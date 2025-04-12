"Мама, спасибо": в Крыму простились со штурмовиком 810-й бригады ЧФ
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации Виктором Дитина
© Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Крыма Антона КравецаГерой спецоперации Дитина Виктор Анатольевич
© Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Крыма Антона Кравеца
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь штурмовика 810-й й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ Виктора Дитина. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.
Виктор Анатольевич вырос в селе Жемчужина. Прошел срочную службу в армии, после чего работал садоводом. Когда началась специальная военная операция, подписал контракт с Минобороны и пошел защищать Родину. Служил в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.
"Мама, спасибо за то, что воспитала меня настоящим мужчиной. Я военнообязанный и не могу прятаться за спины других ребят", — сказал Виктор, сообщая о том, что подписал контракт на военную службу. За мужество и отвагу награжден Орденом Жукова", - написал Кравец в своем Telegram.
Погиб Виктор Дитина при выполнении боевой задачи на Курском направлении.
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