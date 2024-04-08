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Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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80 лет освобождения Крыма
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Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы
Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы
В Минобороны РФ запустили новый мультимедийный проект "Победное дыхание крымской весны 44-го", который посвящен операции по освобождению Крыма от фашистов в... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T09:39
2024-04-08T09:39
80 лет освобождения крыма
крым
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
история
министерство обороны рф
подвиги героев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Минобороны РФ запустили новый мультимедийный проект "Победное дыхание крымской весны 44-го", который посвящен операции по освобождению Крыма от фашистов в апреле-мае 1944 года. Согласно опубликованным на сайте ведомства документам, успех этой операции был во многом обеспечен стремительностью наступления военнослужащих Красной армии: средний темп продвижения с боями вглубь полуострова составлял около двадцати километров за сутки (максимальный – 65 км), вплоть до самого подхода к Севастополю. Гитлеровцы в таких условиях не успевали закрепиться на новых рубежах и были вынуждены отступать в панике.Александров – Иванову: в Крыму проливные дождиИнтересно, что начать Крымскую освободительную операцию планировалось гораздо раньше – в начале марта. Однако осуществить эти планы помешали проливные дожди и грязь. Маршал Советского Союза Александр Василевский (кодовая фамилия в документах – Александров) 4 марта 1944 года докладывал в шифрограмме Иосифу Сталину (кодовая фамилия – Иванов):В итоге Крымскую операцию решили начать позже, когда войска Четвертого украинского фронта начали бои за Одессу. Таким образом немцы и румыны в Крыму лишились возможности снабжать свои части через Одесский морской порт.Роль Черноморского флотаВ задачи судов Черноморского флота и Азовской флотилии входило поддерживать огнем сухопутное наступление и пресекать попытки врага эвакуироваться морем. В результате моряки уничтожили более 42 тысяч немецких и румынских солдат и офицеров.Как отмечают военные историки Минобороны, особо при этом отличилась 1-я Севастопольская бригада торпедных катеров. В заключении штаба Черноморского флота о боевой деятельности этой бригады сообщалось:В морских сражениях участвовала и авиация: летчики прикрывали корабли с неба, вели разведку целей и указывали их морякам, а также сами наносили удары по вражеским судам.Тактика выжженной землиОтступая под натиском Красной армии, фашисты традиционно применяли тактику выжженной земли. Авторы проекта цитируют письменные показания румынского подполковника Иона Попа, который был взят в плен в ходе Крымской операции.Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам 10 апреля 1944 года горно-стрелковый батальон полковника находился в Ялте, где Поп имел возможность ознакомиться с немецким планом по разрушению города. Согласно ему, 15 апреля 1944 года оккупанты уничтожили в Ялте порт, электростанцию, водохранилище, водопровод и многие промышленные предприятия. Гитлеровцам также было предписано изымать у мирного населения сельскохозяйственных животных.Памяти павших будьте достойны – вечно достойныСоздатели мультимедийного проекта "Победное дыхание крымской весны 44-го" языком документов напоминают о подвигах участников Крымской наступательной операции. Так, в историческом формуляре 5-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка ВВС Черноморского флота описан последний подвиг генерала-майора авиации Николая Токарева. В конце января 1944 года он вел группу из двух торпедоносцев на уничтожение морских целей вблизи Евпатории. Там советских летчиков встретили огнем зенитной артиллерии и авиации.Несколько исторических документов посвящены подвигу девяти Героев Советского Союза, который был совершен 13 апреля 1944 года в селе Ашаг-Джамин (ныне Геройское). Тогда девять разведчиков на броне танка ворвались на окраину села, которое, как оказалось, было занято отступающим румынским батальоном. В ходе боя орудие танка было выведен из строя, разведчики спешились и стали прикрывать его отход. Машину удалось вывести из-под огня, но разведчики оказались отрезанными от своих войск."В течение двух часов они вели неравный бой в окружении, отбив три румынские атаки. На предложения румынского капитана сдаться в плен разведчики отвечали огнем. Израсходовав все боеприпасы, герои-разведчики вступили в рукопашный бой – 20 минут длился неравный бой. Большинство разведчиков имели по несколько ранений и были схвачены", - сообщается в краткой истории 91-го мотоциклетного батальона.Во время допроса к военнопленным были применены пытки, но никто из них не дал никаких показаний. Ничего не добившись, румыны расстреляли героев на окраине села. Когда после отхода фашистов местные жители собирались похоронить тела, оказалось, что один из них – рядовой Василий Ершов – чудом выжил. Всем девяти бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза, восьмерым из них – посмертно.Публикация этих документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на прославление подвигов героев Отечества, охрану и защиту исторической правды.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуКрымская стратегическая наступательная операция - СправкаВ небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 80 лет
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крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, министерство обороны рф, подвиги героев
Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы

В Минобороны РФ рассекретили документы Крымской операции 1944 года

09:39 08.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанк Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в результате Крымской наступательной операции.
 Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в результате Крымской наступательной операции. - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Евгений Халдей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Минобороны РФ запустили новый мультимедийный проект "Победное дыхание крымской весны 44-го", который посвящен операции по освобождению Крыма от фашистов в апреле-мае 1944 года.
Согласно опубликованным на сайте ведомства документам, успех этой операции был во многом обеспечен стремительностью наступления военнослужащих Красной армии: средний темп продвижения с боями вглубь полуострова составлял около двадцати километров за сутки (максимальный – 65 км), вплоть до самого подхода к Севастополю. Гитлеровцы в таких условиях не успевали закрепиться на новых рубежах и были вынуждены отступать в панике.

