Апрель 1944: трагедия и подвиг освобожденного Симферополя
Историк – о трагедии и подвиге Симферополя за считанные дни до и после освобождения
09:31 13.04.2025 (обновлено: 09:32 13.04.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал "Концлагерь Красный"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. За считанные дни до победы – освобождения Симферополя в апреле 1944, город пережил кульминацию немецко-фашистских зверств. Историк, доктор философии, выпускник Оксфордского университета Михаил Кизилов в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, какой была последняя неделя оккупации для столицы Крыма и как, несмотря ни на что, люди поднялись на трудовой подвиг, чтобы вернуть любимый город к нормальной жизни.
В начале апреля, незадолго до начала Крымской наступательной операции (8 апреля – 12 мая 1944 г.), проводившейся силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии при содействии Черноморского флота и Азовской военной флотилии, немецкое командование, понимая безысходность своего положения, объявило по всему Крыму операцию "Адлер". Она предполагала уничтожение всего, что только было можно, говорит Кизилов.
Повсюду в Симферополе взрывались коммуникации и основные здания. Но главное – в разных местах сотнями убивали людей. Неблагонадежные, заключенные в тюрьмах и лагерях, просто попавшиеся под руку – обречены были все. Это стало заключительной и главной трагедией города за считанные дни до его освобождения.
"Основные волны расстрелов пошли 8, 9, 10 апреля. То есть уже люди знали, что подступают наши войска, уже слышна канонада на севере Крыма. И в эти как раз дни они (немецко-фашистские оккупационные войска – ред.) убивают гигантское просто количество людей", – рассказывает историк.
В эти дни немцы полностью зачистили тюрьму, размещенную в бывшем госпитале на улице Студенческой. Там находилось несколько сотен человек – в основном подпольщики и члены их семей. Все они были вывезены и расстреляны в Дубках. Само здание оккупанты взорвали, вместе с ним уничтожив архивные документы, содержавшие сведения о находившихся здесь в разное время заключенных.
22 января 2022, 19:15Ученые спасают документы Красной армии, пролежавшие в земле 80 лет
Еще более ужасной стала смерть узников концлагеря "Красный". В ночь с 10 на 11 апреля с остававшимися там людьми – их было около 300 человек – фашисты расправились зверски: просто скинули живыми и полуживыми в выкопанные ямы и засыпали землей, не расстреливая.
Согласно данным чрезвычайной государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков, которая работала позже, в уже освобожденном Симферополе, за все время фашистской оккупации в городе было уничтожено около 22 тысяч мирных жителей. Кизилов уверен: официальная статистика неточна и число погибших гораздо больше.
"Это не потому, что комиссия была плохая, а потому что было убито такое гигантское количество людей – целые улицы и кварталы. Было восстановлено по фамилиям 10-20% от общего числа погибших. Полная документация была только у немцев, причем мы сейчас смотрим немецкие архивы, и даже там у них нет этого. Ощущение, что копий документов туда не посылали – единственные мастер-копии были здесь, а когда они уходили, то все взорвали и сожгли".
Достоверно известно, что истреблена была полностью еврейская (12,5 тысяч человек), крымчакская (1,5 тысячи жителей) и цыганская (около 1 000 человек) общины. Эти пятнадцать тысяч мирных людей уничтожили еще в декабре, в ходе "экспресс-ликвидации" – за две недели.
"У меня знакомый один крымчак – у него из ближайших родственников и знакомых семьи 73 человека погибло. Представляете? Невозможно представить, какой колоссальный здесь был масштаб нацистского террора", – рассказывает Кизилов.
По его словам, списки погибших в Симферополе мирных жителей дополняются до сих пор по мере исследований, но восстановить их полностью никогда не удастся.
22 июня 2021, 15:31В Крыму фашисты проводили опыты на людях: ФСБ рассекретила документы
А вот город восстановить удалось. И начали делать это буквально сразу, в первые дни после освобождения. Это был по-настоящему героический трудовой подвиг жителей, советских людей, работавших на пределе человеческих возможностей, говорит историк.
"13 числа сюда зашли освободители, город лежал в руинах. 14 апреля состоялся праздничный митинг жителей и героев-освободителей, на котором выступил командующий 4-м Украинским фронтом, генерал Федор Толбухин. Это был день ликования. А уже с 15 числа люди вышли на субботник. Все знали, что отдыхать нельзя, времени на зализывание ран нет".
С 17 апреля заработали многие предприятия, артели, мастерские. Первым восстановили завод имени Кирова: "Чтобы наладить – внимание! – выпуск продукции не для местного населения – консервов для фронта. То есть насколько были заряжены советские граждане: все для фронта прежде всего, не для себя", – рассказывает Кизилов.
К маю в Симферополе запустили городской транспорт, заработало радио – городская жизнь потихоньку налаживалась.
Взорванными оставались знаковые объекты, в том числе вокзал, гостиница "Европейская", швейная фабрика. По словам историка, у немцев была также попытка взорвать почтамт, но этого им не дали сделать партизаны, как и не дали взорвать основные мосты.
Из руин предстояло поднять основные здания, а местами целые кварталы.
К восстановлению города стали привлекать немецких военнопленных, которых, по словам Кизилова, в Симферополе было тогда порядка тысячи. Одним из мест их проживания стала территория бывшего концлагеря "Красный", где оставались невзорванными несколько зданий. Отсюда военнопленных выводили на работу, в частности возводить заново городской вокзал.
"Пленных не пытали, не уничтожали. Естественно, если узнавали, что там конкретно были палачи – над ними велись процессы. Но обычных солдат переводили в совершенно другой статус – военнопленных, о которых следовало худо-бедно, но заботиться, предоставлять им жилище, еду, питье. Если сравнить, как обращались с нашими военнопленными – убивали, морили голодом, не давали пить, спускали на них собак, которые их рвали, и наших военнопленных, по данным статистики, погибало в немецком плену до 65%, – насколько мы в этом плане были гуманнее и человечнее", – говорит Кизилов.
Сегодня Симферополь хранит в себе память о войне и послевоенной истории. О всех тех ужасах и зверствах немецко-фашистских захватчиков, о местах массовых расстрелов, об улицах, сотни жителей которых больше никогда не вернулись в свои дома, о зданиях, в которых располагались немецкие оккупационные органы, где допрашивали, пытали и мучили простых людей, о территориях и объектах, связанных с деятельностью подпольщиков.
Теперь все их между собой связывают экскурсионные маршруты.
Ранее ФСБ рассекретила документы о военном преступнике, украинском нацисте Федоре Федоренко (Черный Федор), попавшем в плен на 18-й день войны и ставшем одним из хладнокровных убийц мирных жителей в рядах охранников концлагерей, находившихся в ведении СС.
19 апреля 2022, 19:39По следу "Черного Федора": военный преступник родом из Крыма
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.