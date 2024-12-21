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Международный валютный фонд выдвинул Киеву три жестких условия

Международный валютный фонд выдвинул Киеву три жестких условия - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Международный валютный фонд выдвинул Киеву три жестких условия

Украина в сжатые сроки должна выполнить еще три новых условия, выдвинутых Международным валютным фондом (МВФ), для получения финансирования. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T20:58

2024-12-21T20:58

2024-12-21T20:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Украина в сжатые сроки должна выполнить еще три новых условия, выдвинутых Международным валютным фондом (МВФ), для получения финансирования. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.Он пояснил, что в новые требования вошли жесткие обязательства Киева провести реформы в сфере экономики в определенный период.Среди новых условий — подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, который необходимо предоставить до конца января 2025 года; до мая в Раду должен быть внесен законопроект о критических рисках третьих сторон; а в октябре проведен и обнародован внешний аудит работы украинского регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.Гетманцев также добавил, что с новыми условиями количество структурных маяков для Украины выросло до 51.В марте на сайте МВФ опубликовали информацию о государственном долге Украины – в 2024 году она должна выплатить фонду 2,9 миллиарда долларов. Это составляет 6,4% от доходов украинского бюджета.Кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий отметил, что Украина – неплатежеспособное государство, и поэтому старые долги перед Международным валютным фондом она будет погашать за счет новых кредитов.В октябре европейские СМИ сообщили, что ЕС может лишить Украину всех выплат и потребовать досрочного погашения кредита на 35 миллиардов евро, если Киев не выполнит условий, среди которых, соблюдение прав меньшинств, "демократических механизмов" и обязательство "сотрудничать с ЕС в области восстановления, реконструкции и модернизации военной промышленности".Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил. что Запад фактически выкупил Украину, чтобы в итоге превратить ее в аграрную плантацию и площадку для вытеснения мигрантов из Европы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страна недорого - как американская частная компания выкупила Украину"Мертвецу уже не страшно": чем грозят Украине долговые условия ЗападаУкраина на грани дефолта - Киев надеется на сделку с кредиторами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, международный валютный фонд (мвф), в мире, новости, верховная рада украины, энергосистема украины, политика, коллективный запад