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Взрыв прогремел в отделении банка в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Взрыв прогремел в отделении банка в Санкт-Петербурге
Взрыв прогремел в отделении банка в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Взрыв прогремел в отделении банка в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в субботу вечером прогремел взрыв в отделении банка. Об этом сообщил глава Красногвардейского района города Андрей Хорт. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T18:46
2024-12-21T18:49
санкт-петербург
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происшествия
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге в субботу вечером прогремел взрыв в отделении банка. Об этом сообщил глава Красногвардейского района города Андрей Хорт.На опубликованных фото видно, что в отделении финучреждения поврежден банкомат, выбита входная стеклянная дверь. На улице рядом со зданием много осколков и обломков. В Москве и Подмосковье в субботу были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику в торговых центрах. По данным главка МВД по Московской области, в торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан.В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина. Предварительно установлено, что она действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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санкт-петербург, взрыв, происшествия, банк, новости, россия, новости
Взрыв прогремел в отделении банка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в отделении банка прогремел взрыв

18:46 21.12.2024 (обновлено: 18:49 21.12.2024)
 
© Фото: глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей ХортВ Санкт-Петербурге в отделении банка прогремел взрыв
В Санкт-Петербурге в отделении банка прогремел взрыв
© Фото: глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге в субботу вечером прогремел взрыв в отделении банка. Об этом сообщил глава Красногвардейского района города Андрей Хорт.
"В отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10 произошел взрыв. Оперативные службы на месте. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
На опубликованных фото видно, что в отделении финучреждения поврежден банкомат, выбита входная стеклянная дверь. На улице рядом со зданием много осколков и обломков.
В Москве и Подмосковье в субботу были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику в торговых центрах. По данным главка МВД по Московской области, в торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан.
В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина. Предварительно установлено, что она действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей.
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Санкт-ПетербургВзрывПроисшествияБанкНовостиРоссияНовости
 
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