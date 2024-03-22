Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
Останки найденного в Героевке под Керчью бойца передали родственникам из Смоленска
12:03 22.03.2024 (обновлено: 12:19 22.03.2024)
© РИА Новости КрымОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В пятницу останки найденного в конце прошлого года в Героевке бойца Михаила Ордова передали родственникам. Трое внучатых племянников прибыли из города-героя Смоленска в город-герой Керчь.
"Мы читали, что поисковики работают. Думали, может быть, и наших найдут. Когда узнали, что наш дедушка нашелся, эмоции передать словами невозможно", - поделилась Галина Петрусева.
© РИА Новости КрымОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
Она добавляет, что у них было мало информации о дедушке. Знали только, что он ушел на фронт и погиб, когда ему был 21 год. Жены, детей у него не было. Брат Галины – подполковник запаса топографической службы ВС РФ Александр Козырев – рассказал, что самим было сложно искать погибшего родственника.
"Это же братская могила. И везде было написано, что без вести пропал в районе Керченского полуострова. Мы понимали, что в Эльтигенскую операцию море поглотило многих", - сказал Александр.
Родственники бойца Михаила Ордова очень благодарны поисковикам, как керченским, так и смоленским, которые приехали помочь забрать останки их дедушки для перезахоронения на родной земле – на воинском кладбище в городе Починке.
"Забираем нашего дедушку с политой кровью керченской земли. И увозим в не менее пропитанную кровью смоленскую землю", - сказали они.
На мероприятии присутствовал командир поискового отряда "Керчь" ПО "Крымский Рубеж" ДОСААФ России по Крыму Виктор Густой, который и нашел останки бойца.
"Для нас всех это праздник: и для родственников, и для поисковиков. Для родственников, потому что они обрели своего предка и забирают его на родную землю. Для нас, поисковиков, потому что, совершая свой труд ежедневно, часто мы находим останки бойцов, но не часто нам удается идентифицировать личность погибших. Михаил Ордов погиб, высаживаясь с моря на берег, и был захоронен. Спустя 80 лет море открыло его", - сказал Виктор Густой.
© РИА Новости КрымОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникам
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Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникам
2 из 8
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникам
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Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникам
4 из 8
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникам
5 из 8
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникам
6 из 8
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОстанки найденного в микрорайоне Героевка бойца Михаила Ордова передают в Керчи внучатым племянникам из Смоленской области
7 из 8
Останки найденного в микрорайоне Героевка бойца Михаила Ордова передают в Керчи внучатым племянникам из Смоленской области
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникам
8 из 8
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
1 из 8
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
2 из 8
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
3 из 8
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
4 из 8
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
5 из 8
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
6 из 8
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
7 из 8
Останки найденного в микрорайоне Героевка бойца Михаила Ордова передают в Керчи внучатым племянникам из Смоленской области
© РИА Новости Крым
8 из 8
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
© РИА Новости Крым
Останки 11 бойцов нашли после мощного шторма поисковики в микрорайоне Героевка под Керчью в начале декабря прошлого года. На этом месте в ночь на 1 ноября 1943 года началась высадка Эльтигенского десанта.
При раскопках также была найдена медаль "За боевые заслуги". Буквально через два дня по ней удалось найти учетную карточку с указанием номера награды, данных воина и даты приказа о награждении. Погибшим героем оказался командир отделения 3-й роты 338-го отдельного инженерного батальона, младший сержант Михаил Ордов. Его воинская специальность – сапер. Родился он в 1922 году в деревне Сверидово Починковского района Смоленской области.
Крымские поисковики связались с коллегами из Смоленской области и на второй день после установления личности бойца нашлись его родственники.
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