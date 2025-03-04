https://crimea.ria.ru/20250304/kak-v-kremle-otsenili-priostanovku-ssha-voennoy-pomoschi-ukraine-1144642104.html

Как в Кремле оценили приостановку США военной помощи Украине

Как в Кремле оценили приостановку США военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Как в Кремле оценили приостановку США военной помощи Украине

Приостановка военной помощи Украине со стороны Вашингтона, если это соответствует действительности, может сподвигнуть Киев к мирному процессу. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T12:40

2025-03-04T12:40

2025-03-04T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Приостановка военной помощи Украине со стороны Вашингтона, если это соответствует действительности, может сподвигнуть Киев к мирному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля напомнил, что до сих пор США "были главным поставщиком этой войны". И Если Вашингтон приостановит военные поставки Киеву, "это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира", указал Песков.В то же время, по словам пресс-секретаря российского лидера, не исключено, что в этой ситуации Европа может нарастить поставки оружия Украине.Телеканал Fox News ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, что в США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам. Об приостановке военных поставок Киеву со стороны Вашингтона также сообщило агентство Bloomberg. Официального подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока не поступало.Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет вернуться в Белый дом, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что приостановка Соединенными Штатами военной помощи Украине станет серьезным ударом для Киева. По ее словам, сложившаяся ситуация требует "серьезного и честного разговора" украинских властей с обществом, однако Владимир Зеленский не встречается с украинским парламентом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп назвал условие для возобновления переговоров с ЗеленскимНа смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс СШАЗачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дмитрий песков, кремль, россия, поставки западного оружия украине, сша, украина