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"Мама, спасибо": в Крыму простились со штурмовиком 810-й бригады ЧФ - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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"Мама, спасибо": в Крыму простились со штурмовиком 810-й бригады ЧФ
"Мама, спасибо": в Крыму простились со штурмовиком 810-й бригады ЧФ - РИА Новости Крым, 12.04.2025
"Мама, спасибо": в Крыму простились со штурмовиком 810-й бригады ЧФ
В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь штурмовика 810-й й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ Виктора Дитина. Об РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T20:32
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крым
нижнегорский район
антон кравец
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь штурмовика 810-й й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ Виктора Дитина. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Виктор Анатольевич вырос в селе Жемчужина. Прошел срочную службу в армии, после чего работал садоводом. Когда началась специальная военная операция, подписал контракт с Минобороны и пошел защищать Родину. Служил в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Погиб Виктор Дитина при выполнении боевой задачи на Курском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, нижнегорский район, антон кравец, утраты, герои сво, участники сво, общество
"Мама, спасибо": в Крыму простились со штурмовиком 810-й бригады ЧФ

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации Виктором Дитина

20:32 12.04.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Крыма Антона КравецаГерой спецоперации Дитина Виктор Анатольевич
Герой спецоперации Дитина Виктор Анатольевич
© Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Крыма Антона Кравеца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь штурмовика 810-й й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ Виктора Дитина. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.
Виктор Анатольевич вырос в селе Жемчужина. Прошел срочную службу в армии, после чего работал садоводом. Когда началась специальная военная операция, подписал контракт с Минобороны и пошел защищать Родину. Служил в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.

"Мама, спасибо за то, что воспитала меня настоящим мужчиной. Я военнообязанный и не могу прятаться за спины других ребят", — сказал Виктор, сообщая о том, что подписал контракт на военную службу. За мужество и отвагу награжден Орденом Жукова", - написал Кравец в своем Telegram.

Погиб Виктор Дитина при выполнении боевой задачи на Курском направлении.
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КрымНижнегорский районАнтон КравецУтратыГерои СВОУчастники СВООбщество
 
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