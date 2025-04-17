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В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО оператором штурмовиков
В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО оператором штурмовиков - РИА Новости Крым, 17.04.2025
В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО оператором штурмовиков
В Севастополе проводили в последний путь оператора отделения штурмовой группы, гвардии рядового Ивана Петровича Львовича. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T17:20
2025-04-17T17:20
2025-04-17T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь оператора отделения штурмовой группы, гвардии рядового Ивана Петровича Львовича. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Иван родился и вырос в Севастополе, учился в школе №29. После школы успешно окончил военную кафедру Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова, а также прошел курс по специальности "Кораблевождение", но диплом штурмана получить не успел.В боях боец проявил мужество и отвагу. Погиб Иван Львович как герой, при освобождении Донецкой Народной Республики от укронацистских захватчиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, севастополь, крым, новости крыма, утраты, михаил развожаев, герои сво
В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО оператором штурмовиков
В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО оператором штурмовиков Иваном Львовичем
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь оператора отделения штурмовой группы, гвардии рядового Ивана Петровича Львовича. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Иван родился и вырос в Севастополе, учился в школе №29. После школы успешно окончил военную кафедру Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова, а также прошел курс по специальности "Кораблевождение", но диплом штурмана получить не успел.
"Иван Петрович был истинным севастопольцем: его прапрадеды жили в нашем городе и защищали его. Поэтому в 2023 году Иван Петрович принял решение подписать контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения СВО в одно из мотострелковых подразделений", - рассказал губернатор.
В боях боец проявил мужество и отвагу. Погиб Иван Львович как герой, при освобождении Донецкой Народной Республики от укронацистских захватчиков.
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