Волгонефть" в Черное море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута, сообщает Министерство транспорта России. РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T18:03

2025-01-02T18:03

2025-01-02T18:04

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вследствие крушения танкеров "Волгонефть" в Черное море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута, сообщает Министерство транспорта России. По данным Минтранса, в результате катастрофы были повреждены четыре емкости с мазутом. Детальное обследование показало, что на обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна. В остальном корпуса танкеров не имеют видимых повреждений, утечки мазута не зафиксированы.26 декабря в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможетКак в Крыму ликвидируют последствия разлива мазутаМожно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе

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