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В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams
В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams - РИА Новости Крым, 04.03.2025
В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams
Две трети переданных США Украине танков Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены российскими военными в зоне спецоперации в течение года. Об этом РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T13:12
2025-03-04T13:12
2025-03-04T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Две трети переданных США Украине танков Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены российскими военными в зоне спецоперации в течение года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.Почти все остальные боевые машины были выведены с линии фронта, уточняют авторы публикации.Издание отмечает, что нестабильные отношения между Киевом и администрацией президента США Дональда Трампа ставят под угрозу будущую военную помощь Украине, а значит, обычное вооружение, на которое американцы потратили миллиарды долларов, поставляя его Украине, теряет свою значимость.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессыНа смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс СШАВ Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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танки abrams, новости, украина, новости сво, поставки западного оружия украине
В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams
Две трети переданных Украине США танков Abrams уничтожены за год в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Две трети переданных США Украине танков Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены российскими военными в зоне спецоперации в течение года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.
"Из 31 высокотехнологичного танка Abrams, который Соединенные Штаты предоставили Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем многие из них были выведены из строя беспилотниками", – сообщает издание.
Почти все остальные боевые машины были выведены с линии фронта, уточняют авторы публикации.
Издание отмечает, что нестабильные отношения между Киевом и администрацией президента США Дональда Трампа ставят под угрозу будущую военную помощь Украине, а значит, обычное вооружение, на которое американцы потратили миллиарды долларов, поставляя его Украине, теряет свою значимость.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил
, что в администрации президента США Дональда Трампа принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам с Россией.
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