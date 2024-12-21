Взрыв прогремел в отделении банка в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в отделении банка прогремел взрыв
18:46 21.12.2024 (обновлено: 18:49 21.12.2024)
© Фото: глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей ХортВ Санкт-Петербурге в отделении банка прогремел взрыв
© Фото: глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге в субботу вечером прогремел взрыв в отделении банка. Об этом сообщил глава Красногвардейского района города Андрей Хорт.
"В отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10 произошел взрыв. Оперативные службы на месте. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
На опубликованных фото видно, что в отделении финучреждения поврежден банкомат, выбита входная стеклянная дверь. На улице рядом со зданием много осколков и обломков.
В Москве и Подмосковье в субботу были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику в торговых центрах. По данным главка МВД по Московской области, в торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан.
В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина. Предварительно установлено, что она действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей.
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