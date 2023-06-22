https://crimea.ria.ru/20230622/kak-krymskie-poiskoviki-ustanavlivayut-imena-pogibshikh-krasnoarmeytsev-1129562862.html
Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
С начала сезона поисковики из военно-патриотического объединения "Крым-Поиск" нашли тела уже 25-ти солдат Красной Армии, имена троих из них удалось установить... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T15:44
2023-06-22T15:44
2023-06-22T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. С начала сезона поисковики из военно-патриотического объединения "Крым-Поиск" нашли тела уже 25-ти солдат Красной Армии, имена троих из них удалось установить. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко."Один из них был идентифицирован по записке, обнаруженной в смертном медальоне. У другого бойца в кармане была обнаружена квитанция с фамилией, именем и отчеством плательщика. С большой долей вероятности, она может дать нам информацию о нем. И у одного из бойцов была фляжка, на крышке которой была написана фамилия", - рассказал Шевченко.Поисковики обратились к архиву Министерства обороны РФ в городе Подольске, который регулярно обновляет электронные базы на своем сайте. Им удалось выяснить, что эта крышка принадлежит одному из бойцов 157-й стрелковой дивизии.Во время пресс-конференции спикеры, журналисты и сотрудники пресс-центра приняли участие во Всероссийской акции "Минута молчания", в рамках которой вся страна 22 июня ровно в 12.15 чтит память погибших в Великой Отечественной войне.Война для крымчан началась 22 июня в 3 часа 15 минут, когда вражеская авиация начала бомбить Севастополь. Первыми жертвами фашистов в мирном городе стали 18 человек, около 200 были ранены. О том, как встречал врагов советский народ, рассказывают уникальные кадры фотоленты РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовойФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилетеКак вошел в историю кордон Красный камень в лесу над Ялтой
https://crimea.ria.ru/20230622/a-fashisty--eto-natsiya-kakaya-krymskiy-poluostrov-v-pervyy-den-voyny-1129485554.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, новости крыма, общество, история, николай шевченко, крым-поиск
Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
С начала сезона крымские поисковики нашли 25 погибших красноармейцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. С начала сезона поисковики из военно-патриотического объединения "Крым-Поиск" нашли тела уже 25-ти солдат Красной Армии, имена троих из них удалось установить. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.
"Один из них был идентифицирован по записке, обнаруженной в смертном медальоне. У другого бойца в кармане была обнаружена квитанция с фамилией, именем и отчеством плательщика. С большой долей вероятности, она может дать нам информацию о нем. И у одного из бойцов была фляжка, на крышке которой была написана фамилия", - рассказал Шевченко.
Поисковики обратились к архиву Министерства обороны РФ в городе Подольске, который регулярно обновляет электронные базы на своем сайте. Им удалось выяснить, что эта крышка принадлежит одному из бойцов 157-й стрелковой дивизии.
"По одному донесению, он числится пропавшим без вести, по другому – погибшим в районе села Пропач Ленинского района Республики Крым, ныне это село Ячменное. Собственно говоря, там они и были найдены. Еще будет проводиться проверка, но предварительная информация уже получена вот таким образом", - поделился Николай Шевченко.
Во время пресс-конференции спикеры, журналисты и сотрудники пресс-центра приняли участие во Всероссийской акции "Минута молчания", в рамках которой вся страна 22 июня ровно в 12.15 чтит память погибших в Великой Отечественной войне.
Война для крымчан началась 22 июня
в 3 часа 15 минут, когда вражеская авиация начала бомбить Севастополь. Первыми жертвами фашистов в мирном городе стали 18 человек, около 200 были ранены. О том, как встречал врагов советский народ, рассказывают уникальные кадры фотоленты
РИА Новости Крым.
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