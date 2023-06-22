https://crimea.ria.ru/20230622/god-sorok-pervyy-nachalo-iyunya-istoriya-pervykh-vzryvov-v-sevastopole-1129549539.html

"Год сорок первый, начало июня…" История первых взрывов в Севастополе

"Год сорок первый, начало июня…" История первых взрывов в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.06.2023

"Год сорок первый, начало июня…" История первых взрывов в Севастополе

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа…" - так в первую же неделю войны с легкой руки поэта Бориса Ковынева стала звучать всенародно любимая песня "Синий... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T12:18

2023-06-22T12:18

2023-06-22T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. "Двадцать второго июня, ровно в четыре часа…" - так в первую же неделю войны с легкой руки поэта Бориса Ковынева стала звучать всенародно любимая песня "Синий платочек". Около 4 часов утра фашисты действительно бомбили Киев. Но первые бомбы Великой Отечественной, как утверждают историки, упали в Севастополе почти на час раньше, в 3.13. Точнее, это были донные контактные мины: задачей вражеской авиации было уничтожить фарватер и запереть в бухте корабли Черноморского флота. Сброшенная с самолетов смерть медленно опускалась на парашютах, в воде крепления отстегивались, заряд опускался на дно и происходил взрыв.При соприкосновении с землей донная мина взрывалась сразу. Первый такой взрыв в городе прогремел на улице Подгорной. Было разрушено три жилых дома, погибло 18 мирных жителей и около двухсот человек было ранено.За годы войны жертв, конечно, было немало. Севастопольцам предстояло выстоять во время второй героической обороны города, пережить оккупацию и затем битву за освобождение. Улицу Подгорную после Победы назовут именем героя, погибшего в Севастополе 1 марта 1942 года, Константина Павловича Нефедова.Но мирные граждане, погибшие в первую ночь войны, стали, пожалуй, самой горькой утратой. И лучше всего об этом говорит памятник на Севастопольском кладбище с трагической надписью:"Мать Александра Белова. Дочь Варвара Соколова. Внучка Леночка. Погибшие от вражеской бомбы 22 июня 1941 года".Взрыв на Приморском бульвареОб этой трагедии лучше всего рассказывает вот это архивное фото. Оно сделано в 1944 году, сразу после освобождения города. Трудно поверить, что именно так после войны выглядел нынешний памятник архитектуры - здание современного Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского."Вы знаете, что Севастополь фашисты стали бомбить первым, 22 июня у нас здесь, прямо на здание нашей биостанции, упала бомба. И вскоре во время бомбардировки на подступах к зданию погибла наша старейшая сотрудница Лидия Якубова, работавшая с 1907 года – известный зоолог, доктор наук, которая была научным куратором Аквариума", – рассказывает нам руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук, заслуженный эколог Российской Федерации Наталия Мильчакова.Южное крыло здания, пристроенное в 1912 году, было полностью разрушено. Перекрытия в нем были деревянные, они рухнули и погребли под собой все ценнейшие коллекции музея, которые были собраны с момента основания Севастопольской биологической станции – так в то время назывался институт. Эта трагедия уничтожила уникальную морскую библиотеку.История строительства, разрушения и затем фактически возрождения из пепла здания Севастопольской биологической станции очень тесно вплетена в судьбу самого города русской славы.Как было построено это здание23 августа 1869 года маститые русские ученые-естествоиспытатели, собравшиеся на второй всероссийский съезд, слушали молодого, очень худого и загорелого в странствиях юношу – некоего Миклухо-Маклая, никому тогда не известного. Он говорил о том, что путешественники-натуралисты, приезжая на море или океан для его изучения, принуждены львиную долю своих средств и времени тратить на поиски жилья, помещения для лаборатории, покупку рабочих инструментов, лабораторной посуды, литературы, плавучих средств и так далее. И как бы хорошо было, продолжал студент, чтобы на некоторых морях Российской империи были основаны зоологические станции, куда любой желающий исследователь мог бы приехать и найти сразу все необходимое для работы. Далее этот почти мальчик, которому было от роду чуть более двадцати лет, рассказал о том, что такая станция была создана им вместе с доктором Антоном Дорном в Мессине на острове Сицилия в Средиземном море, и что эта станция очень хорошо показала себя в работе.