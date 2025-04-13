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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидаются температурные качели. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем потеплеет до +12. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T00:01
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крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются температурные качели. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем потеплеет до +12. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой мокрый снег, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2, днем +9...+11.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +10...12.На побережье временами будет идти дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке ночью столбики термометров покажут +2...4, днем до 9 градусов тепла. В Феодосии будет холоднее. Ночью пройдет снег, температура воздуха составит +2...7, а днем похолодает до +5. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250412/nastoyaschiy-parad--kak-tyulpany-nikitskogo-botsada-perezhili-sneg-1145627576.html
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96
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В Крыму 13 апреля ожидается от -5 до +12 градусов

00:01 13.04.2025
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе. Апрель 2025
Снег в Симферополе. Апрель 2025 - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются температурные качели. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем потеплеет до +12. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
В ближайшие сутки погода будет определяться заполняющимся циклоном. Ночью 0…+5 в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -3; днем +7…12; в горах ночью -3…5, днем около 0". - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой мокрый снег, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2, днем +9...+11.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +10...12.
На побережье временами будет идти дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке ночью столбики термометров покажут +2...4, днем до 9 градусов тепла. В Феодосии будет холоднее. Ночью пройдет снег, температура воздуха составит +2...7, а днем похолодает до +5.
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КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
22:30Патриарх Кирилл назначил епископа Феодосийского и Керченского
21:57Признание Италией российского Крыма и режим ЧП в США: главное за день
21:25Наружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывески
20:59Италия признала Крым российским: в учебниках нашли "неправильные" карты
20:32"Мама, спасибо": в Крыму простились со штурмовиком 810-й бригады ЧФ
20:16Настоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снег
19:59ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны
19:44Дети и молодежь стали главным приоритетом России – Кириенко
19:29Сохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи
19:06Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера
18:42Трамп продлил режим чрезвычайного положения в США из-за России
18:17В Севастополе простились с героем СВО сапером Николаем Виляйкиным
18:00Защитники земли русской: Ледовое побоище на Чудском озере
17:40Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы
17:14Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
17:00Землетрясение произошло в Азербайджане
16:44Берлинский сценарий на Украине – политолог оценил заявление Келлога
16:26В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
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