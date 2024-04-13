Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240413/v-simferopole-otmetili-80-letie-osvobozhdeniya-ot-fashistskikh-zakhvatchikov-1136528240.html
В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков
В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков - РИА Новости Крым, 13.04.2024
В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков
В Симферополе прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения города от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T16:25
2024-04-13T16:25
80 лет освобождения крыма
крым
симферополь
михаил афанасьев
крым в истории: секреты, факты, фото
история
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
общество
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0d/1136525537_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_38985d991847a361d4ce9e2fc2b4f94e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения города от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.В ходе торжественных мероприятий возложили цветы и венки к Вечному огню и к монументу "Танк Т-34" в Сквере Победы, а также на Воинском мемориальном кладбище по улице Старозенитная.Кроме того, горожанам и гостям города представлена выставка "Симферополь 80 лет спустя". На фотографиях совмещены кадры времен Великой Отечественной войны и современные. На изображениях представлены виды улиц крымской столицы в дни освобождения от немецко-фашистских захватчиков, и фотографии того же места спустя 80 лет.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя о немецко-фашистских захватчиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипаж машины боевой: интересные факты о танке-освободителе СимферополяВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуХроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы
https://crimea.ria.ru/20240413/kak-osvobozhdali-simferopol-ot-fashistov---infografika-1136287218.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0d/1136525537_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bf17135966f325c7a1f32c3f74751716.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, михаил афанасьев, крым в истории: секреты, факты, фото, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, общество, праздники и памятные даты, новости крыма
В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков

В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 80-летию освобождения от фашистов

16:25 13.04.2024
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева80-летие освобождения Симферополя
80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения города от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Воины Красной Армии, бойцы партизанских отрядов, труженики тыла 865 дней делали все для освобождения нашего города", - написал в своем Telegram-канале Афанасьев.
В ходе торжественных мероприятий возложили цветы и венки к Вечному огню и к монументу "Танк Т-34" в Сквере Победы, а также на Воинском мемориальном кладбище по улице Старозенитная.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева80-летие освобождения Симферополя
80-летие освобождения Симферополя
1 из 3
80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева80-летие освобождения Симферополя
80-летие освобождения Симферополя
2 из 3
80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева80-летие освобождения Симферополя
80-летие освобождения Симферополя
3 из 3
80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
1 из 3
80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
2 из 3
80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
3 из 3
80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Кроме того, горожанам и гостям города представлена выставка "Симферополь 80 лет спустя". На фотографиях совмещены кадры времен Великой Отечественной войны и современные. На изображениях представлены виды улиц крымской столицы в дни освобождения от немецко-фашистских захватчиков, и фотографии того же места спустя 80 лет.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя о немецко-фашистских захватчиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экипаж машины боевой: интересные факты о танке-освободителе Симферополя
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы
ИГ Освобождение Крыма. Симферополь
Вчера, 09:0180 лет освобождения Крыма
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика
 
80 лет освобождения КрымаКрымСимферопольМихаил АфанасьевКрым в истории: секреты, факты, фотоИсторияВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеОбществоПраздники и памятные датыНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
21:57Главное за день: 13 апреля
21:26В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет
21:03Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее
20:43Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам
20:37Подросток и еще 8 жителей ранены при атаках ВСУ по Донецку и Горловке
20:18В Токмаке обнаружили еще одного погибшего – двое пропали без вести
20:14Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на Луганск
19:59Новый план Зеленского и мобилизация на Украине: топ новостей недели
19:41Вода прибывает: около 20 тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления
19:2013 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции
19:09В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
18:51Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
18:39В Феодосии открылся Пост №1
18:22Осквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражу - Следком
18:06Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам
18:01Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
17:40ВСУ обстреляли кассетными снарядами Брянскую область - ранена женщина
17:33Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску
Лента новостейМолния