https://crimea.ria.ru/20240413/v-simferopole-otmetili-80-letie-osvobozhdeniya-ot-fashistskikh-zakhvatchikov-1136528240.html

В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков

В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков - РИА Новости Крым, 13.04.2024

В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков

В Симферополе прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения города от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T16:25

2024-04-13T16:25

2024-04-13T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения города от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.В ходе торжественных мероприятий возложили цветы и венки к Вечному огню и к монументу "Танк Т-34" в Сквере Победы, а также на Воинском мемориальном кладбище по улице Старозенитная.Кроме того, горожанам и гостям города представлена выставка "Симферополь 80 лет спустя". На фотографиях совмещены кадры времен Великой Отечественной войны и современные. На изображениях представлены виды улиц крымской столицы в дни освобождения от немецко-фашистских захватчиков, и фотографии того же места спустя 80 лет.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя о немецко-фашистских захватчиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипаж машины боевой: интересные факты о танке-освободителе СимферополяВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуХроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы

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