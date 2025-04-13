https://crimea.ria.ru/20250413/ot-myanmy-do-tadzhikistana-volna-moschnykh-zemletryaseniy-prokatilas-po-miru-1145632045.html
От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по миру
От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по миру - РИА Новости Крым, 13.04.2025
От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по миру
Сильные землетрясения произошли ночью и утром 13 апреля сразу в нескольких странах мира, подземные толчки ощущали жители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана,... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T09:51
2025-04-13T09:51
2025-04-13T09:51
в мире
землетрясение
новости
сейсмология
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Сильные землетрясения произошли ночью и утром 13 апреля сразу в нескольких странах мира, подземные толчки ощущали жители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Папуа-Новой Гвинеи и Мьянмы. Об этом в воскресенье сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и МЧС регионов.Мьянму опять трясетЗемлетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в центральной части Мьянмы. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземный толчок произошел почти в половине третьего ночи (в 5.25 воскресенья мск) в 84 километрах южнее города Мандалай, где проживает свыше миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.Информации о жертвах и разрушениях пока нет.Толчки в Папуа-Новой ГвинееКроме того, в воскресенье землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом также сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение случилось в 6.48 по московскому времени на расстоянии более 300 километров севернее столицы Порт-Морсби с населением более 380 тысяч человек. Магнитуда подземных толчков достигала 5,7. Очаг находился на глубине 66 километров.Данные о последствиях землетрясения к этому часу не поступали.Землетрясение в ТаджикистанеЗемлетрясение также произошло в Таджикистане. Сначала сейсмологи сообщали о магнитуде в 6,4, однако позже, по уточненным данным, оказалось, что магнитуда составила 5,9.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в воскресенье в 4.24 по времени UTC (в воскресенье в 7.24 мск) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд, где проживает свыше 198 тысячи человек. Очаг находился на глубине всего 16 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях отсутствует.При этом известно, что жители соседнего Узбекистана ощутили толчки до трех баллов. Об этом сообщает центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.Так, в Ташкенте сила толчков достигла двух баллов. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.По информации спасателей, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.Казахстан затронули подземные толчкиТакже в Казахстане сейсмические станции зафиксировали 13 апреля землетрясение в южных областях страны, его сила достигала трех баллов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Кроме того, толчки были ощутимы в городах Тараз, Кентау, Туркестан и более чем в 20 других населенных пунктах южного Казахстана.Уточнено, что очаг землетрясения находится на таджикской территории, в 673 километрах на юго-запад от Алматы.Накануне землетрясение произошло в Азербайджане - сообщалось, что в 120 километрах от столицы Азербайджана Баку зафиксированы толчки магнитудой 3,4.Также утром 12 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи. Угроза цунами не объявлялась.Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки были ощутимы также в пяти соседних странах. Власти Мьянмы объявили режим ЧП в пострадавших регионах. Повторное землетрясение произошло в Мьянме 1 апреля. 2 апреля у берегов Мьянмы было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,0. Жертвами стихии стали 3689 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииВ Индонезии снова произошло землетрясениеРегионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия – ученые
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в мире, землетрясение, новости, сейсмология, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Сильные землетрясения произошли ночью и утром 13 апреля сразу в нескольких странах мира, подземные толчки ощущали жители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Папуа-Новой Гвинеи и Мьянмы. Об этом в воскресенье сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и МЧС регионов.
Мьянму опять трясет
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в центральной части Мьянмы. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземный толчок произошел почти в половине третьего ночи (в 5.25 воскресенья мск) в 84 километрах южнее города Мандалай, где проживает свыше миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
Толчки в Папуа-Новой Гвинее
Кроме того, в воскресенье землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом также сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение случилось в 6.48 по московскому времени на расстоянии более 300 километров севернее столицы Порт-Морсби с населением более 380 тысяч человек. Магнитуда подземных толчков достигала 5,7. Очаг находился на глубине 66 километров.
Данные о последствиях землетрясения к этому часу не поступали.
Землетрясение в Таджикистане
Землетрясение также произошло в Таджикистане. Сначала сейсмологи сообщали
о магнитуде в 6,4, однако позже, по уточненным данным, оказалось, что магнитуда составила 5,9.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в воскресенье в 4.24 по времени UTC (в воскресенье в 7.24 мск) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд, где проживает свыше 198 тысячи человек. Очаг находился на глубине всего 16 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях отсутствует.
При этом известно, что жители соседнего Узбекистана ощутили толчки до трех баллов. Об этом сообщает центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.
"Землетрясение на территории Таджикистана. В эпицентре: семь баллов. Сила подземных толчков на территории Узбекистана: 2-3 балла", - говорится в Telegram-канале центра.
Так, в Ташкенте сила толчков достигла двух баллов. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
По информации спасателей, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
Казахстан затронули подземные толчки
Также в Казахстане сейсмические станции зафиксировали 13 апреля землетрясение в южных областях страны, его сила достигала трех баллов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
"Сетью сейсмических станций МЧС 13 апреля 2025 г. в 09 час 23 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение...город Шымкент 3 балла", - сказано в сообщении.
Кроме того, толчки были ощутимы в городах Тараз, Кентау, Туркестан и более чем в 20 других населенных пунктах южного Казахстана.
Уточнено, что очаг землетрясения находится на таджикской территории, в 673 километрах на юго-запад от Алматы.
Накануне землетрясение произошло в Азербайджане - сообщалось, что в 120 километрах от столицы Азербайджана Баку зафиксированы толчки магнитудой 3,4.
Также утром 12 апреля землетрясение
магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы
28 марта, толчки были ощутимы также в пяти соседних странах. Власти Мьянмы объявили режим ЧП в пострадавших регионах. Повторное землетрясение произошло
в Мьянме 1 апреля. 2 апреля у берегов Мьянмы было зафиксировано
еще одно землетрясение магнитудой 5,0. Жертвами стихии стали 3689 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения.
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