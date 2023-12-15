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Первый день саммита ЕС: что решили по Украине в Брюсселе

Первый день саммита ЕС: что решили по Украине в Брюсселе - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Первый день саммита ЕС: что решили по Украине в Брюсселе

Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в союзе, следует из документа, который принят... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T08:02

2023-12-15T08:02

2023-12-15T08:02

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венгрия

виктор орбан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в союзе, следует из документа, который принят по итогам первого дня саммита по расширению ЕС в Брюсселе.При этом, несмотря на отсутствие сроков по началу переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии и возражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, решение о их перспективном проведении принято. Также совет предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС.Как сообщает издание Politico, Владимиру Зеленскому не удалось побывать на саммите - его визит отменили за сутки до события. Это связано с опасениями некоторых европейских послов из-за того, что присутствие лидера киевского режима могло вызвать враждебность Орбана. Зеленскому пришлось обратиться к европейским лидерам по видеосвязи, во время речи он призвал их к решительности и заявил, что этот саммит "войдет в историю".Хотя переговоры о вступлении, вероятно, растянуться на много лет, Зеленский заявил, что эта новость является "победой Украины…, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет".Ранее Венгрия заблокировала решение о выделении Киеву дополнительных 50 миллионов евро от Евросоюза. А до этого Виктор Орбан заявил: Венгрия не допустит, чтобы Евросоюз "совершил ужасную ошибку" и начал переговоры о вступлении Украины в объединение, приняв соответствующее решение на саммите ЕС 14-15 декабря. Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит ЕС и подкуп Орбана: начнут ли переговоры по УкраинеРазговор Зеленского и Орбана в Аргентине: пустит ли Венгрия Украину в ЕСПутин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, украина, политика, в мире, новости, владимир зеленский (президент украины), венгрия, виктор орбан