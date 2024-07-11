https://crimea.ria.ru/20240711/strana-nedorogo---kak-amerikanskaya-chastnaya-kompaniya-vykupila-ukrainu-1138773705.html

Страна недорого - как американская частная компания выкупила Украину

Страна недорого - как американская частная компания выкупила Украину - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Страна недорого - как американская частная компания выкупила Украину

Запад фактически выкупил Украину, чтобы в итоге превратить ее в аграрную плантацию и площадку для вытеснения мигрантов из Европы.Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T15:56

2024-07-11T15:56

2024-07-11T15:56

украина

политика

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алексей мухин

коллективный запад

дефолт

сша

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Запад фактически выкупил Украину, чтобы в итоге превратить ее в аграрную плантацию и площадку для вытеснения мигрантов из Европы.Такое мнение выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в рамках заседания Круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", где в четверг прошла презентация доклада "Большой кидок": экономическое убийство Украины".Купить Украину"Страна Украина погружается в системный, глубокий кризис, который очень усугубляется масштабными долговыми обязательствами. Безусловно, военно-политический контроль, который осуществляют страны НАТО на территории Украины, многое объясняет. Все законодательные инициативы, все маневры с передачей собственности находятся под жестким контролем извне", - констатирует Мухин.Все то, что происходит на Украине, по его мнению, хороший пример того, что можно сделать с процветающим государством, если во главе этого государства находится целая череда людей, готовых его продавать. Украина должна очень большие деньги и цифры постоянно растут, а также о "масштабном стратегическом соглашении" от 2023 года между Киевом и частной американской международной инвестиционной компанией BlackRock, которое фактически является соглашением о выкупе Украины.Аграрная плантацияПо мнению Мухина, сейчас происходит разграбление и утилизация остатков сдерживающих факторов, которые на Украине еще есть, но сейчас уже практически не действуют. В итоге Запад планирует перевести страну под полное свое управление и превратить "в большую плантацию, где за небольшие деньги будут работать люди с низкой квалификацией" и, скорее всего, - мигранты, которых переместят из Европы."Вообще, в составе ЕС Украина, как и Молдавия, нужны только для того, чтобы туда вытеснить мигрантов. По плану Запада это будут аграрные сектора, которые будут решать проблему продовольствия на территории Европы. Но дьявол в деталях: Украина принадлежит американским компаниям, так что эта еда достанется Европе за большие деньги - Америка традиционно "кидает" своих партнеров", - продолжает эксперт.Долги Киева перед Западом продолжат расти как снежный ком, поскольку Украина уже находится в состоянии дефолта, но власти не объявляют об этом, спеша обогатиться: теперь кредиторы ужесточат условия займов и заставят платить землями и предприятиями, заявлял ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев.Экономический советник главы киевского режима Владимира Зеленского Олег Устенко еще в 2022 году признавался Financial Times, что без финансовой поддержки Запада Украина не выживет.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад превратил Киев в международного попрошайку - ЛавровУкраина неплатежеспособна: кто будет выплачивать долги МВФУкраине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, политика, мнения, алексей мухин, коллективный запад, дефолт, сша, новости