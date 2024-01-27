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Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро
Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро
Премьер Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем поддержал программу Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро Киеву... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T11:36
2024-01-27T11:37
роберт фицо
словакия
европа
европейский союз (ес)
в мире
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Премьер Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем поддержал программу Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро Киеву. Об этом пишет РИА Новости.Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее, по итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде, сообщал о готовности Словакии поддержать выделение Киеву пакета помощи от Евросоюза на 50 миллиардов евро, а также о не препятствовании покупке Украиной оружия и военной техники у словацких компаний. При этом сам Фицо заявлял, что на этой встрече он заявит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО."Мы обещали Украине поддержку в этом, я поддержал и решение Европейского союза финансово помогать Украине следующие четыре года в объеме 50 миллиардов евро", - подтвердил Фицо.Он также анонсировал новую встречу - с ответным визитом в Словакию планирует ехать украинский премьер. При этом словацкий премьер настаивает, что проблема с членством Украины в НАТО и ЕС сохраняется."Мы не будем поддерживать войну, есть проблема с членством Украины в НАТО, есть проблемы с исполнением (Украиной - ред.) условий для вступления в Европейский союз, но есть вопросы, в которых мы, как два соседних государства, должны нормально коммуницировать", - сказал Фицо.Словацкий премьер ранее говорил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте. В октябре лидеры стран ЕС на саммите не смогли согласовать выделение 50 млрд евро для Украины. Против очередного финансового транша Киеву выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо. Последний аргументировал свое решение высоким уровнем коррупции на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер СловакииКиев, ЕС и Орбан: что означают брюссельские решения по УкраинеПуть на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали
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роберт фицо, словакия, европа, европейский союз (ес), в мире, нато, украина
Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро

Премьер Словакии Фицо поддержал программу выделения Киеву от Евросоюза 50 миллиардов евро

11:36 27.01.2024 (обновлено: 11:37 27.01.2024)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКупюры евро разного достоинства.
Купюры евро разного достоинства. - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Премьер Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем поддержал программу Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро Киеву. Об этом пишет РИА Новости.
Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее, по итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде, сообщал о готовности Словакии поддержать выделение Киеву пакета помощи от Евросоюза на 50 миллиардов евро, а также о не препятствовании покупке Украиной оружия и военной техники у словацких компаний. При этом сам Фицо заявлял, что на этой встрече он заявит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО.
"Мы обещали Украине поддержку в этом, я поддержал и решение Европейского союза финансово помогать Украине следующие четыре года в объеме 50 миллиардов евро", - подтвердил Фицо.
Он также анонсировал новую встречу - с ответным визитом в Словакию планирует ехать украинский премьер. При этом словацкий премьер настаивает, что проблема с членством Украины в НАТО и ЕС сохраняется.
"Мы не будем поддерживать войну, есть проблема с членством Украины в НАТО, есть проблемы с исполнением (Украиной - ред.) условий для вступления в Европейский союз, но есть вопросы, в которых мы, как два соседних государства, должны нормально коммуницировать", - сказал Фицо.
Словацкий премьер ранее говорил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте.
В октябре лидеры стран ЕС на саммите не смогли согласовать выделение 50 млрд евро для Украины. Против очередного финансового транша Киеву выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо. Последний аргументировал свое решение высоким уровнем коррупции на Украине.
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Роберт ФицоСловакияЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)В миреНАТОУкраина
 
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