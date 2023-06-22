Рейтинг@Mail.ru
Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230622/kak-krymskie-poiskoviki-ustanavlivayut-imena-pogibshikh-krasnoarmeytsev-1129562862.html
Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
С начала сезона поисковики из военно-патриотического объединения "Крым-Поиск" нашли тела уже 25-ти солдат Красной Армии, имена троих из них удалось установить... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T15:44
2023-06-22T15:44
крым в истории: секреты, факты, фото
крым в великой отечественной войне
новости крыма
общество
история
николай шевченко
крым-поиск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/16/1129562735_0:0:2612:1469_1920x0_80_0_0_0fbf5204cbd480b2d5150efef7fcdf32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. С начала сезона поисковики из военно-патриотического объединения "Крым-Поиск" нашли тела уже 25-ти солдат Красной Армии, имена троих из них удалось установить. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко."Один из них был идентифицирован по записке, обнаруженной в смертном медальоне. У другого бойца в кармане была обнаружена квитанция с фамилией, именем и отчеством плательщика. С большой долей вероятности, она может дать нам информацию о нем. И у одного из бойцов была фляжка, на крышке которой была написана фамилия", - рассказал Шевченко.Поисковики обратились к архиву Министерства обороны РФ в городе Подольске, который регулярно обновляет электронные базы на своем сайте. Им удалось выяснить, что эта крышка принадлежит одному из бойцов 157-й стрелковой дивизии.Во время пресс-конференции спикеры, журналисты и сотрудники пресс-центра приняли участие во Всероссийской акции "Минута молчания", в рамках которой вся страна 22 июня ровно в 12.15 чтит память погибших в Великой Отечественной войне.Война для крымчан началась 22 июня в 3 часа 15 минут, когда вражеская авиация начала бомбить Севастополь. Первыми жертвами фашистов в мирном городе стали 18 человек, около 200 были ранены. О том, как встречал врагов советский народ, рассказывают уникальные кадры фотоленты РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовойФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилетеКак вошел в историю кордон Красный камень в лесу над Ялтой
https://crimea.ria.ru/20230622/a-fashisty--eto-natsiya-kakaya-krymskiy-poluostrov-v-pervyy-den-voyny-1129485554.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/16/1129562735_0:0:2612:1959_1920x0_80_0_0_ddb8dfb6069e96442a2f69bcda6dd803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, новости крыма, общество, история, николай шевченко, крым-поиск
Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев

С начала сезона крымские поисковики нашли 25 погибших красноармейцев

15:44 22.06.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. С начала сезона поисковики из военно-патриотического объединения "Крым-Поиск" нашли тела уже 25-ти солдат Красной Армии, имена троих из них удалось установить. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.
"Один из них был идентифицирован по записке, обнаруженной в смертном медальоне. У другого бойца в кармане была обнаружена квитанция с фамилией, именем и отчеством плательщика. С большой долей вероятности, она может дать нам информацию о нем. И у одного из бойцов была фляжка, на крышке которой была написана фамилия", - рассказал Шевченко.
Поисковики обратились к архиву Министерства обороны РФ в городе Подольске, который регулярно обновляет электронные базы на своем сайте. Им удалось выяснить, что эта крышка принадлежит одному из бойцов 157-й стрелковой дивизии.
"По одному донесению, он числится пропавшим без вести, по другому – погибшим в районе села Пропач Ленинского района Республики Крым, ныне это село Ячменное. Собственно говоря, там они и были найдены. Еще будет проводиться проверка, но предварительная информация уже получена вот таким образом", - поделился Николай Шевченко.
Во время пресс-конференции спикеры, журналисты и сотрудники пресс-центра приняли участие во Всероссийской акции "Минута молчания", в рамках которой вся страна 22 июня ровно в 12.15 чтит память погибших в Великой Отечественной войне.
Война для крымчан началась 22 июня в 3 часа 15 минут, когда вражеская авиация начала бомбить Севастополь. Первыми жертвами фашистов в мирном городе стали 18 человек, около 200 были ранены. О том, как встречал врагов советский народ, рассказывают уникальные кадры фотоленты РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовой
Фронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилете
Как вошел в историю кордон Красный камень в лесу над Ялтой
Бойцы истребительного батальона, Большая Алушта
07:59Эксклюзивы РИА Новости Крым
"А фашисты — это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны
Крым в истории: секреты, факты, фотоКрым в Великой Отечественной войнеНовости КрымаОбществоИсторияНиколай ШевченкоКрым-Поиск
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Обстрелы ВСУ Курской области: повреждено здание сельхозпредприятия
17:01Поиски исчезнувшего батискафа "Титан" в Атлантике: что известно
16:35В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать
16:01Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭС
15:44Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
15:28Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техники
14:41Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВО
14:28Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди
14:27Группировка сил "Днепр" разгромила позиции ВСУ на Херсонщине
14:14ВСУ потерпели провал на четырех направлениях
14:02Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков
13:53ВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине
13:2773 прилета и взрывчатка с дронов - что происходит в Белгородской области
13:13Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России
13:12Ректор КФУ отправлен в отставку
13:08Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу
13:06Автокредит в Крыму: удобно, выгодно, без обмана
12:52Запад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВО
12:28Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступления
12:19Шойгу: ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой
Лента новостейМолния