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Снайпер – глаза фронта: боевой стрелок рассказал о своей роли на войне

Снайпер – глаза фронта: боевой стрелок рассказал о своей роли на войне - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Снайпер – глаза фронта: боевой стрелок рассказал о своей роли на войне

РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T07:37

2023-06-16T07:37

2023-06-16T08:18

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всероссийские соревнования снайперов "меткий стрелок"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым.- Как Вас называть?- Ну допустим, Сергей. Называйте так.С "Сергеем" нам удалось пообщаться на всероссийских соревнованиях снайперов "Меткий стрелок". Об условиях общения договариваемся на берегу: лицо не показывать, имя и фамилию не называть, вопросы об участии в СВО не задавать. Но о некоторых премудростях профессии и о роли снайпера в современной войне он все-таки рассказал.- Сергей, Вы давно занимаетесь сверхдальней стрельбой?- Я стреляю с 2005 года. Начинал еще в то время, когда выстрел на 700 метров в мишень, можно сказать, поясную, считался верхом совершенства и величия снайперской стрельбы. Сейчас на этих соревнованиях люди начинают с километра, и диаметр мишени всего 30 см. В данном классе оружия, где гильза объемом не более, чем калибр .338, стреляют на дальности 1620 метров, то есть это одна сухопутная миля.До 2022 года, рассказывает Сергей, российские снайперы участвовали в международных турнирах под названием "Король одной мили" и "Король двух миль". Но затем по понятным причинам участие в них спортсменов из России было запрещено, и у нас придумали свой аналог – "Меткий стрелок-1600" и "Меткий стрелок-3200".- Этап на 3200 метров - на данный момент вершина стрелковой дисциплины, - объясняет наш собеседник. – Там уже очень мощные калибры, очень сильные, очень дальнобойные: если сегодня мы стреляем до 1600 метров, то там ребята с 1400 только начинают.Чем отличается современный снайперЭмблемой этих всероссийских соревнований стал наш советский "Ворошиловский стрелок". На медалях, которые вручают победителям, изображен снайпер времен Великой Отечественной и его современный коллега. Сергей видит в этом особый символизм: меняются технологии и методы ведения боя, но боевые традиции остаются неизменными. Сейчас снайпер может поражать цели на гораздо большем расстоянии, чем когда-то, например, героиня Великой Отечественной войны Людмила Павличенко. Но базовые ценности, за которые русский человек готов умереть, остались прежними.- Сергей, как бы Вы вообще оценили роль снайпера в современной войне? Когда, казалось бы, большинство задач решаются высокоточным ракетным оружием, авиацией и так далее.- Есть очень много задач для выполнения снайпером. Скажем так, артиллерия, ракетное вооружение - это очень эффективное оружие массового поражения. Но когда линия боевого соприкосновения замирает и становится не настолько интенсивной, вот тогда снайпера становятся просто незаменимыми. Чтобы противник не проводил какие-то диверсионные действия, и его ДРГ не переходили через линию фронта. Чтобы не начал строить фортификационные сооружения там, где закрепился для обороны. На линии боевого соприкосновения всегда есть какой-то беспокоящий огонь из стрелкового оружия, и этим стрелковым огнем маскируется работа снайпера, чтобы он не выдал свое местоположение.И кроме этого, снайпер - это не только стрелок и человек, который может уничтожать противника. В тактическом звене - взвод, рота, батальон - это глаза командира подразделения. Если брать линейное общевойсковое подразделение, то снайпера - это чуть ли не единственные военнослужащие рядового, сержантского состава, у которых есть какие-то оптические и тепловизионные средства, а также устройства для измерения дальности. То есть они физически могут обнаружить противника, доложить об этом командиру и таким образом навести туда огневые средства.- То есть снайпер – это еще и наводчик.- Конечно. Все снайпера, скажем, элитных подразделений, таких как Силы специальных операций, ФСБ или Центр специального назначения "Витязь", все спецподразделения Главного разведуправления, - все они проходят курсы авиа- и арткорректировки в обязательном порядке. Потому что снайпер - это глаза фронта. Действительно, в современной войне многое решает дальнобойная и фронтовая артиллерия, и не всегда снайперский выстрел так важен, но то, что снайпер может видеть, что он может скорректировать артиллерию и авиацию, - это очень важно.Зачем снайперу корректировщик- Сергей, вот здесь в соревнованиях участвуют команды, в состав которой входит корректировщик. И Вы тоже, насколько я поняла, здесь именно в этой роли. В чем заключается Ваша работа?- Я - "глаза" и ответственный за принятие решений на рубеже, а стрелок - это исполнитель. Его задача - быть сосредоточенным на цели, правильно удерживать и правильно обрабатывать спуск. Все корректировки, поправки, изменение ветровой обстановки, температурных показателей, всевозможных траекторий – это ответственность корректировщика. Вот сегодня очень сложные погодные условия, ветер "рваный", то стихает до двух метров в секунду, то вдруг переходит в порывы до пяти-шести. Нужно уметь его "читать". Плюс переменная облачность и из-за этого пониженное атмосферное давление.- А это влияет?- Конечно, чем ниже давление, тем воздух более разреженный и пуля меньше теряет скорость на дальностях, соответственно, корректировщик должен это учитывать. Сегодня температура воздуха у нас не сильно высокая, около 19-20 градусов, а патроны находились, например, в подсумке. То есть могут быть погрешности в температуре пороха, разная скорость горения и начальная скорость пули. Все это нужно учитывать корректировщику, выдавая поправки стрелку. Плюс так называемая деривация – это уход пули в сторону вращения. У нас же нарезные стволы, которые придают пуле вращательное движение, и пуля по мере движения, вращаясь в правую сторону, сама тоже потихоньку смещается. В общем, есть очень много факторов, на основании которых корректировщик должен производить сложные математические расчеты.Главная мышца снайпера – это мозг- А в боевых условиях современный снайпер работает с корректировщиком, или он должен сам уметь это все учитывать?- В идеале, конечно, в снайперской группе есть несколько стрелков и один корректировщик на всех. Это в идеале. Но боевая обстановка может складываться по-разному, так что снайпер может работать один. Он должен быть настолько высокопрофессиональным, чтобы самому рассчитывать поправки, отрабатывать спуск и наблюдать во время обработки спуска за меняющимися атмосферными кондициями.- То есть сейчас у снайперов должна быть не только винтовка, но еще и приборы для корректировки?- Обязательно. Сейчас стрельба на дальние дистанции – это, можно сказать, технологически высокий комплекс. Человек должен уметь обращаться с электронными, электронно-оптическими и тепловизионными приборами. Плюс все расчеты исходных данных для стрельбы тоже, в основном, делаются при помощи электронных устройств, баллистических программ, которые на них находятся. И этим тоже нужно уметь пользоваться.- А физическая подготовка важна для стрелка?- Наверное, самая главная мышца для снайпера - это мозг. Он должен правильно производить очень сложные расчеты. И если цель не поражена первым выстрелом, у него есть буквально секунды, чтобы понять, почему он не попал, и внести коррективы. Так что хороший стрелок - это думающий стрелок.Читайте также на РИА Новости Крым:Посидеть в "Торнадо-У" и изучить обвес снайпера: "Армия-2022" в Крыму"Форма вас полнит": подвиг и жизнь снайпера Людмилы ПавличенкоСоревнования снайперов в Крыму – видео

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

новости крыма, авторы, армия и флот, сво, всероссийские соревнования снайперов "меткий стрелок"