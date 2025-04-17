https://crimea.ria.ru/20250417/zapret-deyatelnosti-talibana-v-rossii-priostanovlen-1145760053.html

Запрет деятельности "Талибана"* в России приостановлен

Запрет деятельности "Талибана"* в России приостановлен - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Запрет деятельности "Талибана"* в России приостановлен

Запрет деятельности движения "Талибан"* в России приостановлен. Соответствующее решение принял в четверг Верховный суд РФ, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T16:02

2025-04-17T16:02

2025-04-17T16:12

россия

оон

в мире

верховный суд россии

афганистан

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145759935_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_8820450ee2955a9e41fc078769211269.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Запрет деятельности движения "Талибан"* в России приостановлен. Соответствующее решение принял в четверг Верховный суд РФ, пишет РИА Новости.Отмечается, что заседание прошло в закрытом режимеВ середине августа прошлого года представители движения Талибан* (запрещено в России) вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. На следующий день Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Это произошло на фоне вывода войск США после 20-летней миссии. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Россия и другие страны эвакуировали из страны своих людей и граждан других государств, изъявивших желание покинуть Афганистан. В декабре прошлого года в России приняли закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты. В документе прописан механизм приостановки террористического статуса той или иной организации, который может быть применен и к "Талибану"*. Соответствующий иск Генпрокуратура подала в конце марта.Талибы* находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

россия

афганистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оон, в мире, верховный суд россии, афганистан, политика, новости