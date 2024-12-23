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Можно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Можно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе
Можно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Можно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе
В Новороссийске нашли еще четырех мертвых дельфинов. Накануне в Краснодарском крае на берегу моря обнаружили 11 мертвых азовок. Действительно ли их гибель... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T15:55
2024-12-23T15:55
эксклюзивы риа новости крым
дельфины
экология
новороссийск
краснодарский край
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Новороссийске нашли еще четырех мертвых дельфинов. Накануне в Краснодарском крае на берегу моря обнаружили 11 мертвых азовок. Действительно ли их гибель связана с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров "Волгонефть", которое произошло 15 декабря, и есть ли шанс спасти остальных морских животных, РИА Новости Крым рассказала директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей.По ее информации, морские животные не были испачканы нефтепродуктами. Также на них не обнаружены следов сетей, поэтому эта причина тоже отпадает."Может быть либо острая интоксикация парами мазута или отравленной рыбой, либо острая инфекция, не исключены и внутренние травмы, контузии, которые не связаны с разлитием нефтепродуктов", – предполагает Татьяна Белей.Также эксперт обращает внимание и на наличие отложенного эффекта после подобных утечек нефтепродуктов, когда происходит постепенное накопление токсинов по пищевой цепи: планктон, рыба, дельфины.Отпугивать же их от мазутных пятен, как предлагают некоторые, нереально. По ее словам, есть шанс, что большинство дельфинов ушли из загрязненных мест. Но ситуация будет зависеть еще от передвижения рыбы."Если рыба уходит из загрязненной территории, то и дельфины пойдут охотиться за ней в других местах. Если же там рыбы нет, то им ничего не останется, как идти в пораженные места. Поэтому единственное и очевидное, что можно сделать для предотвращения гибели китообразных – как можно скорее собрать загрязнения и остановить распространение мазута", – подытожила эксперт.Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов рассказал РИА Новости Крым, что устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где "зимуют" многие виды рыбы, рискуют пострадать от разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутомКакая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливеСудьба спасенных птиц в Анапе после ЧП с танкерами
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дельфины , экология, новороссийск, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Можно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе

В Новороссийске нашли еще четырех мертвых дельфинов после ЧП с танкерами

15:55 23.12.2024
 
© Фото: pixabayДельфины
Дельфины
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Новороссийске нашли еще четырех мертвых дельфинов. Накануне в Краснодарском крае на берегу моря обнаружили 11 мертвых азовок. Действительно ли их гибель связана с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров "Волгонефть", которое произошло 15 декабря, и есть ли шанс спасти остальных морских животных, РИА Новости Крым рассказала директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей.

"Выброс дельфинов в Новороссийске – очень тревожная ситуация. Но пока нельзя однозначно сказать, погибли они из-за разлива мазута или нет", – говорит эколог.

По ее информации, морские животные не были испачканы нефтепродуктами. Также на них не обнаружены следов сетей, поэтому эта причина тоже отпадает.
"Может быть либо острая интоксикация парами мазута или отравленной рыбой, либо острая инфекция, не исключены и внутренние травмы, контузии, которые не связаны с разлитием нефтепродуктов", – предполагает Татьяна Белей.
Также эксперт обращает внимание и на наличие отложенного эффекта после подобных утечек нефтепродуктов, когда происходит постепенное накопление токсинов по пищевой цепи: планктон, рыба, дельфины.

"Токсины накапливаются, иммунитет снижается, что приводит к системным болезням, вспышкам инфекционных заболеваний, все это, конечно, не способствует здоровью популяций. Сейчас сложно делать прогнозы. Однако будем надеяться, что этого удастся избежать", – сказала Татьян Белей.

Отпугивать же их от мазутных пятен, как предлагают некоторые, нереально. По ее словам, есть шанс, что большинство дельфинов ушли из загрязненных мест. Но ситуация будет зависеть еще от передвижения рыбы.
"Если рыба уходит из загрязненной территории, то и дельфины пойдут охотиться за ней в других местах. Если же там рыбы нет, то им ничего не останется, как идти в пораженные места. Поэтому единственное и очевидное, что можно сделать для предотвращения гибели китообразных – как можно скорее собрать загрязнения и остановить распространение мазута", – подытожила эксперт.
Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов рассказал РИА Новости Крым, что устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где "зимуют" многие виды рыбы, рискуют пострадать от разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымДельфиныЭкологияНовороссийскКраснодарский крайТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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