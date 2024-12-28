https://crimea.ria.ru/20241228/skolko-detey-s-istoricheskikh-territoriy-lechatsya-v-krymu-1142945382.html

Сколько детей с исторических территорий лечатся в Крыму

Сколько детей с исторических территорий лечатся в Крыму - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Сколько детей с исторических территорий лечатся в Крыму

Четверть пациентов детской онкогематологии детской больницы Республики Крым - из Херсонской и Запорожской областей. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T20:38

2024-12-28T20:38

2024-12-28T20:42

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анатолий олейник

здравоохранение в крыму и севастополе

республиканская детская клиническая больница (рдкб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Четверть пациентов детской онкогематологии детской больницы Республики Крым - из Херсонской и Запорожской областей. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал главный врач РДКБ, заведующий кафедрой детской хирургии Медицинского института КФУ им. Вернадского Анатолий Олейник."Нагрузка по оказанию помощи детям Херсонской и Запорожской областей легла на наши плечи. Достаточной большой поток. Отделение детской онкогематологии рассчитано на 30 коек, но у нас постоянно лежит больше. 20-25% – это дети с освобожденных территорий. Там эта работа просто не проводилась", - сказал он.По словам Олейника, за последние года детская онкология очень "помолодела"."Я - врач с большим медицинским стажем, больше 35 лет. Раньше мы с врожденными лейкозами не сталкивались, или с больными детьми возрастом 2-5 лет. Онкология была прерогативой подросткового возраста", - с сожалением отметил доктор.Он также отметил, что многие случаи детских травмы, ранений, в частности тяжелых, и минно-взрывных, проходят через врачей Республиканской детской клинической больницы Республики Крым."В 2022 году преобладали пациенты с повреждениями, связанными с военными действиями или ДТП, то сейчас поток увеличился по оказанию онкологической, педиатрической, нефрологической, кардио- и другой помощи. Теперь больше лечим заболевания, а не травмы. Но количество детей однозначно увеличилось", - ответил на вопрос в эфире специалист.Ранее Олейник рассказал, что в РДКБ завершился продолжительный капитальный ремонт. На обновление больницы было затрачено 1 млрд 854 млн рублей. Также было приобретено 2033 новых единиц оборудования на сумму 703 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выделили 24 миллиарда на лечение детей с редкими болезнямиКрымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублейДетский хоспис в Севастополе: когда начнут строительство

https://crimea.ria.ru/20241228/detskiy-khospis-v-krymu--chto-sdelano-za-god-raboty-s-palliativnymi-detmi-1142996988.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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