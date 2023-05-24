https://crimea.ria.ru/20230524/frontovye-fei-svo-glazami-zhenschiny-v-bronezhilete-1128934129.html

Фронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилете

Фронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилете - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Фронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилете

РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T19:03

2023-05-24T19:03

2023-05-24T20:59

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"крымские феи"

волонтеры крыма

сво

общество

вооруженные силы россии

события в донбассе

татьяна савицкая

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помощь бойцам сво

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На блокпостах их уже хорошо знают. Заглядывают в кабину: "А, феи! Пролетайте". Иногда просят: привезите нам в следующий раз молоток–топор–плоскогубцы–рукавицы–какую-нибудь железяку для машины, нам срочно нужно. Или так: вот вы были там-то, а можете еще поехать туда-то? Там ребятам тоже очень надо.И "феи" опять загружают доверху машину и едут на две-три недели в разрушенные боевыми действиями села и города, в больницы, оставшиеся без окон и дверей, в окопы к солдатам. Не на самый передок, конечно, но пули над ухом иногда свистят. Так что каска и бронежилет для них – это не просто, чтобы фоточку в нельзяграм запостить. Это – чтобы выжить.Девять лет назад их мир раскололся на "здесь" и "там". Здесь – дом, муж, дети, внуки, работа, выходные на даче, любимые сериалы вечерком, изредка – красивое платье и каблучки.А ТАМ надо быть человеком и помогать. Это если коротко.Уже девятый год "Крымские феи" возят гуманитарную помощь в зону боевых действий и видят ужасы войны своими глазами.Крым - ДонбассуОна стала помогать бойцам в 2014 году, когда на фронт, тогда еще в Славянск и Краматорск, ушли ее "деточки" – казачья рота специального назначения под командованием атамана Вадима Иловченко. В ряды казаков Татьяна Савицкая вступила в феврале того же года. Крымчане тогда ожидали неминуемой войны и создавали отряды самообороны, и ей как женщине поручили заведовать хозяйственной частью. А когда на Донбассе уже вовсю заполыхало, стало понятно, что своих надо поддерживать.- Как возникло название "Крымские феи"?- Нас так назвал комбат с позывным "Мексиканец", когда мы ему отбойный молоток привезли. Это было в Зайцево под Донецком в 2015 году, когда там шли бои. Наши там не могли окопаться, грунт очень сложный был. Он этому молотку, как ребенок, обрадовался. "Ну, вы просто феи", говорит. С тех пор и пошло.Они приезжают в критические точки, куда большинство волонтеров не рискуют ехать. Татьяне запомнился поселок Коммунар под Донецком, где 18 дней стояли пьяные украинские нацбатовцы."Они там творили такой беспредел, что, когда мы это все слушали, даже плакать не могли. До нас просто не доходило, как это может быть, как люди могут делать такое с людьми? Они там собрали детей от 2 до 6 лет, загнали их в подвал, надели на них бронежилеты – а бронежилеты очень тяжелые, я-то знаю. Пьяный обкуренный нацист вытащил из гранаты чеку и заставил детей прыгать. "Стрыбайте, щас вси до бога пойдете", говорит. И дети прыгали"."Слишком страшно"Татьяна вспоминает "своих" бабушек в поселке Трудовское на окраине Донецка, где находятся шахты. Тогда через поселок проходила линия фронта, но в нем оставались жители – 18 пенсионерок, которым было некуда уехать."Марья Ивановна была самая пожилая из них, ей было тогда 82 года. Я все время ее хотела забрать к себе, говорю, поехали ко мне в Крым, а она мне – нет, я фашистов пережила и этих тоже переживу. Так она и умерла в бомбоубежище …"Террикон возле этого поселка – гигантская насыпь, образованная отвалами из шахты. Для местных – очень страшное место. В XXI веке, в цивилизованной (вроде бы) стране, официально зарегистрированная фирма организовывала для своих клиентов охоту на этом терриконе. Они охотились на людей.- Здесь устраивали сафари. Со всего мира приезжали… в общем, я не знаю, как назвать этих людей. Они охотились на наших сограждан и получали за это деньги. Подстрелить военного у них стоило 70 долларов, гражданского - 30, а ребенка - 15 долларов. Это ни для кого не секрет, что была фирма со штаб-квартирой в Днепропетровске, они устраивали такие развлечения для "туристов".- А почему об этом никто не пишет, если это ни для кого не секрет?- Не знаю. Но для меня есть такие вещи, о которых я никогда не буду рассказывать.- Почему?- Потому что слишком страшно.Зачем нужен бронежилетНа дороге в донецком прифронтовом поселке Зайцево однажды лопнуло колесо. Ну мало ли что бывает, починили и поехали дальше. "Я с этим колесом еще полгода проездила", вспоминает Татьяна.- И вот поехали мы как-то с мужем отдыхать в Судак, и спустило у нас опять это колесо. Заехали на шиномонтаж, муж занялся ремонтом, я сижу кофе пью. Вдруг приносит он мне снайперскую пулю и говорит: мать, ты где ее поймала? А я же ему не рассказывала, где езжу!- А если бы рассказала, не пустил бы?- Однозначно. Но сейчас мы уже вместе этим занимаемся, он тоже с тех пор втянулся.- Вы там надеваете бронежилет, каску?