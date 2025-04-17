https://crimea.ria.ru/20250417/peskov-rasskazal-o-deystvii-moratoriya-na-udary-po-energoobektam-1145766027.html
Песков рассказал о действии моратория на удары по энергообъектам
Песков рассказал о действии моратория на удары по энергообъектам - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Песков рассказал о действии моратория на удары по энергообъектам
Новых указаний президента РФ Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T17:04
2025-04-17T17:04
2025-04-17T17:04
мораторий на удары по энергосистеме
украина
россия
новости сво
владимир путин (политик)
кремль
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142597266_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_a9493254c37f55e8f8104b0f48b593b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Новых указаний президента РФ Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнениеКогда США снимут санкции против России56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ
https://crimea.ria.ru/20250412/kiev-bolee-60-raz-narushil-moratoriy-na-udary-po-obektam-energetiki---mid-1145612484.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142597266_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_64ee585c02b28ff7ed1e1fba6c59c74a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мораторий на удары по энергосистеме, украина, россия, новости сво, владимир путин (политик), кремль, дмитрий песков
Песков рассказал о действии моратория на удары по энергообъектам
Песков: новых указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам не было