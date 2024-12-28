https://crimea.ria.ru/20241228/v-krymu-uchastniki-svo-poluchili-pochti-5000-zemelnykh-uchastkov-1143001359.html

В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков

В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков - РИА Новости Крым, 28.12.2024

В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков

Власти Крыма на сегодняшний день выделили участникам специальной военной операции 4900 земельных участков в шести регионах республики. Об этом радиостанции... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T21:23

2024-12-28T21:23

2024-12-28T21:23

юрий гоцанюк

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армия и флот

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участники сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма на сегодняшний день выделили участникам специальной военной операции 4900 земельных участков в шести регионах республики. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По его словам, в настоящий момент профильные ведомства произвели расчеты и определили стоимость работ по прокладке сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения к данным массивам.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. В частности, участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земельного участка в Крыму.Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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