https://crimea.ria.ru/20241228/kak-v-krymu-likvidiruyut-posledstviya-razliva-mazuta-1142999379.html

Как в Крыму ликвидируют последствия разлива мазута

Как в Крыму ликвидируют последствия разлива мазута - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Как в Крыму ликвидируют последствия разлива мазута

В Крыму в ходе ликвидации последствий разлива мазута с затонувших танкеров собрано 210 тонн нефтепродкутов, появлений новых нефтяных пятен у берегов Керченского РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T18:17

2024-12-28T18:17

2024-12-28T18:18

юрий гоцанюк

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе ликвидации последствий разлива мазута с затонувших танкеров собрано 210 тонн нефтепродкутов, появлений новых нефтяных пятен у берегов Керченского полуострова пока не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.В то же время, по его словам, специалисты предупредили, что если направление ветра изменится, у берегов Крыма могут появиться новые пятна мазута. Специальные мониторинговые группы держат эту ситуацию на контроле, ежедневно несколько раз в сутки проверяя состояние береговой линии в Керчи и Ленинском районе, добавил Гоцанюк.Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".Он также поблагодарил волонтеров и неравнодушных крымчан, которые помогали специалистам ликвидировать последствия катастрофы. Всего в этой работе в Крыму было задействовано порядка 1500 человек, уточнил глава Совмина РК.26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введена в субботу в Крыму.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.Глава МЧС России Александр Куренков поручил сократить сроки ликвидации последствий разлива мазута и пообещал при необходимости выделить для этого дополнительные силы и средства.Все о ситуации в разливом мазута в Керченском проливе читайте здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация разлива мазута в Керченском проливе: ситуация к данному часуРежим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможетМожно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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