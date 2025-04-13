https://crimea.ria.ru/20250413/aprel-1944-tragediya-i-podvig-osvobozhdennogo-simferopolya-1123039565.html

Апрель 1944: трагедия и подвиг освобожденного Симферополя

Апрель 1944: трагедия и подвиг освобожденного Симферополя - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Апрель 1944: трагедия и подвиг освобожденного Симферополя

За считанные дни до победы – освобождения Симферополя в апреле 1944, город пережил кульминацию немецко-фашистских зверств. Историк, доктор философии, выпускник... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T09:31

2025-04-13T09:31

2025-04-13T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. За считанные дни до победы – освобождения Симферополя в апреле 1944, город пережил кульминацию немецко-фашистских зверств. Историк, доктор философии, выпускник Оксфордского университета Михаил Кизилов в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, какой была последняя неделя оккупации для столицы Крыма и как, несмотря ни на что, люди поднялись на трудовой подвиг, чтобы вернуть любимый город к нормальной жизни.В начале апреля, незадолго до начала Крымской наступательной операции (8 апреля – 12 мая 1944 г.), проводившейся силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии при содействии Черноморского флота и Азовской военной флотилии, немецкое командование, понимая безысходность своего положения, объявило по всему Крыму операцию "Адлер". Она предполагала уничтожение всего, что только было можно, говорит Кизилов."Перед смертью детей покормили…": трагедия маленьких пациентов >>Повсюду в Симферополе взрывались коммуникации и основные здания. Но главное – в разных местах сотнями убивали людей. Неблагонадежные, заключенные в тюрьмах и лагерях, просто попавшиеся под руку – обречены были все. Это стало заключительной и главной трагедией города за считанные дни до его освобождения.В эти дни немцы полностью зачистили тюрьму, размещенную в бывшем госпитале на улице Студенческой. Там находилось несколько сотен человек – в основном подпольщики и члены их семей. Все они были вывезены и расстреляны в Дубках. Само здание оккупанты взорвали, вместе с ним уничтожив архивные документы, содержавшие сведения о находившихся здесь в разное время заключенных.Еще более ужасной стала смерть узников концлагеря "Красный". В ночь с 10 на 11 апреля с остававшимися там людьми – их было около 300 человек – фашисты расправились зверски: просто скинули живыми и полуживыми в выкопанные ямы и засыпали землей, не расстреливая.Согласно данным чрезвычайной государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков, которая работала позже, в уже освобожденном Симферополе, за все время фашистской оккупации в городе было уничтожено около 22 тысяч мирных жителей. Кизилов уверен: официальная статистика неточна и число погибших гораздо больше.Достоверно известно, что истреблена была полностью еврейская (12,5 тысяч человек), крымчакская (1,5 тысячи жителей) и цыганская (около 1 000 человек) общины. Эти пятнадцать тысяч мирных людей уничтожили еще в декабре, в ходе "экспресс-ликвидации" – за две недели.По его словам, списки погибших в Симферополе мирных жителей дополняются до сих пор по мере исследований, но восстановить их полностью никогда не удастся.А вот город восстановить удалось. И начали делать это буквально сразу, в первые дни после освобождения. Это был по-настоящему героический трудовой подвиг жителей, советских людей, работавших на пределе человеческих возможностей, говорит историк.С 17 апреля заработали многие предприятия, артели, мастерские. Первым восстановили завод имени Кирова: "Чтобы наладить – внимание! – выпуск продукции не для местного населения – консервов для фронта. То есть насколько были заряжены советские граждане: все для фронта прежде всего, не для себя", – рассказывает Кизилов.К маю в Симферополе запустили городской транспорт, заработало радио – городская жизнь потихоньку налаживалась.Взорванными оставались знаковые объекты, в том числе вокзал, гостиница "Европейская", швейная фабрика. По словам историка, у немцев была также попытка взорвать почтамт, но этого им не дали сделать партизаны, как и не дали взорвать основные мосты."Живые щиты": как фашисты отступали из Крыма >>Из руин предстояло поднять основные здания, а местами целые кварталы.К восстановлению города стали привлекать немецких военнопленных, которых, по словам Кизилова, в Симферополе было тогда порядка тысячи. Одним из мест их проживания стала территория бывшего концлагеря "Красный", где оставались невзорванными несколько зданий. Отсюда военнопленных выводили на работу, в частности возводить заново городской вокзал.Сегодня Симферополь хранит в себе память о войне и послевоенной истории. О всех тех ужасах и зверствах немецко-фашистских захватчиков, о местах массовых расстрелов, об улицах, сотни жителей которых больше никогда не вернулись в свои дома, о зданиях, в которых располагались немецкие оккупационные органы, где допрашивали, пытали и мучили простых людей, о территориях и объектах, связанных с деятельностью подпольщиков.Теперь все их между собой связывают экскурсионные маршруты.Ранее ФСБ рассекретила документы о военном преступнике, украинском нацисте Федоре Федоренко (Черный Федор), попавшем в плен на 18-й день войны и ставшем одним из хладнокровных убийц мирных жителей в рядах охранников концлагерей, находившихся в ведении СС. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20220122/uchenye-spasayut-dokumenty-krasnoy-armii-prolezhavshie-v-zemle-80-let-1122117209.html

https://crimea.ria.ru/20210622/V-Krymu-fashisty-provodili-opyty-na-lyudyakh-FSB-rassekretila-dokumenty-1119711341.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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