- Если это где-то близко, Геническ, например, то нет. А вот если туда подальше – Каховка, Донецк, Васильевка, то там да, нужно надевать. Там прилеты бывают, снайперы работают, дроны летают, ДРГ украинские прорываются периодически. Мы за это время уже научились отличать вылет от прилета. Ребята говорят, если это выход – тогда очень громко, ты приседаешь, но тебе не страшно. А если вход, когда к нам летит, то звук не такой, но это уже страшно до жути. Надо искать быстрее место, куда упасть.Девочки на розовых пони"У меня две прекрасных, моих любимых девчулечки", влюбленно рассказывает Таня. То есть "Крымских фей" – всего три. Они чередуются: две обычно в пути, одна – дома, собирает все необходимое по заявкам и готовит отправку. Работают только адресно, из рук в руки. Так и познакомились, собирая вместе посылки для бойцов и гражданских, живущих "за ленточкой"."Юля привозила мне огромнейшие коробки с лекарствами и говорила: это моему папе. Сначала две коробки привезла, потом еще и еще. Ну, думаю, мало ли, может бизнес какой. Спросила. Оказалось – она за свой счет покупала эти лекарства и переправляла папе своему в Геническ, а он там все это бесплатно людям раздавал. Там медикаментов не хватает очень".Вторая фея – Виктория – тоже собрала посылку и очень ждала, когда ее отправят. Но отправлять, кроме ее передачи, было нечего. И тогда Вика собрала деньги среди сотрудников фирмы, где работает, сама закупила продукты, приехала и сказала: я буду вам помогать."Знаешь, они такие замечательные. Я более жесткая, злая. А они действительно феи, такие, знаешь, на розовом пони, с широко распахнутыми глазами, всегда готовые помочь. Они часто на меня обижаются, потому что я заявки уже начинаю сортировать. А они готовы все отдать и всем помочь, при том, что у них у самих дети маленькие".Сортировать заявки все-таки приходится, потому что люди разные. Бывают странные запросы, от противозачаточных кремов до "привезите мне двадцать бутылок боржоми". Это в тот момент, когда у других людей есть нечего."Был такой случай: мы собрали посылку, передали, но в пути пачка порошка разорвалась. Женщина взяла пакет, не сказала ни спасибо, ни до свидания, и потом нам прилетело от нее в чат, "вы у меня порошок отсыпали". Ну что тут скажешь? Мы посмеялись".Таня говорит честно: у всех "там" не спросишь, чьи вы, братцы, будете. Любите вы русских или нет. Есть такие, которые берут пакеты с продуктами и тут же плюют в спину. Но намного больше хороших людей, которым действительно нужна помощь.Одной замечательной семье из Херсона "феи" помогали с паспортами и продуктами. Сейчас они переехали в Краснодар и в свою очередь тоже стараются помочь: приезжают в гости, помогают наводить порядок на складе, раскладывать и упаковывать вещи, медикаменты."Это такая замечательная семья, мы уже как родные", - говорит Татьяна.В эту работу постепенно втянулись мужья, дети и даже внуки, волонтерство стало семейным подрядом. Кроме трех "официальных" фей, немножко волшебницами становятся сейчас многие женщины, которые готовят для солдат домашнюю консервацию, вяжут носки, пекут пирожки, шьют носилки и палатки, в общем, помогают чем только могут.Бабушка, ты самая главная фея!У Тани "за ленточкой" был сын, который сейчас вернулся в Крым после болезни, но снова собирается в свою часть, к своим ребятам. Рассказывать об этом она не хочет: сын запретил."Он служил срочную в украинской армии. Потом был на контракте, а когда в четырнадцатом году у нас это все началось, он из украинской армии сразу уволился. Ему предлагали в Киев перевестись, но он сказал: у меня мать с российскими флагами на площади стоит, и я тоже Крым не брошу. По военной специальности он гранатометчик, а в мирной жизни работал поваром. Ушел на СВО добровольцем. Я не хочу об этом много говорить, потому что сын этого не любит".Зато о внуках Таня говорит с удовольствием. Их у нее двое: старшему 12, младшей 10. У девочки наклейки фей повсюду. А когда в школе им предложили написать про героев СВО, она написала сочинение про свою бабушку.- А почему не про папу, он ведь воевал?- Я не знаю, почему. Она сказала, что пап сейчас много воюет, а бабушек мало ездит, - смеется Татьяна. – Но мне было очень приятно.Как любая бабушка, она любит заниматься внуками и с удовольствием печет для них пирожки. У Савицких большое хозяйство: огород и целый птичий двор. Кроме того, что собирают люди, главная "фея" возит на передовую домашние овощи и тушенку собственного приготовления.- Это вообще-то солдатам не нужно, им там все привозят. Но тушенка на сто процентов из своего мяса, а им же тоже хочется. Когда туда едем, Юля часто булочки печет. Я готовила раньше большой казан с пловом, закутывала его и везла. Ребятам это приятно, им там домашнего тепла очень не хватает. Они нас уже ждут.Хотелось бы ездить почаще, говорит Татьяна. Но вот сейчас уже вторую неделю приходится ждать, когда придет заказанный бойцами прибор. Чаще всего просят дроны, экипировку или какие-нибудь детали. Это не значит, что их не хватает, просто волонтеры привозят быстрее. Такая сейчас работа у фей – прилетать на своей "ГазЕЛи" по фронтовым дорогам туда, где они нужнее всего.Читайте также на РИА Новости Крым:"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстреламиИз Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке"Бегите, вас накроет": Истории беженцев из Украины в Крыму

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https://crimea.ria.ru/20221212/kak-na-tikhom-fronte-v-sevastopole-vyazhut-maskirovku-dlya-boytsov-svo-1125820149.html

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