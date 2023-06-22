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Первые дни Великой Отечественной войны: как СССР встретил фашистов - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Первые дни Великой Отечественной войны: как СССР встретил фашистов
Первые дни Великой Отечественной войны: как СССР встретил фашистов - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Первые дни Великой Отечественной войны: как СССР встретил фашистов
На рассвете 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Армия и население СССР не были к этому готовы: в первый... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T11:26
2023-06-22T11:26
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На рассвете 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Армия и население СССР не были к этому готовы: в первый же день было уничтожено 1,2 тыс советских самолетов, свыше 800 из них — на аэродромах. Первой бомбардировке подверглась главная база Черноморского флота — Севастополь. Кадры первых военных дней смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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визуал, общество, новости, крым, великая отечественная война, вторая мировая война, крым в великой отечественной войне, фото

Первые дни Великой Отечественной войны: как СССР встретил фашистов

11:26 22.06.2023
 
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На рассвете 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Армия и население СССР не были к этому готовы: в первый же день было уничтожено 1,2 тыс советских самолетов, свыше 800 из них — на аэродромах. Первой бомбардировке подверглась главная база Черноморского флота — Севастополь.
Кадры первых военных дней смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНемецкая авиация бомбит советские города. Германия без объявления войны атаковала СССР.
22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
1 из 15
Немецкая авиация бомбит советские города. Германия без объявления войны атаковала СССР.
© РИА Новости
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© РИА Новости . Kazimir Loshko / Перейти в фотобанкАрмия и люди не были к этому готовы.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 июня 1941 года в Киеве
2 из 15
Армия и люди не были к этому готовы.
© РИА Новости . Kazimir Loshko
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© РИА Новости . Yakov Khalip / Перейти в фотобанкСемья уходит из родного дома.
Семья уходит из родного дома, июль 1941 года
3 из 15
Семья уходит из родного дома.
© РИА Новости . Yakov Khalip
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© РИА Новости . Georgy Zelma / Перейти в фотобанкЖители Одессы читают свежие газеты.
Одесситы читают свежие газеты во время войны
4 из 15
Жители Одессы читают свежие газеты.
© РИА Новости . Georgy Zelma
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© РИА Новости . Georgy Zelma / Перейти в фотобанкМедсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом 22 июня 1941 года.
Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом
5 из 15
Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом 22 июня 1941 года.
© РИА Новости . Georgy Zelma
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© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкБойцы в казарме Н-ского полка им. Ворошилова в Москве обучаются перед отправкой на фронт. Август 1941 год.
Обучение бойцов перед отправкой на фронт
6 из 15
Бойцы в казарме Н-ского полка им. Ворошилова в Москве обучаются перед отправкой на фронт. Август 1941 год.
© РИА Новости . Anatoliy Garanin
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© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкНемецкие войска встретили упорное сопротивление. На фото: выпускники Военной Академии им. Сталина в Москве, июнь 1941 года.
Выпускники Военной Академии им. Сталина
7 из 15
Немецкие войска встретили упорное сопротивление. На фото: выпускники Военной Академии им. Сталина в Москве, июнь 1941 года.
© РИА Новости . Anatoliy Garanin
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© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкНовобранцы уходят на фронт 23 июня 1941 года.
Новобранцы во время мобилизации в Москве, 23 июня 1941 года
8 из 15
Новобранцы уходят на фронт 23 июня 1941 года.
© РИА Новости . Anatoliy Garanin
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© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкЛучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы.
Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы
9 из 15
Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы.
© РИА Новости . Anatoliy Garanin
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкДети на улицах российской столицы в первые дни войны.
Дети на улицах Москвы, 23 июня 1941 год.
10 из 15
Дети на улицах российской столицы в первые дни войны.
© РИА Новости . Anatoliy Garanin
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© РИА Новости . V. Loginovich / Перейти в фотобанкУже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.
Зенитчики обороняют небо столицы
11 из 15
Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.
© РИА Новости . V. Loginovich
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© РИА Новости . Sergey Korshunov / Перейти в фотобанкСбитый советскими зенитчиками немецкий истребитель в подмосковном лесу.
Сбитый советскими зенитчиками немецкий истребитель в подмосковном лесу
12 из 15
Сбитый советскими зенитчиками немецкий истребитель в подмосковном лесу.
© РИА Новости . Sergey Korshunov
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.
Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе, июнь 1941 год
13 из 15
Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.
© РИА Новости
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© РИА Новости . Yakov Khalip / Перейти в фотобанкРазведчица Катя из Одессы беседует с бойцами. Район Красный Дальник.
Разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами в районе Красный Дальник вр время Великой Отечественной войны, июль 1941 год
14 из 15
Разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами. Район Красный Дальник.
© РИА Новости . Yakov Khalip
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© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкКолонным советских бойцов движутся на фронт 23 июня 1941 года.
Колонны бойцов движутся на фронт из Москвы, 23 июня 1941 года
15 из 15
Колонным советских бойцов движутся на фронт 23 июня 1941 года.
© РИА Новости . Anatoliy Garanin
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