Очищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутом
На побережье Кубани море выносит новые объемы мазута – губернатор
15:22 23.12.2024 (обновлено: 15:32 23.12.2024)
© Telegram_канал: мэрия АнапыНа побережье Кубани море выносит мазут
© Telegram_канал: мэрия Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Проблему загрязнения побережья Кубани мазутом решит только остановка выхода нефтепродуктов из потерпевших крушение танкеров "Волгонефть". Об этом в понедельник заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Источник загрязнения – в море. Еще вчера здесь все убрали, было чисто, а сегодня волны опять выбросили на берег мазут. Надо максимально быстро остановить выход нефтепродуктов из танкеров, чтобы их не выносило на берег. Если этого не сделать, то все усилия волонтеров будут напрасны", – цитирует Кондратьева пресс-служба администрации региона.
По данным губернатора, в течение понедельника волонтеры вывезли на специальные сертифицированные предприятия 17 тысяч тонн загрязненного грунта. В частности, после ночного шторма мазут снова выбросило на пляж в районе реки Можепсин – с 5 часов утра 23 декабря отсюда уже вывезли 105 машин загрязненного грунта.
По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, основной удар пришелся на "Белый пляж" в районе Джеметинского проезда.
"В грунте порядка 10-15% мазута. Чем больше его вывезем до начала сезона, тем лучше. В течение дня осмотрим пляжи и вечером определимся с дальнейшими действиями", – сказал министр.
Объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, заявлял он ранее в понедельник на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии, которое прошло в Анапе.
Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи. Накануне ГУ МЧС России по РК сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: