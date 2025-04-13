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ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями
ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 13.04.2025
ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T07:43
2025-04-13T07:50
министерство обороны рф
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.Днем ранее российские средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны были ликвидированы 158 украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронтеНас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости
ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями

ПВО сбила 13 БПЛА над Ростовской и Белгородской областями - Минобороны

07:43 13.04.2025 (обновлено: 07:50 13.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Днем ранее российские средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.
В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны были ликвидированы 158 украинских беспилотников.
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