https://crimea.ria.ru/20240127/premer-slovakii-podderzhal-vydelenie-kievu-50-mlrd-evro-ot-evrosoyuza-1134496173.html

Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро

Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Премьер Словакии поддержал выделение Киеву 50 миллиардов евро

Премьер Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем поддержал программу Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро Киеву... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T11:36

2024-01-27T11:36

2024-01-27T11:37

роберт фицо

словакия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Премьер Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем поддержал программу Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро Киеву. Об этом пишет РИА Новости.Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее, по итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде, сообщал о готовности Словакии поддержать выделение Киеву пакета помощи от Евросоюза на 50 миллиардов евро, а также о не препятствовании покупке Украиной оружия и военной техники у словацких компаний. При этом сам Фицо заявлял, что на этой встрече он заявит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО."Мы обещали Украине поддержку в этом, я поддержал и решение Европейского союза финансово помогать Украине следующие четыре года в объеме 50 миллиардов евро", - подтвердил Фицо.Он также анонсировал новую встречу - с ответным визитом в Словакию планирует ехать украинский премьер. При этом словацкий премьер настаивает, что проблема с членством Украины в НАТО и ЕС сохраняется."Мы не будем поддерживать войну, есть проблема с членством Украины в НАТО, есть проблемы с исполнением (Украиной - ред.) условий для вступления в Европейский союз, но есть вопросы, в которых мы, как два соседних государства, должны нормально коммуницировать", - сказал Фицо.Словацкий премьер ранее говорил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте. В октябре лидеры стран ЕС на саммите не смогли согласовать выделение 50 млрд евро для Украины. Против очередного финансового транша Киеву выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо. Последний аргументировал свое решение высоким уровнем коррупции на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер СловакииКиев, ЕС и Орбан: что означают брюссельские решения по УкраинеПуть на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали

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роберт фицо, словакия, европа, европейский союз (ес), в мире, нато, украина