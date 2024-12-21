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В Керчи на пляже обнаружили мазут - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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В Керчи на пляже обнаружили мазут
В Керчи на пляже обнаружили мазут - РИА Новости Крым, 21.12.2024
В Керчи на пляже обнаружили мазут
Выбросы мазута на береговую линию обнаружены в Керчи. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T14:55
2024-12-21T15:36
крым
керчь
разлив мазута
олег каторгин
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Выбросы мазута на береговую линию обнаружены в Керчи. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.По факту обнаружения нефтепродуктов прошло заседание оперативного штаба по ЧС. Мэр поставил задачу максимально быстро убрать выброшенный на берег мазут. На месте работают группы аварийно-спасательной службы "Крым-Спас", МЧС России, сотрудники администрации, волонтеры. Каторгин призвал неравнодушных жителей присоединиться к работе по ликвидации последствий загрязнения прибрежной территории.Крушение танкеров в Керченском проливе15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения. Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны. Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Географ оценил риски попадания мазута на Южный берег КрымаОсевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету – ученыйМазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма
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крым, керчь, разлив мазута, олег каторгин, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, происшествия, новости крыма
В Керчи на пляже обнаружили мазут

В Керчи зафиксированы единичные выбросы мазута на берег – мэр

14:55 21.12.2024 (обновлено: 15:36 21.12.2024)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
В Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Выбросы мазута на береговую линию обнаружены в Керчи. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.
По факту обнаружения нефтепродуктов прошло заседание оперативного штаба по ЧС. Мэр поставил задачу максимально быстро убрать выброшенный на берег мазут.
"Зафиксированы единичные выбросы мазута на пляжи Керчи, смешанные с водорослями. Администрацией города организована работа по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов", - написал он в Telegram-канале.
На месте работают группы аварийно-спасательной службы "Крым-Спас", МЧС России, сотрудники администрации, волонтеры. Каторгин призвал неравнодушных жителей присоединиться к работе по ликвидации последствий загрязнения прибрежной территории.

Крушение танкеров в Керченском проливе

15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.
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