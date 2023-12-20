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Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии
Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии
Словакия не согласится с членством Украины в НАТО, поскольку это приведет к Третьей мировой войне. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T22:06
2023-12-20T22:06
словакия
нато
в мире
роберт фицо
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Словакия не согласится с членством Украины в НАТО, поскольку это приведет к Третьей мировой войне. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет "Прайм". Он напомнил, что выражал эту позицию и раннее, в том числе на встрече с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Ранее правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение о переговорах по будущему членству Украины в союзе, однако не установили сроки начала таких переговоров. Решение принято, несмотря на возражения венгерского премьера Виктора Орбана, который считает переговоры о вступлении Украины в объединение " ужасной ошибкой". Самого Зеленского не пустили на саммит - его визит отменили за сутки до события, "чтобы не вызвать враждебность" Орбана, который 15 декабря заявил, что Венгрия может еще 75 раз отказать, пока вопрос дойдет до национальных парламентов стран ЕС.При этом страны-участницы не смогли договориться и о выделении помощи Украине на 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на выделение Киеву дополнительных средств. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политологПольша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходитЧисло антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие
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словакия, нато, в мире, роберт фицо, политика, новости
Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии

Принятие Украины в НАТО приведет к началу Третьей мировой войны - премьер Словакии Фицо

22:06 20.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Словацкой Республики Р.Фицо на встрече с премьер-министром РФ В.Путиным
Председатель правительства Словацкой Республики Р.Фицо на встрече с премьер-министром РФ В.Путиным - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Словакия не согласится с членством Украины в НАТО, поскольку это приведет к Третьей мировой войне. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет "Прайм".
"Чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны", — цитирует ресурс слова Фицо в интервью словацкому изданию InfoVojna.
Он напомнил, что выражал эту позицию и раннее, в том числе на встрече с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ранее правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение о переговорах по будущему членству Украины в союзе, однако не установили сроки начала таких переговоров. Решение принято, несмотря на возражения венгерского премьера Виктора Орбана, который считает переговоры о вступлении Украины в объединение " ужасной ошибкой". Самого Зеленского не пустили на саммит - его визит отменили за сутки до события, "чтобы не вызвать враждебность" Орбана, который 15 декабря заявил, что Венгрия может еще 75 раз отказать, пока вопрос дойдет до национальных парламентов стран ЕС.
При этом страны-участницы не смогли договориться и о выделении помощи Украине на 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на выделение Киеву дополнительных средств.
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