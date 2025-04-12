https://crimea.ria.ru/20250412/italiya-priznala-krym-rossiyskim-v-uchebnikakh-nashli-nepravilnye-karty-1145628198.html

Италия признала Крым российским: в учебниках нашли "неправильные" карты

Италия признала Крым российским: в учебниках нашли "неправильные" карты - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Италия признала Крым российским: в учебниках нашли "неправильные" карты

Украинские СМИ обнаружили "неправильные" карты в итальянских учебниках по географии за седьмой класс, где Крым изображен как территория России. Об этом местным... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T20:59

2025-04-12T20:59

2025-04-12T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Украинские СМИ обнаружили "неправильные" карты в итальянских учебниках по географии за седьмой класс, где Крым изображен как территория России. Об этом местным изданиям пожаловалась украинская активистка в Италии Алена Ким.По ее словам, подобные факты были обнаружены после анализа, проведенного украинскими и итальянскими активистами. В общей сложности были изучены порядка 60 итальянских изданий за 2010-2024 годы. Также она заявила, что в учебниках детям подают "неправдивую информацию о войне в Донбассе"."В некоторых учебниках пишут, что якобы это война внутри Украины между украинцами русскоговорящими и украиноязычными", - сокрушается Ким.Активистка заявила, что теперь инициативная группа начнет мониторить итальянские учебники по истории. В октябре прошлого года подобную "зраду" обнаружили и в самой Украине. Там школьникам раздали открытки с картой страны без Крыма и Донбасса. В августе на Украине выпустили учебник с картой страны, на которой отсутствует Крымский полуостров, сообщила ранее депутат Верховной рады София Федина. По словам депутата, казус объяснили технической ошибкой – якобы карта состоит их двух частей, одну из которых пропустили при верстке.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, крым, россия, украина, в мире, новости