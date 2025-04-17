https://crimea.ria.ru/20250417/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-v-zone-svo-operatorom-shturmovikov-1145766175.html

В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО оператором штурмовиков

В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО оператором штурмовиков - РИА Новости Крым, 17.04.2025

В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО оператором штурмовиков

В Севастополе проводили в последний путь оператора отделения штурмовой группы, гвардии рядового Ивана Петровича Львовича. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T17:20

2025-04-17T17:20

2025-04-17T17:20

россия

севастополь

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новости крыма

утраты

михаил развожаев

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь оператора отделения штурмовой группы, гвардии рядового Ивана Петровича Львовича. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Иван родился и вырос в Севастополе, учился в школе №29. После школы успешно окончил военную кафедру Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова, а также прошел курс по специальности "Кораблевождение", но диплом штурмана получить не успел.В боях боец проявил мужество и отвагу. Погиб Иван Львович как герой, при освобождении Донецкой Народной Республики от укронацистских захватчиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, севастополь, крым, новости крыма, утраты, михаил развожаев, герои сво