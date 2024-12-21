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Международный валютный фонд выдвинул Киеву три жестких условия
Международный валютный фонд выдвинул Киеву три жестких условия - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Международный валютный фонд выдвинул Киеву три жестких условия
Украина в сжатые сроки должна выполнить еще три новых условия, выдвинутых Международным валютным фондом (МВФ), для получения финансирования. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T20:58
2024-12-21T20:58
2024-12-21T20:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Украина в сжатые сроки должна выполнить еще три новых условия, выдвинутых Международным валютным фондом (МВФ), для получения финансирования. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.Он пояснил, что в новые требования вошли жесткие обязательства Киева провести реформы в сфере экономики в определенный период.Среди новых условий — подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, который необходимо предоставить до конца января 2025 года; до мая в Раду должен быть внесен законопроект о критических рисках третьих сторон; а в октябре проведен и обнародован внешний аудит работы украинского регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.Гетманцев также добавил, что с новыми условиями количество структурных маяков для Украины выросло до 51.В марте на сайте МВФ опубликовали информацию о государственном долге Украины – в 2024 году она должна выплатить фонду 2,9 миллиарда долларов. Это составляет 6,4% от доходов украинского бюджета.Кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий отметил, что Украина – неплатежеспособное государство, и поэтому старые долги перед Международным валютным фондом она будет погашать за счет новых кредитов.В октябре европейские СМИ сообщили, что ЕС может лишить Украину всех выплат и потребовать досрочного погашения кредита на 35 миллиардов евро, если Киев не выполнит условий, среди которых, соблюдение прав меньшинств, "демократических механизмов" и обязательство "сотрудничать с ЕС в области восстановления, реконструкции и модернизации военной промышленности".Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил. что Запад фактически выкупил Украину, чтобы в итоге превратить ее в аграрную плантацию и площадку для вытеснения мигрантов из Европы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страна недорого - как американская частная компания выкупила Украину"Мертвецу уже не страшно": чем грозят Украине долговые условия ЗападаУкраина на грани дефолта - Киев надеется на сделку с кредиторами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, международный валютный фонд (мвф), в мире, новости, верховная рада украины, энергосистема украины, политика, коллективный запад
Международный валютный фонд выдвинул Киеву три жестких условия
Международный валютный фонд выдвинул Киеву 3 новых условия для продолжения финансирования
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Украина в сжатые сроки должна выполнить еще три новых условия, выдвинутых Международным валютным фондом (МВФ), для получения финансирования. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
Он пояснил, что в новые требования вошли жесткие обязательства Киева провести реформы в сфере экономики в определенный период.
"Под 6-й пересмотр программы EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного финансирования — ред.) Украина обновила Меморандум об экономической и финансовой политике. Появилось три новых структурных маяка", — заявил он в своем Telegram-канале.
Среди новых условий — подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, который необходимо предоставить до конца января 2025 года; до мая в Раду должен быть внесен законопроект о критических рисках третьих сторон; а в октябре проведен и обнародован внешний аудит работы украинского регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Гетманцев также добавил, что с новыми условиями количество структурных маяков для Украины выросло до 51.
В марте на сайте МВФ опубликовали информацию
о государственном долге Украины – в 2024 году она должна выплатить фонду 2,9 миллиарда долларов. Это составляет 6,4% от доходов украинского бюджета.
Кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий отметил, что Украина – неплатежеспособное государство
, и поэтому старые долги перед Международным валютным фондом она будет погашать за счет новых кредитов.
В октябре европейские СМИ сообщили, что ЕС может лишить Украину всех выплат и потребовать досрочного погашения кредита на 35 миллиардов евро, если Киев не выполнит условий, среди которых, соблюдение прав меньшинств, "демократических механизмов" и обязательство "сотрудничать с ЕС в области восстановления, реконструкции и модернизации военной промышленности".
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил. что Запад фактически выкупил Украину
, чтобы в итоге превратить ее в аграрную плантацию и площадку для вытеснения мигрантов из Европы.
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