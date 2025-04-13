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Крушение F-16: в Раде сделали заявление

Крушение F-16: в Раде сделали заявление - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Крушение F-16: в Раде сделали заявление

Самолет F-16 мог быть уничтожен "дружественным" огнем украинских систем противовоздушной обороны. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T08:46

2025-04-13T08:46

2025-04-13T08:46

украина

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самолеты f-16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Самолет F-16 мог быть уничтожен "дружественным" огнем украинских систем противовоздушной обороны. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.В субботу Владимир Зеленский сообщил о гибели 26-летнего пилота самолета F-16 при выполнении боевого задания. Воздушные силы ВСУ заявили о начале работы межведомственной комиссии, расследующей обстоятельства произошедшего.Депутат также подчеркнула, что результаты расследования по инциденту с таким же истребителем, произошедшему в августе 2024 года. до сих пор так и не опубликованы.В августе прошлого года украинские силы ПВО сбили свой истребитель F-16 из комплекса Patriot из-за отсутствия на американском самолете системы опознавания "свой-чужой".Выдвигались различные версии произошедшего, в том числе уничтожение F-16 в результате удара Вооруженных сил РФ по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а также ошибка пилота. Позже появились данные, что переданный Киеву американский истребитель был уничтожен дружественным огнем украинской ПВО. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, самолет был поражен из зенитного ракетного комплекса Patriot вследствие дискоординации между подразделениями.По данным WSJ, катастрофа произошла по причине отсутствия в переданных Украине истребителях тактической сети Link 16, по которой пилоты передают военным на земле свои точные координаты. Она позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО.Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, самолеты f-16, всу (вооруженные силы украины), потери всу , в мире, новости, поставки западного оружия украине