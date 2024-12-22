https://crimea.ria.ru/20241222/v-krymu-u-beregov-kerchi-sobrali-bolee-25-tonn-mazuta-1142841436.html

В Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута

В Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута - РИА Новости Крым, 22.12.2024

В Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута

Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, после потерпевших аварию танкеров. У берегов Керчи собрали более 25 тонн... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T14:59

2024-12-22T14:59

2024-12-22T15:06

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, после потерпевших аварию танкеров. У берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.По данным главка, на этих участках площадь загрязнения до 10 кв. м. На месте работают сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, "КРЫМ-СПАС", администрации города Керчь и волонтеры. Также на базе Главного управления продолжает работу рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба. Всего для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 349 человек и 33 единицы техники, три лодки, из них от МЧС России - 41 человек и 9 единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеВ Керчи введен режим ЧСВ Керчи на пляже обнаружили мазут

https://crimea.ria.ru/20241222/v-kerchi-likvidiruyut-posledstviya-razliva-neftepooduktov-1142837471.html

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