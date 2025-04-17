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Запрет деятельности "Талибана"* в России приостановлен - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Запрет деятельности "Талибана"* в России приостановлен
Запрет деятельности "Талибана"* в России приостановлен - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Запрет деятельности "Талибана"* в России приостановлен
Запрет деятельности движения "Талибан"* в России приостановлен. Соответствующее решение принял в четверг Верховный суд РФ, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Запрет деятельности движения "Талибан"* в России приостановлен. Соответствующее решение принял в четверг Верховный суд РФ, пишет РИА Новости.Отмечается, что заседание прошло в закрытом режимеВ середине августа прошлого года представители движения Талибан* (запрещено в России) вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. На следующий день Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Это произошло на фоне вывода войск США после 20-летней миссии. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Россия и другие страны эвакуировали из страны своих людей и граждан других государств, изъявивших желание покинуть Афганистан. В декабре прошлого года в России приняли закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты. В документе прописан механизм приостановки террористического статуса той или иной организации, который может быть применен и к "Талибану"*. Соответствующий иск Генпрокуратура подала в конце марта.Талибы* находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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РИА Новости Крым
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россия, оон, в мире, верховный суд россии, афганистан, политика, новости
Запрет деятельности "Талибана"* в России приостановлен

Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения "Талибан"*

16:02 17.04.2025 (обновлено: 16:12 17.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставитель движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Абдул Салам Ханафи (слева) и член руководства движения, исполняющий обязанности министра информации и культуры Афганистана Хайрулла Хайрхва
Представитель движения Талибан* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Абдул Салам Ханафи (слева) и член руководства движения, исполняющий обязанности министра информации и культуры Афганистана Хайрулла Хайрхва - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Запрет деятельности движения "Талибан"* в России приостановлен. Соответствующее решение принял в четверг Верховный суд РФ, пишет РИА Новости.
Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме
"Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить", — огласил решение судья Олег Нефедов.
В середине августа прошлого года представители движения Талибан* (запрещено в России) вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. На следующий день Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Это произошло на фоне вывода войск США после 20-летней миссии. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Россия и другие страны эвакуировали из страны своих людей и граждан других государств, изъявивших желание покинуть Афганистан.
В декабре прошлого года в России приняли закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты. В документе прописан механизм приостановки террористического статуса той или иной организации, который может быть применен и к "Талибану"*. Соответствующий иск Генпрокуратура подала в конце марта.
Талибы* находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.
* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
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