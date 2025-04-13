https://crimea.ria.ru/20250413/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1145628980.html
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидаются температурные качели. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем потеплеет до +12. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T00:01
2025-04-13T00:01
2025-04-13T00:01
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются температурные качели. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем потеплеет до +12. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой мокрый снег, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2, днем +9...+11.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +10...12.На побережье временами будет идти дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке ночью столбики термометров покажут +2...4, днем до 9 градусов тепла. В Феодосии будет холоднее. Ночью пройдет снег, температура воздуха составит +2...7, а днем похолодает до +5. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В Крыму 13 апреля ожидается от -5 до +12 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются температурные качели. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем потеплеет до +12. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
В ближайшие сутки погода будет определяться заполняющимся циклоном. Ночью 0…+5 в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -3; днем +7…12; в горах ночью -3…5, днем около 0". - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой мокрый снег, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2, днем +9...+11.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +10...12.
На побережье временами будет идти дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке ночью столбики термометров покажут +2...4, днем до 9 градусов тепла. В Феодосии будет холоднее. Ночью пройдет снег, температура воздуха составит +2...7, а днем похолодает до +5.
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