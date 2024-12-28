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В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков
В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков - РИА Новости Крым, 28.12.2024
В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков
Власти Крыма на сегодняшний день выделили участникам специальной военной операции 4900 земельных участков в шести регионах республики. Об этом радиостанции... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T21:23
2024-12-28T21:23
юрий гоцанюк
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новости крыма
армия и флот
вооруженные силы россии
ветераны сво
участники сво
помощь бойцам сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма на сегодняшний день выделили участникам специальной военной операции 4900 земельных участков в шести регионах республики. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По его словам, в настоящий момент профильные ведомства произвели расчеты и определили стоимость работ по прокладке сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения к данным массивам.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. В частности, участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земельного участка в Крыму.Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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юрий гоцанюк, новости, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии, ветераны сво, участники сво, помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво
В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков

Участникам СВО в Крыму выделены 4900 земельных участков в шести регионах – власти

21:23 28.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма на сегодняшний день выделили участникам специальной военной операции 4900 земельных участков в шести регионах республики. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"Определены девять земельных массивов на территории Черноморского, Сакского, Бахчисарайского, Симферопольского, Ленинского районов и Феодосии. Выделено уже 4900 участков", - сказал глава крымского правительства.
По его словам, в настоящий момент профильные ведомства произвели расчеты и определили стоимость работ по прокладке сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения к данным массивам.
"Работы по подводу (инженерных сетей – ред.) к земельным массивам уже ведутся. Что касается разводящих сетей, сейчас ведутся расчеты, чтобы понимать, какая необходима сумма и какие сроки. Работа по подведению коммуникаций к участкам обязательно будет проведена", - отметил Гоцанюк.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. В частности, участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земельного участка в Крыму.
Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".
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