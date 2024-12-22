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В Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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В Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута
В Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута - РИА Новости Крым, 22.12.2024
В Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута
Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, после потерпевших аварию танкеров. У берегов Керчи собрали более 25 тонн... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T14:59
2024-12-22T15:06
мчс крыма
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, после потерпевших аварию танкеров. У берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.По данным главка, на этих участках площадь загрязнения до 10 кв. м. На месте работают сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, "КРЫМ-СПАС", администрации города Керчь и волонтеры. Также на базе Главного управления продолжает работу рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба. Всего для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 349 человек и 33 единицы техники, три лодки, из них от МЧС России - 41 человек и 9 единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеВ Керчи введен режим ЧСВ Керчи на пляже обнаружили мазут
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мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, керчь, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкер "волгонефть-212", танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости крыма
В Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута

В Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута - МЧС

14:59 22.12.2024 (обновлено: 15:06 22.12.2024)
 
© РИА Новости КрымУборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
Уборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, после потерпевших аварию танкеров. У берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"Масляные пятна незначительных размеров локально были обнаружены на побережье поселка Подмаячный, в районах городского пляжа Нимфейская дорога, городской набережной, лагеря "Космос" и в районе Капканы, Нижнеприморская и крепости "Ени-Кале", - говорится в сообщении.
По данным главка, на этих участках площадь загрязнения до 10 кв. м. На месте работают сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, "КРЫМ-СПАС", администрации города Керчь и волонтеры.
"На данный момент по 8 группам собрано 860 мешков (25,8 т.), вывезено – 493 мешка (14,8 т.). Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе. Собрано около 100 мешков загрязнений. Морской спасательной службой для локализации и ликвидации пятен к месту были направлены суда "Максим Колосов" и Анатолий Ткачев", - уточнили в Главке.
Также на базе Главного управления продолжает работу рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба. Всего для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 349 человек и 33 единицы техники, три лодки, из них от МЧС России - 41 человек и 9 единиц техники.
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