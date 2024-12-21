https://crimea.ria.ru/20241221/kiev-v-bessilnoy-zlobe--zakharova-prokommentirovala-ataku-na-kazan-1142821178.html

Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на Казань

Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на Казань - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на Казань

Киев вымещает бессильную злобу на мирном населении России за свои ощутимые военные поражения и мстит за успешный саммит БРИКС. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T16:54

2024-12-21T16:54

2024-12-21T16:54

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

казань

татарстан

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

мнения

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131520169_49:0:3690:2048_1920x0_80_0_0_70db6233c33b18c53c35520ffebaf317.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Киев вымещает бессильную злобу на мирном населении России за свои ощутимые военные поражения и мстит за успешный саммит БРИКС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на Казань.Москва возмущена демонстративным лицемерным молчанием "коллективного Запада" и его масс-медиа, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства."В очередной раз настоятельно призываем мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям хунты Владимира Зеленского. Терроризму нет оправдания. Его нельзя игнорировать. Он заслуживает осуждения и нулевой терпимости", - заявила она.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". Позже стало известно, что из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани. Всего, по данным местных властей, зафиксировано восемь прилетов. Из них один – на промышленное предприятие, один – над рекой, шесть – на жилой массив. Погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях. По решению главы Татарстана Рустама Минниханова в целях безопасности в ближайшие два дня в республике отменены все массовые мероприятия. В регионе введен режим ЧС. Из-за ЧП в Казани в Ижевском аэропорту вводили план "Ковер". Также ограничения были введены на работу аэропорта Казань.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевские боевики атаковали Татарстан БПЛА самолетного типаВосемь "прилетов" зафиксировано в КазаниКазань сегодня – в Татарстане ввели режим ЧС

казань

татарстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, казань, татарстан, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, мнения, безопасность, новости