В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков
В Симферополе прошли торжественные мероприятия к 80-летию освобождения от фашистов
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения города от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Воины Красной Армии, бойцы партизанских отрядов, труженики тыла 865 дней делали все для освобождения нашего города", - написал в своем Telegram-канале Афанасьев.
В ходе торжественных мероприятий возложили цветы и венки к Вечному огню и к монументу "Танк Т-34" в Сквере Победы, а также на Воинском мемориальном кладбище по улице Старозенитная.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева80-летие освобождения Симферополя
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80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева80-летие освобождения Симферополя
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80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева80-летие освобождения Симферополя
3 из 3
80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
1 из 3
80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
2 из 3
80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
3 из 3
80-летие освобождения Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Кроме того, горожанам и гостям города представлена выставка "Симферополь 80 лет спустя". На фотографиях совмещены кадры времен Великой Отечественной войны и современные. На изображениях представлены виды улиц крымской столицы в дни освобождения от немецко-фашистских захватчиков, и фотографии того же места спустя 80 лет.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя о немецко-фашистских захватчиков.
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