Идея молодого коллеги русским естествоиспытателям показалась интересной, и ее поддержали. Так в 1871 году в Севастополе на средства, собранные по подписке среди ученых, участников съезда, была основана биологическая станция – первая в России и пятая на всем земном шаре. Ее первым официальным руководителем на общественных началах стал всемирно известный ученый, академик А.О. Ковалевский.Первоначально Севастопольская биологическая станция (СБС) ютилась на убогих съемных квартирах на окраинах города. Собственное здание ученые получили лишь в 1898 году – оно было построено на Приморском бульваре спустя более двадцати лет после основания. Проектировал его А. М. Вейзен – главный архитектор Севастополя."Для Севастополя это здание сыграло огромную роль. На тот момент красивее нас, нашего здания, выполненного в стиле французского ренессанса, в городе не было, - с гордостью восклицает наша собеседница. - Вот это красивейшее белокаменное, из инкерманского камня здание стало, все это признали, украшением морского фасада Севастополя. Оно является таковым и до сих пор".В 1912 году по инициативе выдающегося ученого-гидробиолога Сергея Алексеевича Зернова к зданию было пристроено левое крыло в три окна, с сохранением общего архитектурного стиля. В нем разместили музей, коллекция которого создавалась учеными на протяжении многих лет. Именно это крыло с деревянными перекрытиями было разрушено взрывом в 1941 году.Кто разрушил – тот и восстановилПосле Победы в 1945 году Севастополь был внесен в список 15 наиболее разрушенных городов Советского Союза. Дочь сотрудника биостанции, выдающегося ученого-гидробиолога, академика С. А. Зернова - известный в СССР художник-монументалист Екатерина Зернова после войны вернулась в родной город, чтобы воплотить на полотнах его боевые раны. В своих воспоминаниях она пишет, что не смогла найти жилья – весь город лежал в руинах. Профессор Владимир Алексеевич Водяницкий, назначенный после войны директором станции, разрешил ей поселиться в подвалах СБС.Севастопольская биологическая станция фактически была уничтожена. Первый предварительный "Акт о зверствах и разрушениях немецко-фашистских захватчиков в северном районе г. Севастополя" был составлен спустя всего шесть дней после освобождения города, 14 мая 1944 года. Третьим пунктом в документе значится:"Научно-биологическая станция Академии Наук СССР с ее прекрасным аквариумом, ценной библиотекой и лабораториями сожжена".Старший научный сотрудник Мина Айзиковна Долгопольская, после освобождения города некоторое время исполнявшая обязанности директора станции, в своих воспоминаниях так описывала возвращение в Альма-матер:"На месте прекрасного здания станции только часть внешних стен, внутри – гора камня и пепла. Едва различимый обугленный заглавный листок определителя нематод Филипьева напоминает о бывшей уникальной библиотеке. Часть сотрудников станции, среди них старейшие работники – Лидия Ивановна Якубова, Кондрат Григорьевич Седов… погибли. Никогда не забыть этого, никогда не простить виновников всех ужасов войны!"Сразу после освобождения города в 1944 году в городской администрации здание биостанции сочли утраченным безвозвратно. План его восстановления, созданный профессором Водяницким, первоначально не был принят руководством города, поскольку здание предполагалось к сносу. И только ценой неимоверных усилий ему удалось добиться создания новой архитектурной комиссии, и как следствие – решения о восстановлении нынешней визитной карточки города.Расчисткой завалов занимались моряки Черноморского флота, а в феврале 1945 года на восстановление здания были направлены немецкие и румынские военнопленные. Это было в высшей степени справедливо – кто разрушил, тот и восстановил."Поднятая из руин Севастопольская биологическая станция была восстановлена по образцу и подобию довоенной, – продолжает в своих воспоминаниях Долгопольская. – Очень немногим, знавшим довоенную станцию, но не видевшим ее разрушенной, могла прийти в голову мысль о том, что это не та самая станция, которую они когда-то раньше видели".Так здание на Приморском бульваре стало, пожалуй, не только изюминкой и визитной карточкой города русской славы, но еще и символом несгибаемого духа его жителей, который ничем невозможно сломить.Читайте также на РИА Новости Крым:Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителейВеликая Отечественная война: уроки прошлого для настоящего и будущегоСнайпер – глаза фронта: боевой стрелок рассказал о своей роли на войне

севастополь

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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