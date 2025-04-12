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Италия признала Крым российским: в учебниках нашли "неправильные" карты
Италия признала Крым российским: в учебниках нашли "неправильные" карты - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Италия признала Крым российским: в учебниках нашли "неправильные" карты
Украинские СМИ обнаружили "неправильные" карты в итальянских учебниках по географии за седьмой класс, где Крым изображен как территория России. Об этом местным... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T20:59
2025-04-12T20:59
2025-04-12T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Украинские СМИ обнаружили "неправильные" карты в итальянских учебниках по географии за седьмой класс, где Крым изображен как территория России. Об этом местным изданиям пожаловалась украинская активистка в Италии Алена Ким.По ее словам, подобные факты были обнаружены после анализа, проведенного украинскими и итальянскими активистами. В общей сложности были изучены порядка 60 итальянских изданий за 2010-2024 годы. Также она заявила, что в учебниках детям подают "неправдивую информацию о войне в Донбассе"."В некоторых учебниках пишут, что якобы это война внутри Украины между украинцами русскоговорящими и украиноязычными", - сокрушается Ким.Активистка заявила, что теперь инициативная группа начнет мониторить итальянские учебники по истории. В октябре прошлого года подобную "зраду" обнаружили и в самой Украине. Там школьникам раздали открытки с картой страны без Крыма и Донбасса. В августе на Украине выпустили учебник с картой страны, на которой отсутствует Крымский полуостров, сообщила ранее депутат Верховной рады София Федина. По словам депутата, казус объяснили технической ошибкой – якобы карта состоит их двух частей, одну из которых пропустили при верстке.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли
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Италия признала Крым российским: в учебниках нашли "неправильные" карты
В итальянских учебниках по географии напечатали карты с российским Крымом – СМИ
20:59 12.04.2025 (обновлено: 21:08 12.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Украинские СМИ обнаружили "неправильные" карты в итальянских учебниках по географии за седьмой класс, где Крым изображен как территория России. Об этом местным изданиям пожаловалась украинская активистка в Италии Алена Ким.
По ее словам, подобные факты были обнаружены после анализа, проведенного украинскими и итальянскими активистами. В общей сложности были изучены порядка 60 итальянских изданий за 2010-2024 годы.
"Это ужасно: по нарастающей мы видели, как изменяется информация об Украине. Ни в одном учебнике не указано, что было нарушено международное законодательство и Крым аннексирован. Во многих учебниках с 2022 года Крым обозначен как российская территория", - цитируют украинские СМИ активистку.
Также она заявила, что в учебниках детям подают "неправдивую информацию о войне в Донбассе".
"В некоторых учебниках пишут, что якобы это война внутри Украины между украинцами русскоговорящими и украиноязычными", - сокрушается Ким.
Активистка заявила, что теперь инициативная группа начнет мониторить итальянские учебники по истории.
В октябре прошлого года подобную "зраду" обнаружили и в самой Украине. Там школьникам раздали открытки с картой страны без Крыма и Донбасса
. В августе на Украине выпустили учебник с картой страны, на которой отсутствует Крымский полуостров
, сообщила ранее депутат Верховной рады София Федина. По словам депутата, казус объяснили технической ошибкой – якобы карта состоит их двух частей, одну из которых пропустили при верстке.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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