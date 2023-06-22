https://crimea.ria.ru/20230622/Pervye-dni-Velikoy-Otechestvennoy-voyny-kak-SSSR-vstretil-fashistov_-1116886135.html

Первые дни Великой Отечественной войны: как СССР встретил фашистов

Первые дни Великой Отечественной войны: как СССР встретил фашистов - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Первые дни Великой Отечественной войны: как СССР встретил фашистов

На рассвете 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Армия и население СССР не были к этому готовы: в первый... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T11:26

2023-06-22T11:26

2023-06-22T11:26

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На рассвете 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Армия и население СССР не были к этому готовы: в первый же день было уничтожено 1,2 тыс советских самолетов, свыше 800 из них — на аэродромах. Первой бомбардировке подверглась главная база Черноморского флота — Севастополь. Кадры первых военных дней смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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