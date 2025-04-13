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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидаются температурные качели. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем потеплеет до +12. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T00:01

2025-04-13T00:01

2025-04-13T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

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ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются температурные качели. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем потеплеет до +12. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой мокрый снег, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2, днем +9...+11.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +10...12.На побережье временами будет идти дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке ночью столбики термометров покажут +2...4, днем до 9 градусов тепла. В Феодосии будет холоднее. Ночью пройдет снег, температура воздуха составит +2...7, а днем похолодает до +5. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250412/nastoyaschiy-parad--kak-tyulpany-nikitskogo-botsada-perezhili-sneg-1145627576.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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