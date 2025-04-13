https://crimea.ria.ru/20250413/pvo-sbila-13-ukrainskikh-dronov-nad-rostovskoy-i-belgorodskoy-oblastyami-1145630179.html
ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями
ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 13.04.2025
ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T07:43
2025-04-13T07:43
2025-04-13T07:50
министерство обороны рф
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074242_0:234:3226:2048_1920x0_80_0_0_82583df04477b10f6cf2b3e2c8bbd777.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.Днем ранее российские средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны были ликвидированы 158 украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронтеНас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c6f9ebf3c596034cd891d5311e1de28.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости
ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями
ПВО сбила 13 БПЛА над Ростовской и Белгородской областями - Минобороны
07:43 13.04.2025 (обновлено: 07:50 13.04.2025)