В Керчи введен режим ЧС
В Керчи введен режим ЧС муниципального характера
18:30 21.12.2024 (обновлено: 18:38 21.12.2024)
© Министерство природных ресурсов и экологии РФМесто крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Керчи после обнаружения мазута на пляжах введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.
21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.
"В Керчи введен режим ЧС муниципального характера. В Ленинском районе Крыма введен режим угрозы ЧС муниципального характера", - сказано в сообщении.
Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.
21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута обнаружены в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.
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