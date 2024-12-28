Как в Крыму ликвидируют последствия разлива мазута
На побережье Крыма собрали 210 тонн нефтепродуктов после крушения танкеров в Черном море
18:17 28.12.2024 (обновлено: 18:18 28.12.2024)
© МЧС РоссииВ Керчи спасатели убирают мазут с побережья
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе ликвидации последствий разлива мазута с затонувших танкеров собрано 210 тонн нефтепродкутов, появлений новых нефтяных пятен у берегов Керченского полуострова пока не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"С 21 по 27 декабря было выявлено 26 очагов на территории Керчи и Ленинского района. В хорде работ по береговой линии собрано 210 тонн нефтепродуктов. Порядка 30 птиц погибли. Все это утилизировано. Применяют абсорбенты, чтобы не было попадания нефтепродуктов в грунт. Сейчас угрозы в этом плане нет, ухудшения ситуации не наблюдается", – сказал глава крымского правительства.
В то же время, по его словам, специалисты предупредили, что если направление ветра изменится, у берегов Крыма могут появиться новые пятна мазута. Специальные мониторинговые группы держат эту ситуацию на контроле, ежедневно несколько раз в сутки проверяя состояние береговой линии в Керчи и Ленинском районе, добавил Гоцанюк.
Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".
Он также поблагодарил волонтеров и неравнодушных крымчан, которые помогали специалистам ликвидировать последствия катастрофы. Всего в этой работе в Крыму было задействовано порядка 1500 человек, уточнил глава Совмина РК.
26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.
ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введена в субботу в Крыму.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.
Глава МЧС России Александр Куренков поручил сократить сроки ликвидации последствий разлива мазута и пообещал при необходимости выделить для этого дополнительные силы и средства.
Все о ситуации в разливом мазута в Керченском проливе читайте здесь >>>
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