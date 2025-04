https://crimea.ria.ru/20250413/Kakoy-segodnya-prazdnik-13-aprelya_-1118161990.html

Какой сегодня праздник: 13 апреля

13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Во всем мире отмечают День рок-н-ролла, а в России - День мецената и... РИА Новости Крым, 12.04.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Во всем мире отмечают День рок-н-ролла, а в России - День мецената и благотворителя.Что празднуют в миреВ мире празднуют Всемирный день рок-н-ролла. Несмотря на то, что праздник отмечают 13 апреля, историческое событие, послужившее ему основой, произошло 12 апреля 1954 года. В этот день музыкант Билли Хейли записал сингл Rock around the cloсk, ставшей знаковой в новом музыкальном направлении, которое преодолело границы США и распространилось по всему миру, бросив вызов обществу и традициям.В России празднуют День мецената и благотворителя. Дата связана с днем рождения Гая Цильния Мецената – известного римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов. Обычно основное торжество проходит в Санкт-Петербурге в музее "Эрмитаж".Знаменательные событияВ 1902 году в Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса. Однако первая троллейбусная линия была построена только в 1933 году в Москве. Первыми троллейбусами СССР стали машины ЛК-1, названные в честь госдеятеля Лазаря Кагановича, который был близким сподвижником Иосифа Сталина.В 1941 году был подписан советско-японский Пакт о ненападении через два года после пограничного конфликта на реке Халхин-гол в Монголии. Документ был денонсирован СССР 5 апреля 1945 года.13 апреля 1944 года от немецко-фашистских захватчиков войсками были освобождены Симферополь, Евпатория и Феодосия, которой в апреле 2015-го присвоено звание города воинской славы.В 1962 году в клубе Star Club впервые выступила знаменитая британская группа The Beatles, которую эксперты признают одной из наиболее успешных групп XX века.Кто родилсяВ этот день в 1870 году родился российский благотворитель Семен Дуван, который несколько лет был городским головой Евпатории. Стараниями Дувана уездный портовый город в 1915 году получил статус Всероссийского курорта.В 1934 году на свет появилась советская цирковая артистка, дрессировщица, писательница, народная артистка СССР Наталья Дурова. Во время боев у озера Хасан отец Юрий Дуров организовал первую в СССР фронтовую бригаду артистов, где выступала и Наталья. С началом Великой Отечественной выступала с отцом во фронтовых бригадах на передовой и в госпиталях. На арене работала с самыми разными животными и птицами: попугаи, пеликаны, морские львы, моржи, обезьяны, жирафы, слон, бегемот и даже такими, с которыми до нее никто не работал — рысь, кинкажу, носуха, цапля.В 1948 году родился советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист и музыкальный продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский, благодаря которому на свет появились всем известные шутки про 3 сентября. Одноименную песню Шуфутинский написал в 1994 году.Также 13 апреля родились российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парных танцах на льду Татьяна Навка, российский актер театра и кино Борис Дергачев, отечественный рок-музыкант Сергей Шнуров и другие.

