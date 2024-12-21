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Взрыв прогремел в отделении банка в Санкт-Петербурге

Взрыв прогремел в отделении банка в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Взрыв прогремел в отделении банка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в субботу вечером прогремел взрыв в отделении банка. Об этом сообщил глава Красногвардейского района города Андрей Хорт. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T18:46

2024-12-21T18:46

2024-12-21T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге в субботу вечером прогремел взрыв в отделении банка. Об этом сообщил глава Красногвардейского района города Андрей Хорт.На опубликованных фото видно, что в отделении финучреждения поврежден банкомат, выбита входная стеклянная дверь. На улице рядом со зданием много осколков и обломков. В Москве и Подмосковье в субботу были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику в торговых центрах. По данным главка МВД по Московской области, в торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан.В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина. Предварительно установлено, что она действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, взрыв, происшествия, банк, новости, россия, новости