Александров – Иванову: в Крыму проливные дожди

Интересно, что начать Крымскую освободительную операцию планировалось гораздо раньше – в начале марта. Однако осуществить эти планы помешали проливные дожди и грязь. Маршал Советского Союза Александр Василевский (кодовая фамилия в документах – Александров) 4 марта 1944 года докладывал в шифрограмме Иосифу Сталину (кодовая фамилия – Иванов):
"Прошедший вчера и сегодня дождь окончательно вывел из рабочего состояния дороги. Весь автотранспорт стоит на дорогах в грязи… При таком состоянии дорог начинать операцию нельзя: не сумеем за продвигающимися войсками подать не только пушки и снаряды, но даже продовольствие и кухни".
В итоге Крымскую операцию решили начать позже, когда войска Четвертого украинского фронта начали бои за Одессу. Таким образом немцы и румыны в Крыму лишились возможности снабжать свои части через Одесский морской порт.
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Роль Черноморского флота

В задачи судов Черноморского флота и Азовской флотилии входило поддерживать огнем сухопутное наступление и пресекать попытки врага эвакуироваться морем. В результате моряки уничтожили более 42 тысяч немецких и румынских солдат и офицеров.
Как отмечают военные историки Минобороны, особо при этом отличилась 1-я Севастопольская бригада торпедных катеров. В заключении штаба Черноморского флота о боевой деятельности этой бригады сообщалось:
"В результате боевых действий торпедных катеров на коммуникациях противника потоплено девять транспортов (28 000 тонн), три быстроходные десантные баржи, пять самоходных барж, одна сухогрузная баржа, один сторожевой катер общим водоизмещением 30 000 тонн".
В морских сражениях участвовала и авиация: летчики прикрывали корабли с неба, вели разведку целей и указывали их морякам, а также сами наносили удары по вражеским судам.

Тактика выжженной земли

Отступая под натиском Красной армии, фашисты традиционно применяли тактику выжженной земли. Авторы проекта цитируют письменные показания румынского подполковника Иона Попа, который был взят в плен в ходе Крымской операции.
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
10 апреля 1944 года горно-стрелковый батальон полковника находился в Ялте, где Поп имел возможность ознакомиться с немецким планом по разрушению города. Согласно ему, 15 апреля 1944 года оккупанты уничтожили в Ялте порт, электростанцию, водохранилище, водопровод и многие промышленные предприятия. Гитлеровцам также было предписано изымать у мирного населения сельскохозяйственных животных.
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Памяти павших будьте достойны – вечно достойны

Создатели мультимедийного проекта "Победное дыхание крымской весны 44-го" языком документов напоминают о подвигах участников Крымской наступательной операции. Так, в историческом формуляре 5-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка ВВС Черноморского флота описан последний подвиг генерала-майора авиации Николая Токарева. В конце января 1944 года он вел группу из двух торпедоносцев на уничтожение морских целей вблизи Евпатории. Там советских летчиков встретили огнем зенитной артиллерии и авиации.
"Презирая смерть, генерал Токарев повел свой самолет на цель…, на третьем заходе сбросил торпеду. Но в это время зенитной артиллерией и истребителями противника самолет был подбит и загорелся. У Николая Александровича были перебиты обе ноги, но, превозмогая боль, уже теряя сознание, он стремился дотянуть до земли, посадить машину, чтобы спасти экипаж. Вот скоро земля – его родной город Евпатория. Токарев собрал последние силы и блестяще посадил горящую машину. Герой умер, но штурман и стрелок были спасены", – сообщается в документе.
Несколько исторических документов посвящены подвигу девяти Героев Советского Союза, который был совершен 13 апреля 1944 года в селе Ашаг-Джамин (ныне Геройское). Тогда девять разведчиков на броне танка ворвались на окраину села, которое, как оказалось, было занято отступающим румынским батальоном. В ходе боя орудие танка было выведен из строя, разведчики спешились и стали прикрывать его отход. Машину удалось вывести из-под огня, но разведчики оказались отрезанными от своих войск.
"В течение двух часов они вели неравный бой в окружении, отбив три румынские атаки. На предложения румынского капитана сдаться в плен разведчики отвечали огнем. Израсходовав все боеприпасы, герои-разведчики вступили в рукопашный бой – 20 минут длился неравный бой. Большинство разведчиков имели по несколько ранений и были схвачены", - сообщается в краткой истории 91-го мотоциклетного батальона.
Во время допроса к военнопленным были применены пытки, но никто из них не дал никаких показаний. Ничего не добившись, румыны расстреляли героев на окраине села. Когда после отхода фашистов местные жители собирались похоронить тела, оказалось, что один из них – рядовой Василий Ершов – чудом выжил. Всем девяти бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза, восьмерым из них – посмертно.
Публикация этих документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на прославление подвигов героев Отечества, охрану и защиту исторической правды.
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