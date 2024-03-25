https://crimea.ria.ru/20240325/ukraina-neplatezhesposobna-kto-budet-vyplachivat-dolgi-mvf-1136008826.html

Украина неплатежеспособна: кто будет выплачивать долги МВФ

Украина неплатежеспособна: кто будет выплачивать долги МВФ - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Украина неплатежеспособна: кто будет выплачивать долги МВФ

Украина – неплатежеспособное государство, и поэтому старые долги перед Международным валютным фондом она будет погашать за счет новых кредитов. Такое мнение РИА РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T12:37

2024-03-25T12:37

2024-03-25T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украина – неплатежеспособное государство, и поэтому старые долги перед Международным валютным фондом она будет погашать за счет новых кредитов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.Ранее на сайте МВФ опубликовали информацию о государственном долге Украины – в 2024 году она должна выплатить фонду 2,9 миллиарда долларов. Это составляет 6,4% от доходов украинского бюджета.Может быть произведена и такая рокировка, когда выплату в МВФ Украина осуществит из доходов бюджета, но возникший дефицит восполнят за счет увеличения дотаций Запада. Расходы украинского бюджета и без того почти на 50% погашаются "западными партнерами", напомнил эксперт."Запад их дотирует по полной программе, в огромных количествах. Я думаю, и для кредитов МВФ деньги будут найдены. Украина для них – это проект глобальный, долгоиграющий, и вряд ли будет прекращено финансирование", - заключил он.В конце прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости сократить 20 тысяч госслужащих по всей стране. Кроме того, премиальные выплаты чиновникам были сокращены до 30%.При этом в проект бюджета на 2024 год заложены рекордные военные расходы в объеме 45,6 млрд долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 млрд долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит госбюджета страны.В Евросоюзе уже разработали программу по выделению Украине 50 миллиардов долларов помощи. О ее поддержке в начале года заявил премьер Словакии Роберт Фицо. 37 миллиардов готова выделить на помощь официальному Киеву Япония.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник ЗеленскогоУкраина не выживет без денег Запада – властиИсточник иссякает: политолог рассказал о тревожном звонке для Киева

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экономика, украина, международный валютный фонд (мвф), новости, в мире, андрей вершицкий, мнения, долги, кредит