https://crimea.ria.ru/20250412/mama-spasibo-v-krymu-prostilis-so-shturmovikom-810-y-brigady-chf-1145627935.html

"Мама, спасибо": в Крыму простились со штурмовиком 810-й бригады ЧФ

"Мама, спасибо": в Крыму простились со штурмовиком 810-й бригады ЧФ - РИА Новости Крым, 12.04.2025

"Мама, спасибо": в Крыму простились со штурмовиком 810-й бригады ЧФ

В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь штурмовика 810-й й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ Виктора Дитина. Об РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T20:32

2025-04-12T20:32

2025-04-12T20:28

крым

нижнегорский район

антон кравец

утраты

герои сво

участники сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь штурмовика 810-й й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ Виктора Дитина. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Виктор Анатольевич вырос в селе Жемчужина. Прошел срочную службу в армии, после чего работал садоводом. Когда началась специальная военная операция, подписал контракт с Минобороны и пошел защищать Родину. Служил в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Погиб Виктор Дитина при выполнении боевой задачи на Курском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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нижнегорский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, нижнегорский район, антон кравец, утраты, герои сво, участники сво, общество