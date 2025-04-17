https://crimea.ria.ru/20250417/peskov-rasskazal-o-deystvii-moratoriya-na-udary-po-energoobektam-1145766027.html

Песков рассказал о действии моратория на удары по энергообъектам

Песков рассказал о действии моратория на удары по энергообъектам - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Песков рассказал о действии моратория на удары по энергообъектам

Новых указаний президента РФ Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T17:04

2025-04-17T17:04

2025-04-17T17:04

мораторий на удары по энергосистеме

украина

россия

новости сво

владимир путин (политик)

кремль

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Новых указаний президента РФ Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнениеКогда США снимут санкции против России56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ

https://crimea.ria.ru/20250412/kiev-bolee-60-raz-narushil-moratoriy-na-udary-po-obektam-energetiki---mid-1145612484.html

украина

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мораторий на удары по энергосистеме, украина, россия, новости сво, владимир путин (политик), кремль, дмитрий песков