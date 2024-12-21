Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на Казань
Киев вымещает бессильную злобу на мирных россиянах – Захарова
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Киев вымещает бессильную злобу на мирном населении России за свои ощутимые военные поражения и мстит за успешный саммит БРИКС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на Казань.
"Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Москва возмущена демонстративным лицемерным молчанием "коллективного Запада" и его масс-медиа, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
"В очередной раз настоятельно призываем мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям хунты Владимира Зеленского. Терроризму нет оправдания. Его нельзя игнорировать. Он заслуживает осуждения и нулевой терпимости", - заявила она.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". Позже стало известно, что из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани. Всего, по данным местных властей, зафиксировано восемь прилетов. Из них один – на промышленное предприятие, один – над рекой, шесть – на жилой массив. Погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях. По решению главы Татарстана Рустама Минниханова в целях безопасности в ближайшие два дня в республике отменены все массовые мероприятия. В регионе введен режим ЧС. Из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту вводили план "Ковер". Также ограничения были введены на работу аэропорта Казань.
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