https://crimea.ria.ru/20250407/regiony-azii-v-blizhayshie-gody-zhdut-novye-stikhiynye-bedstviya---uchenye-1145484362.html

Регионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые

Регионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Регионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые

В ближайшие годы в Азии могут произойти новые мощные землетрясения. Об этом говорится в исследования ученых из Пекинского агентства по землетрясениям, пишет РИА РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T11:05

2025-04-07T11:05

2025-04-07T11:05

землетрясение

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новости

стихия

китай

прогноз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В ближайшие годы в Азии могут произойти новые мощные землетрясения. Об этом говорится в исследования ученых из Пекинского агентства по землетрясениям, пишет РИА Новости.Ученые проанализировали сейсмические данные за 150 лет – с 1879 года по сегодняшний день – и предупредили, что разрушительные землетрясения могут произойти в Китае и соседних регионах.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число погибших увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение произошло в ПятигорскеВ Индонезии снова произошло землетрясение

китай

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, в мире, новости, стихия, китай, прогноз