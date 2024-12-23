https://crimea.ria.ru/20241223/ochischennye-plyazhi-anapy-snova-zapolnyayutsya-mazutom-1142857340.html

Очищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутом

Очищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутом - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Очищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутом

Проблему загрязнения побережья Кубани мазутом решит только остановка выхода нефтепродуктов из потерпевших крушение танкеров "Волгонефть". Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T15:22

2024-12-23T15:22

2024-12-23T15:32

вениамин кондратьев

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

краснодарский край

кубань

экология

разлив нефтепродуктов в черном море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142857621_0:236:1280:956_1920x0_80_0_0_2dd6564f963a0eba70723cb1876223d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Проблему загрязнения побережья Кубани мазутом решит только остановка выхода нефтепродуктов из потерпевших крушение танкеров "Волгонефть". Об этом в понедельник заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По данным губернатора, в течение понедельника волонтеры вывезли на специальные сертифицированные предприятия 17 тысяч тонн загрязненного грунта. В частности, после ночного шторма мазут снова выбросило на пляж в районе реки Можепсин – с 5 часов утра 23 декабря отсюда уже вывезли 105 машин загрязненного грунта.По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, основной удар пришелся на "Белый пляж" в районе Джеметинского проезда.Объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, заявлял он ранее в понедельник на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии, которое прошло в Анапе.Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи. Накануне ГУ МЧС России по РК сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутомМазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны КрымаВ Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, краснодарский край, кубань, экология, разлив нефтепродуктов в черном море