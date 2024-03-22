https://crimea.ria.ru/20240322/ostanki-naydennogo-pod-kerchyu-boytsa-peredali-rodstvennikam-1135919969.html

Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам

Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам

В пятницу останки найденного в конце прошлого года в Героевке бойца Михаила Ордова передали родственникам. Трое внучатых племянников прибыли из города-героя... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T12:03

2024-03-22T12:03

2024-03-22T12:19

керчь

крым

поисковые работы

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

керченско-эльтигенская десантная операции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В пятницу останки найденного в конце прошлого года в Героевке бойца Михаила Ордова передали родственникам. Трое внучатых племянников прибыли из города-героя Смоленска в город-герой Керчь.Она добавляет, что у них было мало информации о дедушке. Знали только, что он ушел на фронт и погиб, когда ему был 21 год. Жены, детей у него не было. Брат Галины – подполковник запаса топографической службы ВС РФ Александр Козырев – рассказал, что самим было сложно искать погибшего родственника.Родственники бойца Михаила Ордова очень благодарны поисковикам, как керченским, так и смоленским, которые приехали помочь забрать останки их дедушки для перезахоронения на родной земле – на воинском кладбище в городе Починке."Забираем нашего дедушку с политой кровью керченской земли. И увозим в не менее пропитанную кровью смоленскую землю", - сказали они.На мероприятии присутствовал командир поискового отряда "Керчь" ПО "Крымский Рубеж" ДОСААФ России по Крыму Виктор Густой, который и нашел останки бойца.Останки 11 бойцов нашли после мощного шторма поисковики в микрорайоне Героевка под Керчью в начале декабря прошлого года. На этом месте в ночь на 1 ноября 1943 года началась высадка Эльтигенского десанта. При раскопках также была найдена медаль "За боевые заслуги". Буквально через два дня по ней удалось найти учетную карточку с указанием номера награды, данных воина и даты приказа о награждении. Погибшим героем оказался командир отделения 3-й роты 338-го отдельного инженерного батальона, младший сержант Михаил Ордов. Его воинская специальность – сапер. Родился он в 1922 году в деревне Сверидово Починковского района Смоленской области.Крымские поисковики связались с коллегами из Смоленской области и на второй день после установления личности бойца нашлись его родственники.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойцаОстанки 8 советских бойцов найдены под Керчью после штормаКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев

https://crimea.ria.ru/20230223/poteryannaya-medal-za-boevye-zaslugi-iz-kryma-nachala-svoy-put-v-armeniyu-1127151772.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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