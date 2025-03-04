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В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams

В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams - РИА Новости Крым, 04.03.2025

В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams

Две трети переданных США Украине танков Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены российскими военными в зоне спецоперации в течение года. Об этом РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T13:12

2025-03-04T13:12

2025-03-04T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Две трети переданных США Украине танков Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены российскими военными в зоне спецоперации в течение года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.Почти все остальные боевые машины были выведены с линии фронта, уточняют авторы публикации.Издание отмечает, что нестабильные отношения между Киевом и администрацией президента США Дональда Трампа ставят под угрозу будущую военную помощь Украине, а значит, обычное вооружение, на которое американцы потратили миллиарды долларов, поставляя его Украине, теряет свою значимость.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессыНа смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс СШАВ Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танки abrams, новости, украина, новости сво, поставки западного оружия украине