Рейтинг@Mail.ru
Регионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250407/regiony-azii-v-blizhayshie-gody-zhdut-novye-stikhiynye-bedstviya---uchenye-1145484362.html
Регионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые
Регионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Регионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые
В ближайшие годы в Азии могут произойти новые мощные землетрясения. Об этом говорится в исследования ученых из Пекинского агентства по землетрясениям, пишет РИА РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T11:05
2025-04-07T11:05
землетрясение
в мире
новости
стихия
китай
прогноз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126830419_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_fddc0ff4e85390aab3be56fb23d352a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В ближайшие годы в Азии могут произойти новые мощные землетрясения. Об этом говорится в исследования ученых из Пекинского агентства по землетрясениям, пишет РИА Новости.Ученые проанализировали сейсмические данные за 150 лет – с 1879 года по сегодняшний день – и предупредили, что разрушительные землетрясения могут произойти в Китае и соседних регионах.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число погибших увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение произошло в ПятигорскеВ Индонезии снова произошло землетрясение
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126830419_135:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_a8c9aa27d2ac761a96dc7c5692b25d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, в мире, новости, стихия, китай, прогноз
Регионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые

Новые землетрясения в Азии спрогнозировали ученые из Китая

11:05 07.04.2025
 
Землетрясение
Землетрясение
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В ближайшие годы в Азии могут произойти новые мощные землетрясения. Об этом говорится в исследования ученых из Пекинского агентства по землетрясениям, пишет РИА Новости.
"В настоящее время регион может вступать в зарождающуюся фазу нового сейсмически активного периода", — приводят журналисты слова команды ученых.
Ученые проанализировали сейсмические данные за 150 лет – с 1879 года по сегодняшний день – и предупредили, что разрушительные землетрясения могут произойти в Китае и соседних регионах.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число погибших увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощное землетрясение произошло в Японии
Землетрясение произошло в Пятигорске
В Индонезии снова произошло землетрясение
 
ЗемлетрясениеВ миреНовостиСтихияКитайПрогноз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ
13:32В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня
13:05Армия России освободила Катериновку ДНР
12:56ВСУ атаковали шесть энергообъектов России за сутки
12:32"Дорога в Тавриду": херсонских школьников познакомят с Крымом
12:17Холодный фронт накрыл Крым - когда закончатся снег и морозы
12:07Ветер парализовал работу парома в Севастополе
11:47Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
11:36На Кубани частично восстановили ж/д сообщение на месте падения дрона
11:28Шпионила и хранила взрывчатку – жительница Херсонщины пойдет под суд
11:19Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы
11:10Фокус на клиентов: ВТБ открывает новые возможности для крымчан
11:05Регионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые
10:43В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров
10:15Крымский мост на утро понедельника: данные об очередях на 10 утра
10:08Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалах
09:56В ДТП в Крыму погибли трое и ранены 13 человек
09:44Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками
09:26В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое
08:51Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками
Лента новостейМолния