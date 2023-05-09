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Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовой

Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовой - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовой

Они лучше всех понимают, что чувствует солдат на передовой, и знают, чего им лучше всего пожелать: чтобы вовремя подвозили боеприпасы и горячий обед, чтобы ноги РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T18:33

2023-05-09T18:33

2023-05-09T18:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Они лучше всех понимают, что чувствует солдат на передовой, и знают, чего им лучше всего пожелать: чтобы вовремя подвозили боеприпасы и горячий обед, чтобы ноги были в тепле, оружие в исправности, друзья – рядом. Ну и, конечно, победы. И вернуться домой живыми."Там все просто: уничтожить врага, защитить товарища"Майор запаса Андрей Каширный – ветеран второй Чеченской войны. Это теперь так говорят, а тогда это официально называлось – КТО, контртеррористическая операция. Служил в спецназе МВД, участвовал в штурме Грозного в 1999 году. Воевал за "Волчьи ворота" - вход в Аргунское ущелье, где в то время находилось около трех тысяч боевиков. Они приготовились к затяжным оборонительным боям, чтобы не допустить продвижения российских войск. Эта схватка длилась несколько дней и унесла десятки жизней.Четыре года в Чечне майор Каширный описывает коротко: "Когда выходили боевики, мы их там гоняли по горам". Он неразговорчив, но грудь в орденах, и это говорит о многом. Обмолвился, что особенно гордится медалью "За отвагу" - потому что такая же была у его деда, ветерана Великой Отечественной.То, что сейчас происходит на Украине, - это намного серьезнее и сложнее чеченских войн, говорит он. Там они воевали с разрозненными бандами, которых хотя и поддерживали Штаты, но как-то еще робко и стыдливо:"В Чечне было завуалировано, что кто-то этих боевиков спонсирует. Ну было у них там пару БТРов, скажем, ну и все. А сейчас мы воюем уже с армией, которую, не стесняясь, спонсируют все западные страны".Ребятам на передовой майор Каширный желает, конечно же, скорейшей победы."Прежде всего, чтобы вернулись домой живыми и здоровыми, потому что их ждут матери, жены, дети. Это самое главное. А на позициях – удачи, и чтоб они ощущали всегда нашу поддержку и знали, ради чего они воюют"."Пацаны, всех помню! Без слов больше…"У него на груди – тельняшка. Старший прапорщик в запасе Владимир Березин служил срочную в Афганистане, потом пять лет – на Черноморском флоте боцманом, сначала на ПМ-56 – это плавучая мастерская, потом на ракетном катере. И почти 16 лет – в морской пехоте.Он "сириец" со стажем: служил в порту Тартус, а спустя несколько лет – в составе 810-й бригады морской пехоты на авиабазе Хмеймим.В Тартусе располагается единственный за пределами бывшего СССР пункт материально-технического обслуживания военных судов России. Он был построен еще в семидесятых годах прошлого века, и с 2015 года через порт Тартус ведется основное снабжение российской военной группировки в Сирии.Во время боевых действий в САР Владимир Березин был старшиной роты ДШБ, то есть десантно-штурмовой бригады."Старшина – это играющий тренер. Воюет рота, воюет и старшина", - шутит он.И в Афгане, и в Сирии Владимиру придавали сил его родные. Один прадед старшины Березина погиб в сорок первом под Смоленском, второй – в сорок третьем под Харьковом. Бабушка служила зенитчицей, видела Жукова и дошла до Берлина.Ветеран Великой Отечественной войны Раиса Федоровна Толстых после войны восстанавливала Севастополь. Вышла замуж, родила сына, дождалась внуков, правнуков и скончалась в возрасте 96 лет. Крепкой закалки был человек, вспоминает ее внук – тоже солдат, участник двух кровопролитных войн:Сейчас, говорит прапорщик в запасе Березин, мы снова воюем с фашизмом, который поднял голову на Украине."Плохо то, что фактически у себя бьем, на своей территории. И плохо то, что свои стали фашистами", - говорит он с горечью.С Днем Победы Владимир Березин поздравляет не только всех, кто сейчас на фронте, но в первую очередь свою родную 810-ю гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты. Она сейчас там, "за ленточкой"."Товарищи офицеры, сержанты, прапорщики, ребята! Поздравляю вас с 9 мая. Желаю, чтобы вовремя был подвоз боеприпасов, пищи. Мы вас очень ждем. Возвращайтесь живыми! Особенно моя 810-я. Пацаны, всех помню! Без слов больше…"Читайте также на РИА Новости Крым:9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская ЧаплынкаДень Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом годуПятеро волонтеров из Крыма станут "послами Победы"

https://crimea.ria.ru/20230331/ot-artillerii-ne-skrytsya-tri-istorii-o-chude-iz-zony-svo-1127881986.html

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Старший прапорщик в запасе, участник боевых действий в Афганистане и в Сирии Владимир Березин Старший прапорщик в запасе, участник боевых действий в Афганистане и в Сирии Владимир Березин 2023-05-09T18:33 true PT0M47S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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