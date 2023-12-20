https://crimea.ria.ru/20231220/chlenstvo-ukrainy-v-nato-stanet-nachalom-tretey-mirovoy---premer-slovakii-1133695126.html

Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии

Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии

Словакия не согласится с членством Украины в НАТО, поскольку это приведет к Третьей мировой войне. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T22:06

2023-12-20T22:06

2023-12-20T22:06

словакия

нато

в мире

роберт фицо

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/38/91/389197_0:81:1370:851_1920x0_80_0_0_efaec9a2f02814e88f119fa960a18a67.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Словакия не согласится с членством Украины в НАТО, поскольку это приведет к Третьей мировой войне. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет "Прайм". Он напомнил, что выражал эту позицию и раннее, в том числе на встрече с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Ранее правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение о переговорах по будущему членству Украины в союзе, однако не установили сроки начала таких переговоров. Решение принято, несмотря на возражения венгерского премьера Виктора Орбана, который считает переговоры о вступлении Украины в объединение " ужасной ошибкой". Самого Зеленского не пустили на саммит - его визит отменили за сутки до события, "чтобы не вызвать враждебность" Орбана, который 15 декабря заявил, что Венгрия может еще 75 раз отказать, пока вопрос дойдет до национальных парламентов стран ЕС.При этом страны-участницы не смогли договориться и о выделении помощи Украине на 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на выделение Киеву дополнительных средств. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политологПольша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходитЧисло антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие

https://crimea.ria.ru/20231215/kiev-es-i-orban-chto-oznachayut-bryusselskie-resheniya-po-ukraine-1133574530.html

словакия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

словакия, нато, в мире, роберт фицо, политика, новости