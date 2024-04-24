Рейтинг@Mail.ru
"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240424/dolgiy-put-k-pobede-v-simferopole-otkryli-vystavku-o-voyne-1136820091.html
"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне
"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне - РИА Новости Крым, 24.04.2024
"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне
В симферопольском Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка "Долгий путь к Победе". Она повествует об участии представителей... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T19:58
2024-04-24T20:01
крым
история
крым в истории: секреты, факты, фото
крым в великой отечественной войне
новости крыма
крымские татары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136821483_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76ef19d4e8ff3c5ade86702e4de0d872.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В симферопольском Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка "Долгий путь к Победе". Она повествует об участии представителей крымско-татарского народа в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Новую экспозицию из тематической серии посвятили страницам участия крымско-татарских военнослужащих в Крымской наступательной операции 1944 года. В частности на выставке представлены фотографии, документы, наградные листы и другие предметы из фондов музея, повествующие о подвигах командиров и бойцов, сражавшихся в составе 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии, Черноморского флота, Азовской военной флотилии."Особым разделом является столетие со дня рождения Героя Российской Федерации Алиме Абденановой. На выставке представлены личные вещи, фотографии не только героини, но и членов подпольной организации "Даят", внесшей значительный вклад в создание в 1943 году плацдарма на Керченском полуострове в преддверии крымской наступательной операции", - рассказали в музее.Кроме того, посетители музея смогут увидеть личные вещи участников Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков, архивные документы и планшеты участников Великой Отечественной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в Крым
https://crimea.ria.ru/20240424/fsb-v-krymu-rassekretila-trofeynye-dokumenty-nemetskikh-okkupantov-1136826396.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136821483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cda409384693f6a849867d8199fd7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, история, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, новости крыма, крымские татары
"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне

В Крыму открылась выставка о героях крымско-татарского народа в годы Великой Отечественной

19:58 24.04.2024 (обновлено: 20:01 24.04.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В симферопольском Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка "Долгий путь к Победе". Она повествует об участии представителей крымско-татарского народа в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
"Выставка приурочена также к 80-летию освобождения Крыма. Это продолжение цикла, посвященного участию крымских татар в Великой Отечественной войне. Исследовательская работа продолжается, когда удается найти архивные данные, подтвердить - для нас это огромная ценность", - рассказала РИА Новости Крым директор музея Софие Эминова.
Новую экспозицию из тематической серии посвятили страницам участия крымско-татарских военнослужащих в Крымской наступательной операции 1944 года. В частности на выставке представлены фотографии, документы, наградные листы и другие предметы из фондов музея, повествующие о подвигах командиров и бойцов, сражавшихся в составе 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии, Черноморского флота, Азовской военной флотилии.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Выставка "Долгий путь к Победе" в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия.

Выставка Долгий путь к Победе в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия
1 из 3

Выставка "Долгий путь к Победе" в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новую экспозицию из тематической серии посвятили страницам участия крымско-татарских военнослужащих в Крымской наступательной операции 1944 года.

Выставка Долгий путь к Победе в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия
2 из 3

Новую экспозицию из тематической серии посвятили страницам участия крымско-татарских военнослужащих в Крымской наступательной операции 1944 года.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На выставке представлены фотографии, документы, наградные листы и другие предметы из фондов музея.

Выставка Долгий путь к Победе в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия
3 из 3

На выставке представлены фотографии, документы, наградные листы и другие предметы из фондов музея.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3

Выставка "Долгий путь к Победе" в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3

Новую экспозицию из тематической серии посвятили страницам участия крымско-татарских военнослужащих в Крымской наступательной операции 1944 года.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3

На выставке представлены фотографии, документы, наградные листы и другие предметы из фондов музея.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Особым разделом является столетие со дня рождения Героя Российской Федерации Алиме Абденановой. На выставке представлены личные вещи, фотографии не только героини, но и членов подпольной организации "Даят", внесшей значительный вклад в создание в 1943 году плацдарма на Керченском полуострове в преддверии крымской наступательной операции", - рассказали в музее.
Кроме того, посетители музея смогут увидеть личные вещи участников Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков, архивные документы и планшеты участников Великой Отечественной.

"Надеемся, выставка станет важной лептой в то, чтобы эта тема развивалась, звучала. Надеемся, она найдет отклик у молодежи", - выразила надежду руководитель музейного учреждения.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"
В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков
"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в Крым
Без грифа секретности: в ФСБ опубликовали документы времен оккупации Крыма
19:37
ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов
 
КрымИсторияКрым в истории: секреты, факты, фотоКрым в Великой Отечественной войнеНовости КрымаКрымские татары
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Какие секретные документы времен войны никогда не будут раскрыты
20:59Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки
20:49Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта
20:39В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка"
20:27Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму
20:14"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования
20:09США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон
19:58"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне
19:37ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов
19:31Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов
19:21"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить
19:09Где в Крыму строится больше всего жилья
18:44Пожар на нефтебазе под Симферополем - Следком назвал причину ЧП
18:12У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь
18:04Байден подписал пакет законов о помощи Украине
17:56"Я потомственный винодел и агроном": история семьи Донцовых из Крыма
17:48Второй ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-Петербургом
17:38Крымский мост открыли для автомобилей
17:27Крымский мост закрыт для транспорта
17:21С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера
Лента новостейМолния