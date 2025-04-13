https://crimea.ria.ru/20250413/pvo-sbila-13-ukrainskikh-dronov-nad-rostovskoy-i-belgorodskoy-oblastyami-1145630179.html

ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями

ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 13.04.2025

ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Белгородской областями

Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T07:43

2025-04-13T07:43

2025-04-13T07:50

министерство обороны рф

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.Днем ранее российские средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны были ликвидированы 158 украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронтеНас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости