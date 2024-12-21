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В Керчи введен режим ЧС

В Керчи введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 21.12.2024

В Керчи введен режим ЧС

В Керчи после обнаружения мазута на пляжах введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T18:30

2024-12-21T18:30

2024-12-21T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Керчи после обнаружения мазута на пляжах введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.Крушение танкеров в Керченском проливе15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута обнаружены в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выброс мазута в Керчи – подробности от властейСколько мазута утекло в море после крушения танкеров – ответ МинприродыПовторные выбросы мазута и новые очаги загрязнения выявили на Кубани

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