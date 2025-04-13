Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 13 апреля - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250413/Kakoy-segodnya-prazdnik-13-aprelya_-1118161990.html
Какой сегодня праздник: 13 апреля
Какой сегодня праздник: 13 апреля - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Какой сегодня праздник: 13 апреля
13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Во всем мире отмечают День рок-н-ролла, а в России - День мецената и... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-13T00:00
2025-04-12T22:39
общество
новости
праздники и памятные даты
история
крым
евпатория
цирк
культура
ссср
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111422/69/1114226955_0:0:2472:1392_1920x0_80_0_0_b5eb8d8e2caa1f1074235ef2555c686b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Во всем мире отмечают День рок-н-ролла, а в России - День мецената и благотворителя.Что празднуют в миреВ мире празднуют Всемирный день рок-н-ролла. Несмотря на то, что праздник отмечают 13 апреля, историческое событие, послужившее ему основой, произошло 12 апреля 1954 года. В этот день музыкант Билли Хейли записал сингл Rock around the cloсk, ставшей знаковой в новом музыкальном направлении, которое преодолело границы США и распространилось по всему миру, бросив вызов обществу и традициям.В России празднуют День мецената и благотворителя. Дата связана с днем рождения Гая Цильния Мецената – известного римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов. Обычно основное торжество проходит в Санкт-Петербурге в музее "Эрмитаж".Знаменательные событияВ 1902 году в Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса. Однако первая троллейбусная линия была построена только в 1933 году в Москве. Первыми троллейбусами СССР стали машины ЛК-1, названные в честь госдеятеля Лазаря Кагановича, который был близким сподвижником Иосифа Сталина.В 1941 году был подписан советско-японский Пакт о ненападении через два года после пограничного конфликта на реке Халхин-гол в Монголии. Документ был денонсирован СССР 5 апреля 1945 года.13 апреля 1944 года от немецко-фашистских захватчиков войсками были освобождены Симферополь, Евпатория и Феодосия, которой в апреле 2015-го присвоено звание города воинской славы.В 1962 году в клубе Star Club впервые выступила знаменитая британская группа The Beatles, которую эксперты признают одной из наиболее успешных групп XX века.Кто родилсяВ этот день в 1870 году родился российский благотворитель Семен Дуван, который несколько лет был городским головой Евпатории. Стараниями Дувана уездный портовый город в 1915 году получил статус Всероссийского курорта.В 1934 году на свет появилась советская цирковая артистка, дрессировщица, писательница, народная артистка СССР Наталья Дурова. Во время боев у озера Хасан отец Юрий Дуров организовал первую в СССР фронтовую бригаду артистов, где выступала и Наталья. С началом Великой Отечественной выступала с отцом во фронтовых бригадах на передовой и в госпиталях. На арене работала с самыми разными животными и птицами: попугаи, пеликаны, морские львы, моржи, обезьяны, жирафы, слон, бегемот и даже такими, с которыми до нее никто не работал — рысь, кинкажу, носуха, цапля.В 1948 году родился советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист и музыкальный продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский, благодаря которому на свет появились всем известные шутки про 3 сентября. Одноименную песню Шуфутинский написал в 1994 году.Также 13 апреля родились российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парных танцах на льду Татьяна Навка, российский актер театра и кино Борис Дергачев, отечественный рок-музыкант Сергей Шнуров и другие.
https://crimea.ria.ru/20240408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
крым
евпатория
ссср
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111422/69/1114226955_16:0:2472:1842_1920x0_80_0_0_1a80c6e66b1f846a99ee9578d35ea624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты, история, крым, евпатория, цирк, культура, ссср, симферополь, михаил шуфутинский
Какой сегодня праздник: 13 апреля

Что празднуют в России и мире 13 апреля

00:00 13.04.2025
 
© Фото из книги Сергея Ткаченко "Крым 1944. Весна освобождения"Торжественное построение 2-го комсомольско-молодежного отряда "Смерть фашистам" 1-й бригады "Грозная" Северного соединения партизанских отрядов Крыма в освобожденном Симферополя. 1944
Торжественное построение 2-го комсомольско-молодежного отряда Смерть фашистам 1-й бригады Грозная Северного соединения партизанских отрядов Крыма в освобожденном Симферополя. 1944
© Фото из книги Сергея Ткаченко "Крым 1944. Весна освобождения"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Во всем мире отмечают День рок-н-ролла, а в России - День мецената и благотворителя.

