Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250304/v-zone-svo-unichtozheny-dve-treti-peredannykh-ukraine-ssha-tankov-abrams-1144627430.html
В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams
В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams - РИА Новости Крым, 04.03.2025
В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams
Две трети переданных США Украине танков Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены российскими военными в зоне спецоперации в течение года. Об этом РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T13:12
2025-03-04T13:12
танки abrams
новости
украина
новости сво
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136941857_0:93:806:546_1920x0_80_0_0_3337377785ed52315580bbd00969b96a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Две трети переданных США Украине танков Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены российскими военными в зоне спецоперации в течение года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.Почти все остальные боевые машины были выведены с линии фронта, уточняют авторы публикации.Издание отмечает, что нестабильные отношения между Киевом и администрацией президента США Дональда Трампа ставят под угрозу будущую военную помощь Украине, а значит, обычное вооружение, на которое американцы потратили миллиарды долларов, поставляя его Украине, теряет свою значимость.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессыНа смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс СШАВ Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136941857_0:0:806:606_1920x0_80_0_0_07b91c37741ede9ee77f5ba4a580c302.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танки abrams, новости, украина, новости сво, поставки западного оружия украине
В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams

Две трети переданных Украине США танков Abrams уничтожены за год в зоне спецоперации

13:12 04.03.2025
 
© Министерство обороны РФЭвакуация подбитого танка Abrams российскими войсками. Кадр из видео
Эвакуация подбитого танка Abrams российскими войсками. Кадр из видео
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Две трети переданных США Украине танков Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены российскими военными в зоне спецоперации в течение года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.
"Из 31 высокотехнологичного танка Abrams, который Соединенные Штаты предоставили Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем многие из них были выведены из строя беспилотниками", – сообщает издание.
Почти все остальные боевые машины были выведены с линии фронта, уточняют авторы публикации.
Издание отмечает, что нестабильные отношения между Киевом и администрацией президента США Дональда Трампа ставят под угрозу будущую военную помощь Украине, а значит, обычное вооружение, на которое американцы потратили миллиарды долларов, поставляя его Украине, теряет свою значимость.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам с Россией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы
На смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс США
В Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ
 
Танки AbramsНовостиУкраинаНовости СВОПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Новости СВО: Киев теряет боевиков на всех фронтах
13:12В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams
12:52Укусила бездомная собака: в Крыму ребенку выплатили компенсацию 100 тысяч
12:40Как в Кремле оценили приостановку США военной помощи Украине
12:35На Алтае застрелили главу района на выходе из кафе
12:26Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВО
12:17США остановили помощь Украине: в Раде требуют Зеленского "на ковер"
11:48Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки
11:27Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей
11:09Азовское море становится солонее
10:46Глава Симферополя оценил работу коммунальщиков в февральские снегопады
10:27Стало известно о состоянии возвращенных с Украины жителей Курской области
10:00Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
09:56Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту
09:47Впереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе
09:34Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин
09:21В Евпатории слышна стрельба
09:13В аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосу
09:07Торговая война: Китай подал иск в ВТО и ввел пошлины на товары из США
08:43Что угрожает США после скандала Трампа с Зеленским в Белом доме – мнение
Лента новостейМолния