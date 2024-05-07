https://crimea.ria.ru/20240507/fsb-rassekretila-materialy-suda-nad-natsistami-v-sevastopole-1137094563.html

ФСБ рассекретила материалы суда над нацистами в Севастополе

ФСБ рассекретила материалы суда над нацистами в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.05.2024

ФСБ рассекретила материалы суда над нацистами в Севастополе

Архивам и музеям Севастополя предоставлены рассекреченные документы о судебном процессе над командующим немецкой оккупационной армией в Крыму... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T10:45

2024-05-07T10:45

2024-05-07T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Архивам и музеям Севастополя предоставлены рассекреченные документы о судебном процессе над командующим немецкой оккупационной армией в Крыму генералом-полковником вермахта Эрвином Густавом Йенеке и другими нацистскими преступниками, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону.Передача документов состоялась в рамках реализации проекта "Без срока давности" с целью увековечивания памяти жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны и к 80-летнему юбилею освобождения города-героя Севастополя.Рассекреченные архивные материалы отражают результаты большой работы сотрудников органов безопасности, внутренних дел и прокуратуры по расследованию злодеяний нацистов на Крымском полуострове, Кубани и Кавказе, отметили в УФСБ.Документы раскрывают детали проведения открытого судебного процесса над нацистскими преступниками в послевоенном Севастополе. Протоколы допросов обвиняемых и свидетелей, очных ставок и судебных заседаний, постановления, приговоры и другие документы следственных и судебных органов показывают полную картину злодеяний, совершенных нацистами на полуострове, добавили в ведомстве.В конце апреля представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков рассказал, что служба рассекретила более тысячи архивных листов трофейных документов, которые были захвачены во время наступления Красной Армии в 1944 году. Это самый крупный на территории Крыма выявленный и рассекреченный архив, рассказывающий о жизни в оккупации и работе оккупационных властей.Ранее в симферопольском Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка "Долгий путь к Победе". Также в Симферополе на базе КФУ им. В. И. Вернадского открылась фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе".Экспозиция основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов и посвящена 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста ЙенекеФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантовГитлер искал в Крыму чашу Грааля - историк

https://crimea.ria.ru/20240502/istorik-o-partizanskoy-voyne-v-krymu-fashisty-ikh-v-plen-ne-brali-1128485076.html

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