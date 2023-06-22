Первые дни Великой Отечественной войны: как СССР встретил фашистов
На рассвете 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Армия и население СССР не были к этому готовы: в первый же день было уничтожено 1,2 тыс советских самолетов, свыше 800 из них — на аэродромах. Первой бомбардировке подверглась главная база Черноморского флота — Севастополь.
Кадры первых военных дней смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНемецкая авиация бомбит советские города. Германия без объявления войны атаковала СССР.
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Немецкая авиация бомбит советские города. Германия без объявления войны атаковала СССР.
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Армия и люди не были к этому готовы.
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Семья уходит из родного дома.
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Жители Одессы читают свежие газеты.
© РИА Новости . Georgy Zelma / Перейти в фотобанкМедсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом 22 июня 1941 года.
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Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом 22 июня 1941 года.
© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкБойцы в казарме Н-ского полка им. Ворошилова в Москве обучаются перед отправкой на фронт. Август 1941 год.
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Бойцы в казарме Н-ского полка им. Ворошилова в Москве обучаются перед отправкой на фронт. Август 1941 год.
© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкНемецкие войска встретили упорное сопротивление. На фото: выпускники Военной Академии им. Сталина в Москве, июнь 1941 года.
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Немецкие войска встретили упорное сопротивление. На фото: выпускники Военной Академии им. Сталина в Москве, июнь 1941 года.
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Новобранцы уходят на фронт 23 июня 1941 года.
© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкЛучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы.
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Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы.
© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкДети на улицах российской столицы в первые дни войны.
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Дети на улицах российской столицы в первые дни войны.
© РИА Новости . V. Loginovich / Перейти в фотобанкУже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.
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Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.
© РИА Новости . Sergey Korshunov / Перейти в фотобанкСбитый советскими зенитчиками немецкий истребитель в подмосковном лесу.
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Сбитый советскими зенитчиками немецкий истребитель в подмосковном лесу.
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Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.
© РИА Новости . Yakov Khalip / Перейти в фотобанкРазведчица Катя из Одессы беседует с бойцами. Район Красный Дальник.
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Разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами. Район Красный Дальник.
© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкКолонным советских бойцов движутся на фронт 23 июня 1941 года.
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Колонным советских бойцов движутся на фронт 23 июня 1941 года.