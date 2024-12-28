https://crimea.ria.ru/20241228/glava-mchs-potreboval-uskorit-likvidatsiyu-razliva-mazuta-1142994510.html

Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию разлива мазута

Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию разлива мазута - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию разлива мазута

Глава МЧС России Александр Куренков поручил скорректировать сроки ликвидации последствий разлива мазута в Черном море после крушения танкеров "Волгонефть"... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T15:23

2024-12-28T15:23

2024-12-28T15:23

россия

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

александр куренков

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Глава МЧС России Александр Куренков поручил скорректировать сроки ликвидации последствий разлива мазута в Черном море после крушения танкеров "Волгонефть". Соответствующее поручение министр дал в рамках заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Глава МЧС России отметил, что угроза утечки мазута в Черное море сохраняется. Работа должна быть продолжена и в праздничные дни.Как сообщает оперштаб Кубани, сейчас на Центральном пляже Анапы выкопаны 600 метров специального рва, еще столько же сделают до конца субботы. Траншеи защитят основную часть пляжа от новых выбросов мазута во время шторма, который прогнозируют на 30 и 31 декабря. Каждое утро состояние рва, как и всей прибрежной полосы, будут мониторить и оперативно решать возникающие вопросы.Крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря.26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ. ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введена в субботу в Крыму.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.Все о ситуации в разливом мазута в Керченском проливе читайте здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация разлива мазута в Керченском проливе: ситуация к данному часуРежим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможетМожно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе

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