В Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута
В Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута - МЧС
14:59 22.12.2024 (обновлено: 15:06 22.12.2024)
© РИА Новости КрымУборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, после потерпевших аварию танкеров. У берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"Масляные пятна незначительных размеров локально были обнаружены на побережье поселка Подмаячный, в районах городского пляжа Нимфейская дорога, городской набережной, лагеря "Космос" и в районе Капканы, Нижнеприморская и крепости "Ени-Кале", - говорится в сообщении.
По данным главка, на этих участках площадь загрязнения до 10 кв. м. На месте работают сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, "КРЫМ-СПАС", администрации города Керчь и волонтеры.
"На данный момент по 8 группам собрано 860 мешков (25,8 т.), вывезено – 493 мешка (14,8 т.). Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе. Собрано около 100 мешков загрязнений. Морской спасательной службой для локализации и ликвидации пятен к месту были направлены суда "Максим Колосов" и Анатолий Ткачев", - уточнили в Главке.
Также на базе Главного управления продолжает работу рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба. Всего для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 349 человек и 33 единицы техники, три лодки, из них от МЧС России - 41 человек и 9 единиц техники.
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