Что празднуют в мире

В мире празднуют Всемирный день рок-н-ролла. Несмотря на то, что праздник отмечают 13 апреля, историческое событие, послужившее ему основой, произошло 12 апреля 1954 года. В этот день музыкант Билли Хейли записал сингл Rock around the cloсk, ставшей знаковой в новом музыкальном направлении, которое преодолело границы США и распространилось по всему миру, бросив вызов обществу и традициям.
В России празднуют День мецената и благотворителя. Дата связана с днем рождения Гая Цильния Мецената – известного римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов. Обычно основное торжество проходит в Санкт-Петербурге в музее "Эрмитаж".

Знаменательные события

В 1902 году в Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса. Однако первая троллейбусная линия была построена только в 1933 году в Москве. Первыми троллейбусами СССР стали машины ЛК-1, названные в честь госдеятеля Лазаря Кагановича, который был близким сподвижником Иосифа Сталина.
В 1941 году был подписан советско-японский Пакт о ненападении через два года после пограничного конфликта на реке Халхин-гол в Монголии. Документ был денонсирован СССР 5 апреля 1945 года.
13 апреля 1944 года от немецко-фашистских захватчиков войсками были освобождены Симферополь, Евпатория и Феодосия, которой в апреле 2015-го присвоено звание города воинской славы.
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
8 апреля 2024, 06:0180 лет освобождения Крыма
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
В 1962 году в клубе Star Club впервые выступила знаменитая британская группа The Beatles, которую эксперты признают одной из наиболее успешных групп XX века.

Кто родился

В этот день в 1870 году родился российский благотворитель Семен Дуван, который несколько лет был городским головой Евпатории. Стараниями Дувана уездный портовый город в 1915 году получил статус Всероссийского курорта.
В 1934 году на свет появилась советская цирковая артистка, дрессировщица, писательница, народная артистка СССР Наталья Дурова. Во время боев у озера Хасан отец Юрий Дуров организовал первую в СССР фронтовую бригаду артистов, где выступала и Наталья. С началом Великой Отечественной выступала с отцом во фронтовых бригадах на передовой и в госпиталях. На арене работала с самыми разными животными и птицами: попугаи, пеликаны, морские львы, моржи, обезьяны, жирафы, слон, бегемот и даже такими, с которыми до нее никто не работал — рысь, кинкажу, носуха, цапля.
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкНаталья Дурова
Наталья Дурова - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Наталья Дурова
В 1948 году родился советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист и музыкальный продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский, благодаря которому на свет появились всем известные шутки про 3 сентября. Одноименную песню Шуфутинский написал в 1994 году.
Также 13 апреля родились российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парных танцах на льду Татьяна Навка, российский актер театра и кино Борис Дергачев, отечественный рок-музыкант Сергей Шнуров и другие.
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыИсторияКрымЕвпаторияЦиркКультураСССРСимферопольМихаил Шуфутинский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
22:30Патриарх Кирилл назначил епископа Феодосийского и Керченского
21:57Признание Италией российского Крыма и режим ЧП в США: главное за день
21:25Наружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывески
20:59Италия признала Крым российским: в учебниках нашли "неправильные" карты
20:32"Мама, спасибо": в Крыму простились со штурмовиком 810-й бригады ЧФ
20:16Настоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снег
19:59ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны
19:44Дети и молодежь стали главным приоритетом России – Кириенко
19:29Сохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в Керчи
19:06Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера
18:42Трамп продлил режим чрезвычайного положения в США из-за России
18:17В Севастополе простились с героем СВО сапером Николаем Виляйкиным
18:00Защитники земли русской: Ледовое побоище на Чудском озере
17:40Встречи Лаврова на форуме в Анталье – главные тезисы
17:14Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
17:00Землетрясение произошло в Азербайджане
16:44Берлинский сценарий на Украине – политолог оценил заявление Келлога
16:26В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
Лента новостейМолния