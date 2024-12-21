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В Керчи на пляже обнаружили мазут

В Керчи на пляже обнаружили мазут - РИА Новости Крым, 21.12.2024

В Керчи на пляже обнаружили мазут

Выбросы мазута на береговую линию обнаружены в Керчи. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T14:55

2024-12-21T14:55

2024-12-21T15:36

крым

керчь

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олег каторгин

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разлив нефтепродуктов

черное море

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Выбросы мазута на береговую линию обнаружены в Керчи. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.По факту обнаружения нефтепродуктов прошло заседание оперативного штаба по ЧС. Мэр поставил задачу максимально быстро убрать выброшенный на берег мазут. На месте работают группы аварийно-спасательной службы "Крым-Спас", МЧС России, сотрудники администрации, волонтеры. Каторгин призвал неравнодушных жителей присоединиться к работе по ликвидации последствий загрязнения прибрежной территории.Крушение танкеров в Керченском проливе15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения. Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны. Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Географ оценил риски попадания мазута на Южный берег КрымаОсевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету – ученыйМазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма

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