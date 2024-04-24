https://crimea.ria.ru/20240424/dolgiy-put-k-pobede-v-simferopole-otkryli-vystavku-o-voyne-1136820091.html

"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне

"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне - РИА Новости Крым, 24.04.2024

"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне

В симферопольском Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка "Долгий путь к Победе". Она повествует об участии представителей... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T19:58

2024-04-24T19:58

2024-04-24T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В симферопольском Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка "Долгий путь к Победе". Она повествует об участии представителей крымско-татарского народа в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Новую экспозицию из тематической серии посвятили страницам участия крымско-татарских военнослужащих в Крымской наступательной операции 1944 года. В частности на выставке представлены фотографии, документы, наградные листы и другие предметы из фондов музея, повествующие о подвигах командиров и бойцов, сражавшихся в составе 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии, Черноморского флота, Азовской военной флотилии."Особым разделом является столетие со дня рождения Героя Российской Федерации Алиме Абденановой. На выставке представлены личные вещи, фотографии не только героини, но и членов подпольной организации "Даят", внесшей значительный вклад в создание в 1943 году плацдарма на Керченском полуострове в преддверии крымской наступательной операции", - рассказали в музее.Кроме того, посетители музея смогут увидеть личные вещи участников Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков, архивные документы и планшеты участников Великой Отечественной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в Крым

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крым, история, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, новости крыма, крымские татары